الثلاثاء, أغسطس 29, 2023
الرئيسيةالهدهدرسالة حسن نصر الله لـ"الدول الغازية" بسبب معاناة سجناء البحرين (شاهد)
الهدهد

رسالة حسن نصر الله لـ”الدول الغازية” بسبب معاناة سجناء البحرين (شاهد)

يخوض عشرات المعتقلين السياسيين البحرينيين في سجن "جو"، إضرابا عن الطعام تحت شعار "لنا حق"؛ للمطالبة بوقف التضييق الخانق ضدهم

كتب خالد السعدي
رسالة حسن نصر الله لـ
معاناة السجناء السياسيين في البحرين
- Advertisement -

وطن- تحدث الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، عما سماها “معاناة” السجناء السياسيين في البحرين، وذلك في كلمة متلفزة ألقاها مساء الاثنين.

وقال نصر الله في كلمته بمناسبة ذكرى “التحرير الثاني” للسلسلة الشرقية وجرود البقاع في عام 2017: “يجب أن نسلط الضوء على معاناة السجناء السياسيين في البحرين، وهم يعيشون في ظروف صعبة، ودخل عدد منهم في إضراب عن الطعام”.

وأضاف أن هناك تضامنا كاملا مع هؤلاء السجناء السياسيين في البحرين، داعيا العالم وتحديدا الدول التي تشن حروبا تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان لكنها تصمت على هذه المظالم في البحرين، عليها التعبير عن موقفها.

وشدد على أن يكون هناك تضامن حقيقي إزاء هذه المسألة الإنسانية، سواء مع الأسرى في فلسطين أو البحرين حتى لا يتحول الأمر إلى مسألة معتادة.

 

- Advertisement -

إضراب عشرات السجناء البحرينيين

ويخوض عشرات المعتقلين السياسيين البحرينيين في سجن “جو”، إضرابا عن الطعام تحت شعار “لنا حق”؛ لتمكينهم من الحصول على حقوقهم الإنسانية.

وفيما دخل الإضراب عن الطعام، أسبوعه الثالث، فمن الملاحظ زيادة عدد المضربين من المعتقلين الذين يطالبون بالسماح لهم بالتعرّض لأشعة الشمس لأكثر من ساعة في اليوم، وفصلهم عن السجناء المدانين بجرائم قتل ومخدرات، وإعطائهم الحق في الدراسة والعناية الطبية، وزيارة أفراد عائلاتهم ممن ليسوا أقارب من الدرجة الأولى، وإلغاء الحاجز الزجاجي أثناء الزيارات العائلية.

السجناء البحرينيين
السجناء البحرينيين

من جانبه، أكد مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، سيد أحمد الوداعي، في مقابلة مع “BBC”، أن عدد السجناء السياسيين في البحرين فاق 1200 سجين، لافتا إلى أن عدد المضربين عن الطعام في سجن جو يتجاوز حاليا الـ 740 سجينا.

وأضاف أن المعتقليم مستمرون في الإضراب حتى تحقيق مطالبهم، كاشفا أن حالات بعض المضربين باتت في دائرة الخطر بسبب تدهور وضعهم الصحي.

بيان لمعتقلي الرأي

وسبق أن صدر بيان لمعتقلي الرأي في البحرين المشاركين في الإضراب عن الطعام، قالوا فيه إن إدارة السجن وبتوجيه مباشر من السلطة الحاكمة، ضيّقت عليهم كأسرى، ضاربةً أبسط الحقوق التي يتمتع بها حتى أسرى الحروب، ناكثةً بما ألزمت به نفسها من مواثيق دولية ودستورها المكتوب بيدها لائحة حقوق الأسرى المسجلة لدى إدارة السجن.

واستعرض البيان، قرارات جائرة تم اتخاذها ضدهم، مثل العزل الظالم لعدد من الأسرى وسلب الكثير من حقوقهم ومنها حرية إحياء الشعائر الدينية، وأيضاً فترات العزل الطويلة لأسباب تافهة، ويتم في هذه الفترة ممارسة عمليات الإذلال النفسي والجسدي بشكل يومي.

يُضاف إلى ذلك البرنامج اليومي الخانق الذي يُبقي الأسرى ثلاثة وعشرون ساعة يومياً داخل الزنزانة فيما يتم إخراج الأسرى ساعة واحدة في اليوم يقضون فيها جميع احتياجاتهم من اتصال ونشر الملابس والرياضة والتشمس وكذلك لا يتم إخراج الأسرى لصلاة الجماعة في مصلى المبنى.

وأشار المعتقلون إلى نظام الزيارات الظالم بحاجزه الزجاجي وتقليص وقت وعدد الزيارات، وأيضاً منع الأخوال والأعمام وحتى أبناء الأخ والأخت من الزيارة.

السلطات تنتقم من معتقلي الرأي

وردا على ذلك، اتخذت السلطات البحرينية، إجراءات انتقامية ضد معتقلي الرأي، في محاولة لكسر إضرابهم المستمر عن الطعام، حسبما كشفت شهادات لعدة معتقلين.

ونقل معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان (GIDHR)، شكاوى العديد من معتقلي الرأي بشأن تعرضهم لإجراءات انتقامية، حيث قال علي المغني أحد المعتقلين، إن إدارة سجن “جو””تتبع سياسة الانتقام من معتقلي الرأي عبر سياسة العزل الأمني وتقليص وقت الخروج لباحة السجن.

الإجراءات التعسفية بحق معتقلي الرأي في سجن جو
الإجراءات التعسفية بحق معتقلي الرأي في سجن جو

في حين أكد معتقل الرأي السيد علوي السيد عبدالعزيز، الاستمرار بالإضراب عن الطعام للمطالبة بحقوقهم وأهمها العلاج، فيما قال المعتقل عمّار حسين آدم إنّ الإضراب عن الطعام مستمر حتى تحقيق المطالب لا سيما إرجاع المعزولين إلى مبانيهم.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

“أوقفوا إعدام محمد الغامدي”.. وسم يتصدّر الترند في السعودية ويُحرج محمد بن سلمان

الهدهد

السعودية.. حكم بالإعدام ضد شقيق الداعية سعيد بن ناصر الغامدي

الهدهد

البحرين.. مافعله مريض بسيارة إسعاف في أحد المشافي أشبه بأفلام هوليوود (شاهد)

الهدهد

500 معتقل بحريني يخوضون إضرابا عن الطعام.. تعرف على مطالبهم

الهدهد

اختفاء مصري في البحرين بعد مواجهته خطر الترحيل ومصير مفزع يطارده

الهدهد

معتقل بحريني طالبت 12 منظمة حقوقية إدارة بايدن بالتدخل لإطلاق سراحه.. من هو؟

الهدهد

فضيحة انبطاح حمد بن عيسى على نهج والده.. الفيديو المحظور في البحرين

الهدهد

رسائل صوتية مسربة تكشف.. كيف انتقمت السلطات البحرينية من المعتقلين المضربين عن الطعام؟

الهدهد

“الحي الميت” في سجن بحريني.. قصة معتقل تعرض لما لا يتحمله بشر

الهدهد

إضراب جماعي عن الطعام للمعتقلين يربك ملك البحرين.. وكالة أمريكية كشفت التفاصيل

الهدهد

محمد بن سلمان مستمر في استهداف الناشطات السعوديات بتهم باطلة

الهدهد

“لم يرتكبا أي شيء”.. ضغوط على البحرين لمنع تسليم معتقلين مصريين إلى القاهرة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

سيارة إمام الحرم المكي ياسر الدوسري تثير جدلاً كبيراً وتساؤلات عن الزهد والتواضع! (شاهد)

مريم الدباغ ترتدي الثوب الفلسطيني والحجاب في المسجد الأقصى.. هذا ما طلبوه منها لتثبت أنها مسلمة! (فيديو)

تعرف على العدو الصامت الذي يمكن أن يقتلك

“مجتهد” يفجر صدمة: صواريخ حوثية ضربت السعودية قبل أيام.. وابن سلمان فرض تكتما لهذا السبب

راتب مانشيني مع المنتخب السعودي “خيالي” .. كم المبلغ السنوي!؟

إصابة بنزيما قبيل مواجهة قمة الكلاسيكو أمام الهلال السعودي (فيديو)

رسمياً.. الإمارات تعلن وقوفها بكل ما تملك بجانب المغرب ضد الجزائر في حال اندلاع الحرب

فنان مصري يعرض نفسه على نادي الاتحاد السعودي بدلا من محمد صلاح (شاهد)

زوجة ياسين بونو على خطى “جورجينا”.. جلسة تصوير مثيرة وعارية وهبة عبوك تعلق! (شاهد)

نسرين طافش شبه عارية في أحدث ظهور .. ووشم على منطقة حساسة! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC