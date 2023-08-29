ديما بياعة بدون مكياج وبدون ملابس أيضاً.. والجمهور مصدوم من الترهلات (شاهد)

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وطن- أثارت الفنانة السورية ديما بياعة جدلاً واسعاً بدون مكياج في أحدث ظهور لها من إجازتها في المكسيك برفقة زوجها المغربي أحمد الحلو.

وظهرت ديما بياعة في الصور والفيديوهات التي نشرها زوجها أحمد الحلو من المكسيك، بدون مكياج، مرتدية هوت شورت.

وفي لقطات أخرى ظهرت ديما بياعة بفستان أسود قصير بدون أكمام، بينما زوجها عاري الصدر، وبفستان أصفر مثير.

استنكار وغضب

واستنكر جمهور ديما جرأتها، كما علقوا على ترهلات جسدها ووزنها.

وجاء في التعليقات: “ماعاد حدا ستحا من رب العالمين الله يسترنا بسترو”.

وكتب آخر: “الله يخرب بيتك مهبطة ومختيرا”.

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وسخرت متابعة قائلة: “كان لعبتي رياضة أحسن من هالمنظر”.

ووافقها متابع الرأي: “ليش هيك صايرة مو مهتمة برشاقتها.. امها وخالتها يبينون اصغر منها”.

واختصرت أخرى مظهر ديما بالقول: “بدون مكياج وبدون اواعي”.

فيروس في الدم

هذا وقد أصيبت ديما بياعة قبل أسابيع هي وزوجها بالتهاب فيروسي في الدم غير مشخص حالياً تحت أي مسمى.

وأشارت ديما حينها إلى أن أعراض الفيروس تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، ألم في الرأس، تعب وإرهاق، وألم في الصدر.