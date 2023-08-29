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السجن لألمانية تركت طفلة تموت عطشا في العراق.. تفاصيل صادمة

أدانت المحكمة العليا في ميونيخ، امرأة ألمانية بتهم من بينها استرقاق فتاة إيزيدية في العراق وهو ما أدى إلى وفاتها

كتب خالد الأحمد
السجن لألمانية تركت طفلة تموت عطشا في العراق.. تفاصيل صادمة
محاكمة ألمانية داعشية تسببت في موت طفلة أيزيدية
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وطن- أسدل القضاء الألماني الستار على قضية امرأة ألمانية أدينت بقتل فتاة إيزيدية في العراق بعد أن حكم عليها بالسجن 14 عاما، بينما يقضي زوجها حكما بالسجن مدى الحياة في ألمانيا بعد أن أدانته محكمة في فرانكفورت بارتكاب جريمة إبادة في ذات القضية.

وظهرت جنيفر دبليو، التي يقال إنها انضمت إلى ميليشيا تنظيم “الدولة الإسلامية” الإرهابي في العراق وهي تحمل مصنفاً أمام وجهها في قاعة المحكمة الإقليمية العليا في ميونيخ، وبجانبها محامي الدفاع طارق العبيد.

وفي تفاصيل الجريمة التي حوكم الزوجان بموجبها أشارت قناة dw الألمانية إلى أن مليشيات ما يسمى بـ”تنظيم الدولة الإسلامية” اختطفت فتاة إيزيدية تدعى رانيا ووالدتها، ومن ثم تم بيع الطفلة كعبدة حتى انتهى بها الأمر في منزل زوجين جهاديين جينيفر دبليو، وهي ألمانية هاجرت إلى ما يسمى دولة الخلافة الإرهابية، وطه أ، وهو عراقي، في الفلوجة بالعراق.

تفاصيل الجريمة البشعة

وكانت المرأة، المنحدرة من ولاية سكسونيا السفلى، اعترفت بأنها وقفت في منزلها في العراق موقف المتفرج في صيف عام 2015، بينما كانت الفتاة التي اتخذتها هي وزوجها كجارية، تموت، وذلك بعد أن قيّد الزوج الفتاة في شمس الظهيرة المتوهجة حتى يعاقبها.

وجاء قرار الدائرة التاسعة، بعد أن أحالت المحكمة الاتحادية حكما سابقا للمحكمة العليا، في إطار استئناف الادعاء العام على مقدار العقوبة الذي صدر سابقا (السجن لمدة عشرة أعوام)، حيث كانت الدائرة الثامنة رأت في حيثيات حكمها في تشرين الأول/أكتوبر 2021، أن الواقعة تمثل جريمة ضد الإنسانية من درجة أقل خطورة، إذ رأت أن الاسترقاق أدى إلى وفاة الطفلة، وهو لم تره الدائرة التاسعة في حكمها الصادر اليوم.

محاكمة ألمانية تركت طفلة تموت عطشا في العراق
محاكمة ألمانية تركت طفلة تموت عطشا في العراق

وانتقدت المحكمة سلوك المرأة (32 عاما) بعد وفاة الطفلة، مشيرة إلى أنها وضعت مسدسا على رأس والدة الطفلة لكي تجبرها على عدم البكاء، ورأت المحكمة أن العواقب النفسية الوخيمة التي لا تزال والدة الطفلة تعاني منها حتى الآن من عوامل تشديد العقوبة بحق المتهمة.

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وكانت المحاكمة الأولى انتهت بالحكم بالسجن 10 أعوام على المتهمة، وتدعى جنيفر ف. وانضمت المرأة إلى تنظيم داعش، وهي في سن الـ 23 عاما، وتزوجت من أحد مقاتلي التنظيم، وتم الزواج عن طريق محكمة تابعة للتنظيم. واحتفظ الزوجان معا بالطفلة الإيزيدية ووالدتها كجاريتين.

ويقضي زوج المتهمة السابق، الذي قيد الفتاة بالسلاسل في فناء منزلهما، حكما بالسجن مدى الحياة في ألمانيا بعد أن أدانته محكمة في فرانكفورت بارتكاب إبادة. وقد أكدت المحكمة الاتحادية في كارلسروه هذا الحكم.

واشترى الرجل الفتاة ووالدتها، بعد أن اختطفهما تنظيم داعش، وهو مصير عانت منه كثير من الإيزيديات. وتوفيت الفتاة في آب/أغسطس 2015 ، حيث ارتفعت درجة الحرارة في الفلوجة فوق 50 درجة مئوية. وكان الرجل قد قيدها بالسلاسل في قضبان النافذة من يديها وقدميها معلقتان في الهواء وأصيبت بضربة شمس قبل أن يفك قيودها.

المصدرقناة dw الألمانية، رصد وتحرير وطن

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