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الشيخ سلطان بن خليفة بن زايد يستمتع بأجواء ظفار العمانية (شاهد)

سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، هو الإبن البكر للرئيس الإماراتي الراحل الشيخ خليفة بن زايد

كتب فهمي الورغمي
الشيخ سلطان بن خليفة بن زايد يستمتع بأجواء ظفار العمانية
الشيخ سلطان بن خليفة بن زايد وعادل المزروعي
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وطن- تفاعل عمانيون مع زيارة خاصّة أداها رجلان من كبار الشخصيات في دولة الإمارات العربية المتحدة أحدهم الشيخة سلطان بن خليفة آل نهيان، لمحافظة ظفار في أقصى جنوب سلطنة عمان، وتبعد مدينة صلالة عاصمة المحافظة عن مسقط بنحو 1000 كيلومتر.

ووثّقت صورة متداولة زيارة الشيخ سلطان آل نهيان، ابن الراحل الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سابقًا، وبرفقه “عادل المزروعي”، لمحافظة ظفار.

نجل الرئيس الإماراتي الراحل في ظفار

والشيخ سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان (58 عاماً)، هو الإبن البكر للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ويشغل منصب مستشار رئيس الدولة، ورئيس مجلس إدارة شركة “إس بي كيه” القابضة.

الشيخ سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان في ظفار مع عادل المزروعي
الشيخ سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان في ظفار مع عادل المزروعي

رحّب كثير من العمانيين على مواقع التواصل الاجتماعي بالزيارة، مؤكدين أنها لفتة جميلة من الشيخ سلطان آل نهيان ورفيقه عادل المرزوعي.

ولفت آخرون إلى أن تلك الزيارة بمثابة تأكيد على جمال محافظة ظفار وتفرّدها على مستوى منطقة الخليج، في توفير فضاء مريح وهادئ لجميع زوارها.

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وأوضح ناشطون أن الشيخ سلطان بن خليفه بن زايد آل نهيان، يتواجد في السلطنة في ضيافة الشيخ مسلم بن بخيت بن جداد الكثيري.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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