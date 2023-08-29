حرب شوارع داخل “لولو هايبر” بالكويت.. فيديو فجر الغضب تجاه المصريين

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وطن- تفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو، مُتداول، وثّق مشاجرة عنيفة بين وافدين مصريين داخل “لولوهايبر” بأسواق القرين في الكويت.

وحسب ما أظهر المقطع المُصور من قبل أحد الحضور على المشاجرة، بدا أن مجموعة مُكونة من عشرات الشباب كانوا يتشاجرون بعنف، باستخدام الكراسي فيما حاول آخرون التدخل لفض المشاجرة واحتواء الموقف دون جدوى.

ويظهر بعض المواطنين الكويتيين يتابعون ما يحدث بكلّ دهشة، أمام عشرات المحلات التجاربة في أسواق قرين.

وفي الأثناء، أثار المقطع حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب مغردون كويتيون بالقبض على المتشاجرين وترحيلهم إلى بلدهم.

هذا وعممت المباحث الجنائية في الكويت، أوصاف 10 مصريين ظهروا في المشاجرة وجار ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم والتي تصل حد إبعادهم عن البلاد، بحسب وسائل إعلام كويتية.

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ويأتي حديث الكثير من الكويتيين عن إجراء الترحيل، بوصفه عقوبة الردع “المُثلى” التي يُواجهها كلّ وافد أحدث فوضى ببلادهم. وقد اتجهت الحكومة الكويتية بالفعل إلى ترحيل عدد كبير من الوافدين بعد تعافي البلاد من جائحة كورونا.

والمصريون في الكويت ليسوا أكثير الجاليات الوافدة، لكنهم يتعرّضون منذ سنوات لحملات تنمّر وعنصرية من قبل نشطاء وشخصيات معروفة في الكويت وسط مطالبات بترحيل المخالفين منهم لقوانين البلاد.

وانطلقت الحكومة في تلك التدابير بسبب رغبة جزء لا بأس به من الشعب الكويتي، في تعيين أبنائهم في بعض الوظائف الخاصة، أو نتيجة مخالفة المرحلين للتعليمات العامة المتفق عليها ويلتزم بها الجميع.

هوشة مجموعة من الوافدين في " لولو هايبر " أسواق القرين .. إلى متى هذه الفوضى ومن المسؤول عن زيادة اعداد وكثرت العماله الهامشية ‼️ ⛔️ متى راح نشوف " نفضه " لمنطقة جليب الشيوخ 🤔#مجلس_الوزراء #مجلس_الأمة #مريم_الخرافي #فاطمة_المؤمن #حادث_الفاشينستا #حادث_الفاشينيستا #الكويت pic.twitter.com/SA47foraDI — بومنتب (@bomntab) August 29, 2023

كم عدد المصريين في الكويت؟

كشفت بيانات كويتية رسمية، في يونيو الماضي، أن إجمالي أعداد العاملين في سوق العمل الكويتي متضمنا العمالة المنزلية ارتفع بواقع 63 ألف عامل وعاملة خلال الربع الأول من 2023.

وبحسب البيانات التي نقلتها صحيفة “الأنباء” الكويتية وقتها، فإن عدد العاملين بالكويت بلغ نحو 2.85 مليون عامل وعاملة بنهاية مارس 2023 مقارنة بـ 2.79 مليون عامل وعاملة بنهاية شهر ديسمبر 2022.

واستحوذت الجالية المصرية على 17% من إجمالي العمالة بالكويت بواقع 486.65 عاملا وعاملة، من بينهم 453.7 ألف مصري و32.9 ألف مصرية، مقارنة بـ 484.259 مصريا ومصرية بنهاية ديسمبر 2022، بمعدل زيادة بلغ 2397 شخصا.