الشيخ سلطان بن خليفة بن زايد يستمتع بأجواء ظفار العمانية (شاهد)

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وطن- تفاعل عمانيون مع زيارة خاصّة أداها رجلان من كبار الشخصيات في دولة الإمارات العربية المتحدة أحدهم الشيخة سلطان بن خليفة آل نهيان، لمحافظة ظفار في أقصى جنوب سلطنة عمان، وتبعد مدينة صلالة عاصمة المحافظة عن مسقط بنحو 1000 كيلومتر.

ووثّقت صورة متداولة زيارة الشيخ سلطان آل نهيان، ابن الراحل الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سابقًا، وبرفقه “عادل المزروعي”، لمحافظة ظفار.

نجل الرئيس الإماراتي الراحل في ظفار

والشيخ سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان (58 عاماً)، هو الإبن البكر للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ويشغل منصب مستشار رئيس الدولة، ورئيس مجلس إدارة شركة “إس بي كيه” القابضة.

أهلا وسهلا بجميع زوار محافظة ظفار خاصة وعُمان عامة يظهر في الصورة الشيخ سلطان ال نهيان ابن المغفور له باذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سابقًا

وبرفقه الفاضل عادل المزروعي 🇦🇪🤍🇴🇲 pic.twitter.com/CwOKCMEOOv — بن طارق📸 (@bin_tariqo) August 29, 2023

رحّب كثير من العمانيين على مواقع التواصل الاجتماعي بالزيارة، مؤكدين أنها لفتة جميلة من الشيخ سلطان آل نهيان ورفيقه عادل المرزوعي.

ولفت آخرون إلى أن تلك الزيارة بمثابة تأكيد على جمال محافظة ظفار وتفرّدها على مستوى منطقة الخليج، في توفير فضاء مريح وهادئ لجميع زوارها.

حضوركم تشريف

صاحب السمو الشيخ سلطان بن خليفه بن زايد آل نهيان

في ضيافة الشيخ مسلم بن بخيت بن جداد الكثيري

في سلطنة عمان محافظة ظفار في صلالة#خريف_ظفار2023 #خريف_صلالة_2023 pic.twitter.com/DrqxYX5xgj — مسعد جداد (@mom212) August 29, 2023

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وأوضح ناشطون أن الشيخ سلطان بن خليفه بن زايد آل نهيان، يتواجد في السلطنة في ضيافة الشيخ مسلم بن بخيت بن جداد الكثيري.