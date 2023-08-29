زواج مسيار من مغربية تسبب لسعودي بصدمة عمره.. أصابته بالإيدز والكارثة لم تقف عند هذا الحد

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وطن- في واقعة صدمت المجتمع السعودي أصيب مواطن سعودي بمرض الإيدز-نقص المناعة المكتسبة- بعد زواجه بطريقة المسيار من مغربية ونقل المرض لزوجته السعودية.

وروى صانع المحتوى السعودي سعود المقحم، أن أحد مواطنيه تفاعل معه ضمن الحديث عن زواج المسيار الوهمي، وروى قصته الشخصية بتسجيل صوتي ولم يمانع من نقلها للمتابعين من باب الفائدة.

وبدأت قصته -كما قال- عندما بدأ البحث عن زواج مسيار، ووجد فتاة عن طريق خاطبة مغربية تعمل “كوافيرة” في السعودية من 7 أشهر، وأعطته رقم جوالها وعرض عليها الزواج فطلبت منه أن يكون مهرها 20 ألف ريال ومصروفها 2000 وأن يؤمن لها شقة مفروشة.

سعودي تزوج ( الثانية ) مغربية مسيار واصابته بالايدز ونقل المرض لزوجته السعودية !

pic.twitter.com/RkbYHwB2iX — سعد شيبان MBS (@_zilzall1) August 29, 2023

زواج المسيار انتهى بكارثة.. وسحرته بجمالها

وأثناء الدردشة على السناب أرسلت له صورتها فشك بصورتها وتخيل أنها عارضة أزياء أو ممثلة مشهورة بملامح جمال ظاهرة، وعندما شكك بالصورة طلبت منه أن يراها لايف فاندهش من جمالها وأضاع وعيه، وكأنها –كما قال- كتبت له رقية – وطلبت منه أن يكلم ولي أمرها –شقيقها- ليتبين أنها مغربية وشقيقها يعمل في الإمارات.

فلم يمانع شقيقها وطلب منه أن يحضر شهوداً ويعقدا القران عبر البث المباشر، فأتم اجراءات الزواج وتملكها دون أن يعرف حلالها من حرامها –حسب تعبيره-

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وكشف المقحم أن صاحب القصة الأليمة متزوج من معلمة في تحفيظ القرآن الكريم وتخرج سنوياً 3 أو 4 حافظات للقرآن في دورات التحفيظ ومشهود لها بالصلاح والتقوى.

وروى صاحب القصة أنه لم يرتح لزواجه من زوجته الجديدة وكان يحس بنفور تجاهها، وبعد مرور أسبوعين قام بتطليقها فطلبت منه مبلغ 10 آلاف كترضية فاستجاب لها.

وتابع: “مع بداية جائحة كورونا أخذ زوجته الأولى للتحليل وبعد أن تم سحب الدم فقال الأطباء إن لديها نقص المناعة المكتسب- الإيدز– فشعرت بالصدمة وخاصة أن زوجها لا يسافر ولا يذهب خارج المملكة، وبعد تحليله-هو الآخر- اكتشف صاحب القصة أنه مصاب بنفس المرض الذي دمر حياته عن بكرة أبيها.

الإيدز في السعودية

ووفق وكالة الأنباء السعودية تعد المملكة العربية السعودية من أقل الدول في نسبة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري المسبب للإيدز.

إلا أن قوانين وأنظمة المملكة تحظر كل فعلٍ أو امتناعٍ يشكل تمييزاً ضد المصابين بهذا المرض، ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم، حيث إن ممارسات في هذا الصدد تعد جريمة يعاقب عليها القانون بالغرامة أو السجن، أو كليهما، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.

وتدعم المملكة الاستراتيجيات الإقليمية والدولية التي تهدف إلى القضاء على مرض نقص المناعة البشرية (الإيدز) بحلول عام 2030، بما يتلاءم مع أطرها التشريعية والوطنية وقيمها الدينية والثقافية.