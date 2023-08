“الزلزال الأكبر” وتنبؤات جديدة للعالم الهولندي.. حدد الموعد وتحذير عاجل

- Advertisement -

وطن- عاد عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، للتحذير مجدداً من خطر زلزال وصفه بـ “القوي”، موضحاً أنه قد يضرب الأرض في الأيام القليلة المقبلة.

وظهر هوغربيتس في مقطع فيديو نشره عبر القناة الرسمية للمركز البحثي الذي يعمل فيه “SSGEOS“. وبرر العالم الهولندي توقّعاته تلك “بسبب الاصطفاف بين الأرض وكل من كوكبي المريخ ونبتون، وكذلك الهندسة القمرية مع نفس الكوكبين”.

وأوضح هوغربيتس أنّ الأرض تتحرك ببطء بين المريخ ونبتون، مما قد يؤدي إلى نشاط زلزالي ضخم، وفرصة لحدوث هزة أرضية عنيفة قد تتخطى الـ8 درجات، بحسب مستويات الضغط التكتوني.

جاءت توقعات العالم الهولندي، بعد ساعات من الزلزال بقوة 7 درجات، الذي حدث في عمق البحر شمال جزيرتي بالي ولومبوك في إندونيسيا.

وفي تفاعله مع الحادثة، قال هوغربيتس إن “الاستجابة الزلزالية لهندسة القمر مع المريخ ونبتون حتى الآن لا تزال معتدلة، مقارنة بما يمكن أن تفعله هذه الهندسة وما فعلته في الماضي (8.5 درجات على مقياس رختر)”، في تلميح إلى أنه يتوقع زلزالاً أقوى من ذلك قريباً.

وشدّد في ذات السياق على أن “هناك احتمالا كبيرا أنه في غضون 2-3 أيام، يمكن أن نتعرض لزلزال قوي”، مشيرًا إلى أن “هندسة الزاوية اليمنى المزدوجة مع المريخ ونبتون يمكن أن تؤدي إلى هذا النوع من النشاط الزلزالي”.

وتابع هوغربيتس أن “من المحتمل جدًا أن نشهد زلزالًا قويًا خلال الـ 24 ساعة المقبلة”، مؤكدًا أن “هندسة القمر مع المريخ ونبتون ومع المشتري وأورانوس يمكن أن تتسبب في مثل ذلك الحدث الزلزالي الكبير”.

أوصى هوغربيتس متابعيه بأن يكونوا في “حالة تأهب إضافي”، مضيفًا بالقول: “إذا حدث زلزال كبير خلال الـ24 ساعة القادمة أو الأسابيع القليلة المقبلة، فسيكون الخامس من حيث الحجم خلال 20 عامًا”.

