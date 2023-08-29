الطريق إلى الهاوية.. فيديو صادم لعملية نهب واسعة ضربت أحد محال الأرجنتين

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وطن- في خضم الأزمة الاقتصادية العنيف التي تضرب الأرجنتين، انتشر مقطع فيديو يُظهر عمليات سلب ونهب للمحال التجارية في البلاد.

وأظهر المقطع الذي تم التقاطه بأحد المحال التجارية الكبيرة، أعدادا كبيرة من الزبائن المفترضين وهم يرتكبون عملية سطو واسعة النطاق، فيما ظهر العاملون في المحل وهم عاجزون عن فعل شيء.

#الأرجنتين 🇦🇷 التي وافقت #البريكس على ضمها.. نهب للمحلات بسبب التضخم و عجز الحكومة.. حتى تعلم ان معايير الانضمام سياسية و ليست اقتصادية. pic.twitter.com/JQu1ny4agi — ميليسا🇩🇿 (@Melissa_Dz_ACM) August 27, 2023

توسع عمليات نهب المتاجر في الأرجنتين

وتوسعت في الفترة الماضية، عمليات نهب المتاجر في الأرجنتين في خضم الأزمة الاقتصادية العنيفة التي تضرب البلاد.

واعتقلت أجهزة الأمن، 200 شخص عبر كامل مدن الأرجنتين بعد ارتكاب عمليات ومحاولات سطو على المحلات، في حين أقدم أصحاب المحلات على تشديد إغلاق أبوابها، فيما قامت عناصر الأمن بمراقبة المحلات الكبرى تجنبا لأي اعتداءات.

كما تدخلت مصالح الأمن أكثر من 150 مرة لمنع عمليات السطو على المحلات.

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وقالت السلطات الأرجنتينية إن عمليات السطو والنهب ليست عفوية، فيما قرر وزير الأمن أنيبال فيرنانديز، إنشاء قيادة خاصة لمنع ومكافحة هذه الأحداث، فيما تحدث عن طابع سياسي لهذا الأمر قائلا إن المعارضة تحاول إحداث نوع من الصراع.

نسبة تضخم مهولة

وشهدت الأرجنتين وصول نسبة التضخم إلى 113%، في حين تعجز السلطات عن كبح جماح الأزمة، وتسبب هذا الارتفاع الكبير في نسبة التضخم، في تسجيل ارتفاع مهول للأسعار.

وهذا الوضع وصفه الإعلام الأرجنتيني بأنه يمثل الوقوف على الهاوية المالية، ما دفع البلاد لطلب قرض من صندوق النقد الدولي بملغ 7.5 مليار دولار.