الثلاثاء, أغسطس 29, 2023
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رياضة

حقيقة مشاركة أندية سعودية في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم : لا يوجد أي اتفاق رسمي مع اليويفا بشأن مشاركة أندية سعودي في دوري أبطال أوروبا

كتب فارس أبو شيحة
أندية الدوري السعودي ودوري أبطال أوروبا
أندية الدوري السعودي روشن الممتاز
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وطن- نفى رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، حقيقة مشاركة أندية سعودية في دوري أبطال أوروبا، بعد الأنباء التي تداولتها العديد من الصحف في الآونة الأخيرة بشأن هذا الأمر.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، خلال مؤتمر صحفي معه، الاثنين، نشرته صحيفة الشرق الأوسط السعودية، عقب تقديم المدير الفني الجديد للمنتخب السعودي الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب منتخب إيطاليا سابقاً، أنه لا يوجد أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن مشاركة أندية سعودي في دوري أبطال أوروبا.

الأندية السعودي ودوري أبطال أوروبا

وأوضح السعودي المسحل،  بأن مشاركة أندية سعودية في مسابقة دوري أبطال أوروبا، هي مجرد تكهنات إعلامية.

كما وأضاف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ” لا شك أننا نحن اليوم كدوري وأندية سعودية نضم لاعبين عالميين كثر. أي شيء في مصلحة الكرة السعودية. والأندية السعودية سنعمل عليه، لكن لا يوجد أي شيء رسمي عن اتفاق بمشاركة أندية في دوري أبطال أوروبا”.

وختم، ” المدرب مانشيني هو من يختار القائمة المشاركة  في المنتخب السعودي خلال الفترة القادمة، وسيكون صاحب الكلمة الأولى في ذلك. كما أنه سيحضر العديد من المباريات في الدوري السعودي الممتاز، قبيل التحضيرات في فترة التوقف الدولي القادمة”.

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رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم
ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم

الدوري السعودي روشن

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن دراسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، فكرة مشاركة أندية سعودية في مسابقة دوري أبطال أوروبا بالنسخة القادمة. بعد الصفقات القوية التي أبرمتها العديد من الأندية مع نجوم عالميين في الكرة المستديرة.

ونجحت العديد من الأندية الكبرى في الدوري السعودي روشن الممتاز. هذا الصيف، في التعاقد مع العديد من النجوم الكبار في عالم كرة القدم، مثل الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي نيمار جونيور ومواطنه روبرت فيرمينو والسنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز وغيرهم.

المصدروطن + صحيفة الشرق الأوسط السعودية + مواقع التواصل

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