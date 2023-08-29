حسن شاكوش وسارة زكريا معاً في الساحل.. إيحاءات جنسية وإهانات صادمة للجمهور (فيديو)

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وطن– تفاجأ جمهور مؤدي المهرجانات المصري، حسن شاكوش، في الساحل الشمالي، بإهانته لهم بشكل مفاجئ.

وفي فيديو متداول، رصدته “وطن”، وقف حسن شاكوش على المسرح ممسكاً بالميكرفون، أمام الجمهور وقال:” اللي ما يكملش في ستين الف داهية”.

برشام!

وأحيت الفنانة اللبنانية سارة زكريا، الحفل برفقة حسن شاكوش، ووجهت أيضاً إهانة إلى الجمهور.

وقالت سارة زكريا لجمهور الساحل الشمالي: “هما كلهم هنا بيضربوا برشام ولا إيه؟”.

تلك الإهانات من حسن شاكوش وسارة زكريا، أغضبت الجمهور المصري، بينما أكمل المؤديان فقراتهما وطلبا التفاعل معهما وكأن شيئاً لم يحدث.

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وقدمت سارة أغنيتها الشهيرة “تيجي نتجوز بالسر”، وقالت: “أنا كلب ابن 600 كلب ما عنديش”.

شاركها حسن شاكوش الغناء ثم عانقها.

مطالبات بوقف حفلاتهما

وطالب البعض بوقف حفلات شاكوش وسارة في مصر، بسبب الألفاظ الخارجة، وتقديم بلاغ لنقابة الموسيقيين.

الجدير بالذكر أن نقيب الفنانين السوريين محسن غازي، سبق أن أصدر قرارا بمنع سارة زكريا الغناء في سوريا، بسبب احتواء أغانيها على ألفاظ خادشة للحياء.