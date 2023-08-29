“شاب العباءة” اتضح أنه مصري بعد القبض عليه وتم ترحيله من السعودية

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وطن- أعلنت السلطات السعودية القبض على المتشبه بالنساء، الشاب الذي ظهر يرتدي ملابس نسائية “عباءة وكعب عالي” في أحد المولات بالخبر السعودية، بعد الفيديو الذي انتشر له وتسبب بضجة كبيرة.

واتضح بحسب بيان “الأمن العام” السعودي، أن “شاب العباءة” كما اشتهر بين النشطاء، وافد مصري الجنسية وتم القبض عليه وترحيله.

المتشبه بالنساء وافد مصري وتم ترحيله

وفي التفاصيل التي كشفتها وسائل إعلام سعودية، ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على مقيم من الجنسية المصرية.

وقال حساب الأمن العام عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا) الاثنين، إنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المقبوض عليه.

🎥 | شرطة المنطقة الشرقية تضبط مقيمًا لتنكره بعباءة نسائية في مركز تجاري بمحافظة الخبر pic.twitter.com/pDrnvlnMCC — الأمن العام (@security_gov) August 28, 2023

وكان الفيديو المتداول الذي انتشر كالنار في الهشيم أمس، الاثنين، وصورته سيدة سعودية في المول، أظهر شابا وهو يمشي بعباءة نسائية ويرتدي “الطعب العالي” إلى جانب رجل آخر يرتدي ملابس رجل أمن.

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بينما كانت الفتيات الموجودات في المكان يصورنه من الخلف، وسط دهشة كبيرة من المشهد غير المألوف في المملكة السعودية.

وتفاعل العديد من النشطاء مع مقطع الفيديو المتداول، وسط إشادة بالتحرك السريع من قبل الأمن العام السعودي، لضبط الوضع في الشارع وحفظ الأمن والسلوك.

بينما انتقد البعض تصوير سيدة للشاب والتشهير به، حيث يرون أن التعامل معه يكون من طرف السلطات المسؤولة فقط.