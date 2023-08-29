راتب مانشيني مع المنتخب السعودي “خيالي” .. كم المبلغ السنوي!؟

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وطن – سيتقاضى المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني راتب 77 مليون إسترليني (30 مليون يورو سنويا)، على مدى 3 سنوات لقاء عقده مع المنتخب السعودي الذي وقع عليه الأحد الماضي.

وكان مدرب مانشستر سيتي السابق، البالغ من العمر 58 عامًا، قد استقال بشكل مفاجئ من منصبه كمدرب لإيطاليا قبل أسبوعين.

وقدمّ الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأحد، الإيطالي روبيرتو مانشيني، مديرًا فنيًا للمنتخب الأول، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد.

راتب مانشيني مع المنتخب السعودي

صحيفة “ذا صن thesun” البريطانية، قالت إن راتب مانشيني يبلغ 77 مليون إسترليني (30 مليون يورو سنوياً)، على مدى 3 سنوات في عقده مع المنتخب السعودي الذي يمتد حتى مونديال 2026.

في حين أنه إذا تم التأهل للبطولة وتحقيق نتائج مميزة، من المتوقع التمديد لـ4 سنوات أخرى.

وستكون أول مباراة له مع الفريق أمام كوستاريكا وديا على ملعب “سانت جيمس بارك” في الثامن من سبتمبر المقبل.

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والمدرب الإيطالي مانشيني هو أحدث شخصية رفيعة المستوى تنضّم إلى النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية.

ويتمتع مانشيني بمسيرة إدارية طويلة وناجحة حيث تولى مسؤولية مانشستر سيتي وإنتر ميلان وفيورنتينا ولاتسيو وجالطة سراي وزينيت سانت بطرسبرغ.

كما فاز مانشيني بلقب الدوري الإيطالي ثلاث مرات مع إنتر، وسجل انتصارًا في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي.

أثناء عمله كخبير تكتيكي دولي، فاز ببطولة أمم أوروبا 2020 مع الأزوري، بفوزه على إنجلترا بركلات الترجيح.

يذكر أن الأندية السعودية تعاقدت خلال الفترة الأخيرة مع أبرز نجوم الكرة العالميين، ومن بينهم كريستيانو رونالدو (النصر) وكريم بنزيما ونغولو كانتي (الاتحاد)، بينما انضم نيمار إلى (الهلال) قادماً من باريس سان جيرمان.