حقيقة مشاركة أندية سعودية في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

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وطن- نفى رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، حقيقة مشاركة أندية سعودية في دوري أبطال أوروبا، بعد الأنباء التي تداولتها العديد من الصحف في الآونة الأخيرة بشأن هذا الأمر.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، خلال مؤتمر صحفي معه، الاثنين، نشرته صحيفة الشرق الأوسط السعودية، عقب تقديم المدير الفني الجديد للمنتخب السعودي الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب منتخب إيطاليا سابقاً، أنه لا يوجد أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن مشاركة أندية سعودي في دوري أبطال أوروبا.

الأندية السعودي ودوري أبطال أوروبا

وأوضح السعودي المسحل، بأن مشاركة أندية سعودية في مسابقة دوري أبطال أوروبا، هي مجرد تكهنات إعلامية.

كما وأضاف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ” لا شك أننا نحن اليوم كدوري وأندية سعودية نضم لاعبين عالميين كثر. أي شيء في مصلحة الكرة السعودية. والأندية السعودية سنعمل عليه، لكن لا يوجد أي شيء رسمي عن اتفاق بمشاركة أندية في دوري أبطال أوروبا”.

🎙️| ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في حديث لـ"وسائل الإعلام" عن لعب الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا: – هذه تكهنات إعلامية ولا يوجد حتى هذه اللحظة أي اتفاق في هذا الخصوص. pic.twitter.com/DkzM7ubW4P — الشرق الأوسط – رياضة (@aawsat_spt) August 28, 2023

وختم، ” المدرب مانشيني هو من يختار القائمة المشاركة في المنتخب السعودي خلال الفترة القادمة، وسيكون صاحب الكلمة الأولى في ذلك. كما أنه سيحضر العديد من المباريات في الدوري السعودي الممتاز، قبيل التحضيرات في فترة التوقف الدولي القادمة”.

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الدوري السعودي روشن

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن دراسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، فكرة مشاركة أندية سعودية في مسابقة دوري أبطال أوروبا بالنسخة القادمة. بعد الصفقات القوية التي أبرمتها العديد من الأندية مع نجوم عالميين في الكرة المستديرة.

ونجحت العديد من الأندية الكبرى في الدوري السعودي روشن الممتاز. هذا الصيف، في التعاقد مع العديد من النجوم الكبار في عالم كرة القدم، مثل الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي نيمار جونيور ومواطنه روبرت فيرمينو والسنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز وغيرهم.