الثلاثاء, أغسطس 29, 2023
الرئيسيةحياتناحسن شاكوش وسارة زكريا معاً في الساحل.. إيحاءات جنسية وإهانات صادمة للجمهور...
حياتنا

حسن شاكوش وسارة زكريا معاً في الساحل.. إيحاءات جنسية وإهانات صادمة للجمهور (فيديو)

طالب البعض بوقف حفلات حسن شاكوش وسارة زكريا في مصر بسبب الألفاظ الخارجة

كتب رفيف عبدالله
حسن شاكوش وسارة زكريا معاً في الساحل.. إيحاءات جنسية وإهانات صادمة للجمهور (فيديو)
الفنانة اللبنانية سارة زكريا
- Advertisement -

وطن– تفاجأ جمهور مؤدي المهرجانات المصري، حسن شاكوش، في الساحل الشمالي، بإهانته لهم بشكل مفاجئ.

وفي فيديو متداول، رصدته “وطن”، وقف حسن شاكوش على المسرح ممسكاً بالميكرفون، أمام الجمهور وقال:” اللي ما يكملش في ستين الف داهية”.

برشام!

وأحيت الفنانة اللبنانية سارة زكريا، الحفل برفقة حسن شاكوش، ووجهت أيضاً إهانة إلى الجمهور.

وقالت سارة زكريا لجمهور الساحل الشمالي: “هما كلهم هنا بيضربوا برشام ولا إيه؟”.

تلك الإهانات من حسن شاكوش وسارة زكريا، أغضبت الجمهور المصري، بينما أكمل المؤديان فقراتهما وطلبا التفاعل معهما وكأن شيئاً لم يحدث.

- Advertisement -

وقدمت سارة أغنيتها الشهيرة “تيجي نتجوز بالسر”، وقالت: “أنا كلب ابن 600 كلب ما عنديش”.

شاركها حسن شاكوش الغناء ثم عانقها.

مطالبات بوقف حفلاتهما

وطالب البعض بوقف حفلات شاكوش وسارة في مصر، بسبب الألفاظ الخارجة، وتقديم بلاغ لنقابة الموسيقيين.

الجدير بالذكر أن نقيب الفنانين السوريين محسن غازي، سبق أن أصدر قرارا بمنع سارة زكريا الغناء في سوريا، بسبب احتواء أغانيها على ألفاظ خادشة للحياء.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

ريم طليقة حسن شاكوش: خانني في رمضان مع ممثلة.. وحورية فرغلي تهدد! (فيديو)

حياتنا

زوجة حسن شاكوش تفضحه: “عاشرني في نهار رمضان وحرمني ثوابه”

حياتنا

هاني شاكر سبب “جلطة” إيمان البحر درويش.. وحسن شاكوش يتورط في وفاته! (شاهد)

حياتنا

زوجة حسن شاكوش تعود إلى بيت الزوجية بالشرطة وما حدث صادم.. فضائح بالجُملة (فيديو)

حياتنا

ريم طارق تهدد بـ”الانتحار” وتفضح ما يفعله بها حسن شاكوش (فيديو)

حياتنا

حسن شاكوش يكشف سبب طلاقه من ريم طارق ويثير السخرية! (فيديو)

حياتنا

حسن شاكوش يفضح زوجته ويروي ما حدث في “ليلة الدخلة”!

حياتنا

مفاجأة مدوية عن زوجة حسن شاكوش قبل زواجهما ووالدها أخفى السرّ!

حياتنا

 طليق زوجة حسن شاكوش يفضحها: “لا تصلح للزواج وحاولت علاجها”! (فيديو)

حياتنا

مفاجأة في طرد حسن شاكوش لزوجته.. بعد 40 يوم تبين أنها متزوجة من غيره (صور)

حياتنا

حسن شاكوش يرد على اتهام ريم طارق له بـ”الزنا” والسرقة ويكشف مفاجأة! (شاهد)

حياتنا

صدمة .. زوجة حسن شاكوش بعدما طردها: “حسبي الله في الزاني”! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

التدخين غير المباشر: ماذا لو كان سجادك يحتوي على مواد سامة؟

تغريدات سعودية تلمح لتخلي المملكة عن أهم أهدافها في حرب اليمن.. هل تنتهي الأزمة؟

حقيقة مشاركة أندية سعودية في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

جزائري أصبح حديث الصحافة البلجيكية بسبب عمله البطولي وإشادة سياسية بما فعله! (شاهد)

وزير إسرائيلي يحسم أمر تقديم تنازلات للفلسطينيين مقابل التطبيع مع السعودية

إيلون ماسك يتوعد: هذه عقوبة شراء المتابعين وزيادة التفاعل على منصة X “تويتر سابقاً”

مرض السكري: نوع من الموسيقى يساعد في تنظيم الأنسولين بشكل أفضل؟

غضب عارم من إقرار الحكومة اليمنية “اتفاقية مشبوهة” مع الإمارات رغم تحذير البرلمان

موعد مباراة الأهلي ضد الطائي والتشكيلة في الدوري السعودي روشن

ديما بياعة بدون مكياج وبدون ملابس أيضاً.. والجمهور مصدوم من الترهلات (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC