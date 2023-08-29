الثلاثاء, أغسطس 29, 2023
الرئيسيةحياتناديما بياعة بدون مكياج وبدون ملابس أيضاً.. والجمهور مصدوم من الترهلات (شاهد)
حياتنا

ديما بياعة بدون مكياج وبدون ملابس أيضاً.. والجمهور مصدوم من الترهلات (شاهد)

استنكر جمهور ديما بياعة جرأتها كما علقوا على ترهلات جسدها ووزنها

كتب رفيف عبدالله
ديما بياعة تصدم محبيها في أحدث ظهور.. بدون مكياج وبدون ملابس أيضاً
الفنانة السورية ديما بياعة وزوجها المغربي أحمد الحلو
- Advertisement -

وطن- أثارت الفنانة السورية ديما بياعة جدلاً واسعاً بدون مكياج في أحدث ظهور لها من إجازتها في المكسيك برفقة زوجها المغربي أحمد الحلو.

وظهرت ديما بياعة في الصور والفيديوهات التي نشرها زوجها أحمد الحلو من المكسيك، بدون مكياج، مرتدية هوت شورت.

ديمة بياعة
ترهلات ديما لفتت متابعيها

وفي لقطات أخرى ظهرت ديما بياعة بفستان أسود قصير بدون أكمام، بينما زوجها عاري الصدر، وبفستان أصفر مثير.

ديما بياعة
استمتعت ديما وأحمد الحلو بمطر الصيف

استنكار وغضب

واستنكر جمهور ديما جرأتها، كما علقوا على ترهلات جسدها ووزنها.

وجاء في التعليقات: “ماعاد حدا ستحا من رب العالمين الله يسترنا بسترو”.

وكتب آخر: “الله يخرب بيتك مهبطة ومختيرا”.

- Advertisement -

وسخرت متابعة قائلة: “كان لعبتي رياضة أحسن من هالمنظر”.

ووافقها متابع الرأي: “ليش هيك صايرة مو مهتمة برشاقتها.. امها وخالتها يبينون اصغر منها”.

واختصرت أخرى مظهر ديما بالقول: “بدون مكياج وبدون اواعي”.

فيروس في الدم

هذا وقد أصيبت ديما بياعة قبل أسابيع هي وزوجها بالتهاب فيروسي في الدم غير مشخص حالياً تحت أي مسمى.

ديما بياعة
ظهرت ديما على فراش المرض مع زوجها

وأشارت ديما حينها إلى أن أعراض الفيروس تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، ألم في الرأس، تعب وإرهاق، وألم في الصدر.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

ديما بياعة في وضع سيء مثير للقلق بسبب زوجها ووالدتها تعلق (شاهد)

حياتنا

“شاهد” ماذا فعلت السورية ديما بياعة مع زوجها المغربي لتغيظ تيم حسن!

حياتنا

لم تتعظ من صور “دانا جبر” الإباحية.. “شاهد” فيديو فاضح من الحمام لـ ديما بياعة يثير ضجة واسعة!

حياتنا

فنانة شهيرة تثير جدلا واسعا: لا أمانع أن يكون ابني مثلي الجنس “هو حر”

حياتنا

بعد إعلان زواج طليقها “تيم حسن” .. ماذا تفعل “ديما بياعة” مع المثليين في السويد!؟

حياتنا

بصورةٍ مع زوجها رجل الأعمال المغربي .. ديما بياعة ترد “برومانسية” على زواج تيم حسن

حياتنا

” ان كيدهن عظيم”.. ديما بياعة ترد على زواج طليقها تيم حسن من وفاء الكيلاني بشكل غير متوقع

أرشيف - المجلة

اتُهم بخيانة زوجته مع نسرين طافش .. 4 نساء في حياة تيم حسن قبل وفاء الكيلاني

فيديو

طليقة تيم حسن ترقص في حفل حسين الجسمي وشيرين عبد الوهاب

أرشيف - حياتنا

ديما بياعة ونسرين طافش في محكمة دبي .. وهذا ما حدث في المواجهة الأولى

أرشيف - حياتنا

نسرين طافش: لن اتصالح مع ديما بياعة وحقي سيعود بالقضاء

أرشيف - حياتنا

نسرين طافش تلمّح بمقاضاة ديما بياعة وتترك الهواء مسرعة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

موعد مباراة الأهلي ضد الطائي والتشكيلة في الدوري السعودي روشن

تحذير للشبان العُمانيين من إرسال إيموجي “القلب” للفتيات.. هذا مصيركم! (شاهد)

الطريق إلى الهاوية.. فيديو صادم لعملية نهب واسعة ضربت أحد محال الأرجنتين

ماذا يكشف طول أصابعك عن صحتك ومتى يجب أن تقلق؟

اعتزال هازارد مسألة وقت.. وهذا ما يبحث عنه البلجيكي بعد التقاعد

مريم حسين تحتفل بالمرأة الإماراتية بطريقة مثيرة.. اعتلاها رجل في الجو (فيديو)

تضامناً مع هبة عبوك.. موقع إسباني يكشف عن تضخم ثروة أشرف حكيمي في إسبانيا.. كم تبلغ؟!

إلغاء حكم سجن عمران خان في قضية تلقي الهدايا.. والمحكمة تحسم مصير عمله السياسي

ابنة هيفاء وهبي على الحصان.. تحدي وإثارة وأشياء تهتز (فيديو)

كانسيلو إلى برشلونة على سبيل الإعارة.. وهذه تفاصيل بنود عقده

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC