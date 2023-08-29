سيارة إمام الحرم المكي ياسر الدوسري تثير جدلاً كبيراً وتساؤلات عن الزهد والتواضع! (شاهد)

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وطن- تسببت السيارة الفاخرة لإمام الحرم المكي، الشيخ ياسر الدوسري بإثارة حلة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول ناشطون مقطع فيديو للشيخ ياسر الدوسري يوثق لحظة دخوله المنطقة المحيطة بالحرم المكي الشريف بسيارته الفارهة من ماركة “رينج روفر 2023” وسط احتفاء المارة به.

كما تميزت سيرة الشيخ ياسر الدوسري بلوحاتها المميزة، والتي حملت رقم “11” مع كلمة “حرم”.

السيارة الفارهة وما حملته من رقم مميز أثارت جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل، مما أدى لانقسام لمتابعين لفريقين، أحدهما أشاد به وبارك وتمنى له زيادة النعمة والرزق، مشددا على أنه ليس بالضرورة ن يكون الإمام فقيرا، في حين انتقد فريق آخر الرفاهية المبالغ فيها التي يعيشها الشيخ ياسر الدوسري في وقت لا يتوانى فيه الشيوخ عامة عن حث الناس على الزهد.

إشادة ومباركة

لجأ هذا الفريق إلى المباركة للشيخ ياسر الدوسري والتمني له بزيارة الرزق الحلال، حيث قال المتابع “السعدون”:” الله يرزقه ويبارك بحلاله و يجعل من حلاله قربة له ل الله و يجعل من ارزاقنا قربه لوجه الله الكريم ويبارك لنا برزق الله لنا ،، الحمدلله “.

واستنكر آخر يحمل اسم “ابن سينا” الانتقادات الموجهة للشيخ قائلا:” مش فاهم نفسية اللي بيقول اين الزهد .. هو مفترض أي حد مسلم يكون فقير ؟ طب سمعت عن قصة سيدنا سليمان أو عبد الرحمن بن عوف مثلا”.

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وقال آخر مشيدا بالشيخ:” ماشاء الله الله يبارك له ويرزقنا هذا اللي اخذ الدنيا والآخرة”.

استنكار وتعجب

وعلى النقيض تماما، استنكر الفريق الآخر حالة الرفاه والتمتع بالملذات التي يعيشها الشيخ ياسر الدوسري، حيث عبر سخر أحدهم متسائلا:” وين ايات و محاضرات الزهد وترك ملذات الدنيا هههههههههههه؟”.

وتساءل المتاابع عبدالله الزيري يضا قائلا:” أين الزهد؟”.

أما المتابع “مراد” فعبر عن امتعاضه مما شاهده قائلا:” من تواضع لله رفعه”.

من هو ياسر الدوسري

يشار إلى أن لشيخ ياسر الدوسري إمام وخطيب المسجد الحرام من مواليد أغسطس/آب 1980 في محافظة وأحد أئمة الحرم المكي منذ 12 أكتوبر/تشرين أول 2019.

أمر ملكي بتكليف ياسر الدوسري بإمامة المصلين بالحرم المكي

وصدر أمر سام عن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مايو/أيار 2015 بتكليف الشيخ ياسر الدوسري بإمامة المصلين في المسجد الحرام لصلاتي التراويح والتهجد فقط، خلال شهر رمضان واستمرت المشاركة خمس سنوات إلى عام 2018 كإمام مشارك فقط، وفي عام 2019 صدر الأمر الملكيّ السامي بتعيّينه إمامًا رسميًا للمسجد الحرام بِصِفة دائمة.

ياسر الدوسري خطيبا في المسجد الحرام

وفي ديسمبر/كانون أول 2022 أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، صدور موافقة الملك سلمان على مشاركة ياسر الدوسري في الخطابة بالمسجد الحرام.