جزائري أصبح حديث الصحافة البلجيكية بسبب عمله البطولي وإشادة سياسية بما فعله! (شاهد)

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وطن- أصبح شاب جزائري يدعى “عبدالرؤوف” حديث الصحافة البلجيكية بعد فعله البطولي حينما أقدم على إنقاذ سيدة كانت تعتزم الانتحار على السكة الحديدية منتصف الشهر الجاري.

وقالت صحيفة “ساد إنفو” البلجيكيهة، إن الواقعة حدثت خلال العشرة أيام الأخيرة، مشيرة إلى أن الفيديو الذي وثق الواقعة انتشر بكثافة خلال الأيام العشرة الماضية والذي أن الشاب الجزائري لم يتردد شاب بالقفز على قضبان القطار في محطة بروكسل ميدي لإنقاذ امرأة مذهولة كانت تحاول الانتحار يوم الاثنين 14 أغسطس الجاري.

وأظهر الفيديو “عبدالرؤوف” وهو يركض نحو الفتاة، التي كانت واقفة في مسار القطار بانتظار أن يدهسها، وحملها بسرعة بين ذراعيه وقفز بها إلى الرصيف قبل وصول القطار.

انقاذ وتهدئة وعتاب

وفور انقاذها أجهشت الفتاة بالبكاء، الأمر الذي دفع الشاب لتهدئتها ومعاتبتها على الضرر الذي كانت ستلحقه بنفسها لو بقيت في مسار القطار.

وبحسب الصحيفة التي أطلقت على “عبدالرؤوف” لقب “البطل”، فإنه يبلغ من العمر 25 عامًا من أصل جزائري عاش في فرنسا لبضع سنوات مع والديه قبل أن يصل إلى بلجيكا قبل بضعة أسابيع ليبدأ بداية جديدة، مشيرة إلى انه بلا أوراق رسمية.

بطل محطة القطار

وفي تصريحاته للصحيفة، قال الشاب الجزائري:”لقد قمت بذلك لأسباب إنسانية.. من غير المعقول أن أراها تنتحر وأبقى متفرجا”، لقد كانت الفتاة تصرخ لحظة إنقاذها وحاولت معاودة الكرة، لكنه منعها بقوة”.

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وأشارت الصحيفة إلى أن وسائل الإعلام المحلية أطلقت على عبد الرؤوف لقب “بطل محطة القطار”، موضحة أنها حثت السلطات على مكافئته عبر تسوية وضعه القانوني ومنحه وثائق إقامة رسمية، كونه يعتبر مهاجرا غير نظامي، كما طالبوا بمنحه “ميدالية” اعترافا ببطولته.

سياسي بلجيكي يشيد بما فعله عبدالرؤوف

من جانبه، أشاد السياسي البلجيكي والنائب الفيدرالي عن ولاة “ميدي” أندرييه فلاهوت بتناول وسائل الإعلام للقصة، مشيدا بتغطية لصحيفة للحدث.

وقال تعليقا على ما نشرته صحيفة “ساد إنفو”: تحية لهذه اللفتة الجميلة لعبدالرؤوف على الصفحة الأولى لعدد اليوم !!”.

وأضاف:” عبد هو بالفعل “بطل جار دو ميدي”. برافو وشكرا له! عندما يكون الأمر جيدًا، عليك دائمًا أن تقوله”.