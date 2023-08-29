الثلاثاء, أغسطس 29, 2023
الرئيسيةحياتناابنة هيفاء وهبي على الحصان.. تحدي وإثارة وأشياء تهتز (فيديو)
حياتنا

ابنة هيفاء وهبي على الحصان.. تحدي وإثارة وأشياء تهتز (فيديو)

ضيق ملابس زينب فياض أضاف لمسة إثارة حين نشرت مقطع ركوبها الحصان بالحركة البطيئة وظهرت مفاتنها تهتز

كتب رفيف عبدالله
ابنة هيفاء وهبي على الحصان.. تحدي وإثارة وأشياء تهتز (فيديو)
- Advertisement -

وطن– كشفت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن هواية جديدة لها عدا الأزياء والتجميل، وهي ركوب الخيل.

ونشرت ابنة هيفاء وهبي، فيديو عبر انستجرام، وهي تركب الحصان بطريقة مثيرة، مرتدية بدلة خاصة باللون الأسود تلتصق بجسدها.

فرس

ضيق ملابس زينب فياض، أضاف لمسة إثارة حين نشرت المقطع بالحركة البطيئة وظهرت مفاتنها تهتز أثناء ركوب الحصان.

واستخدمت ابنة هيفاء الوحيدة أغنية “فرس” للفنان الإماراتي حسين الجسمي، كخلفية موسيقية للمقطع.

كما نشرت زينب صورتها بجانب الفرس مع تعليق: “ولا كل خيل تعجبك هي أصيلة”.

زينب فياض
نشرت زينب صورتها مع الفرس

صلحة قريبة

في سياق متصل، ادعى حساب “شربليتا” الذي ينشر فضائح الفنانين، أن هناك صلحة قريبة بين هيفاء وهبي وابنتها.

- Advertisement -

وكانت المحامية اللبنانية بشرى الخليل، قد كشفت مفاجأة تتعلق بهيفاء وهبي وابنتها الوحيدة زينب التي أنجبتها من زوجها السابق نصر فياض.

وقالت بشرى خليل التي كانت محامية هيفاء أثناء طلاقها، إن الفنانة لم تتخل مطلقاً عن ابنتها، كما هو متداول.

وأضافت بشرى في لقاء معها: “هيفا أنا يلي طلقتها من زوجها وهو منعها تشوف بنتها.. زوجها السابق عملي وكالة وقلي ما بمضي على وكالة الطلاق حتى تتنازل هيفا عن رؤية ابنتها”.

وأردفت: “رحت أنا و دقيت لهيفا وخبرتها ورفضت.. وقالتلي مش ممكن بنتي تكبر وتقول هي أمي يلي تنازلت عن شوفتي”.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

زواج هيفاء وهبي للمرة الثالثة .. هذا هو العريس الثري وجنسيته (شاهد)

حياتنا

هيفاء وهبي تشعل جمهور “العلمين” برقصة المؤخرة الجريئة! (فيديو)

حياتنا

جاد جابر بعد 15 عاماً على كليب “بابا فين” لهيفاء وهبي.. “هو كبر وهي صغرت”

حياتنا

ابنة هيفاء وهبي تعلق لأول مرة على قصة السيارة التي أهديت لها وهل تعيش قصة غرامية؟

حياتنا

ابنة هيفاء وهبي تملأ جسدها بالسيليكون.. هكذا أظهرت منحنياتها الجديدة (شاهد)

حياتنا

رانيا يوسف تقاوم الصيف بالتعري في لبنان وتقلد هيفاء (شاهد)

حياتنا

ابنة هيفاء وهبي في إطلالة مثيرة داخل حمام السباحة.. بيكيني عارٍ ونظرة تحكي الكثير (شاهد)

حياتنا

مريم حسين تهز صدرها بطريقة فاضحة من أجل أغنية هيفاء وهبي الجديدة (فيديو)

حياتنا

ابنة هيفاء وهبي تستعرض أنوثتها الطاغية بمؤخرة برازيلية وصدر متفجر! (شاهد)

حياتنا

ابنة هيفا وهبي تتفجر أنوثة وتتمايل على أغنية والدتها “بوس الواوا” (فيديو)

حياتنا

ابنة هيفاء وهبي في إطلالة مثيرة وجريئة تثير غضب متابعيها: تتسابقين مع أمك في العري! (شاهد)

حياتنا

هيفاء وهبي لا تمانع الزواج مجدداً.. صفتان فقط تريدهما بفارس أحلامها (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

كانسيلو إلى برشلونة على سبيل الإعارة.. وهذه تفاصيل بنود عقده

اليمن.. فيديو مفزع لجريمة قتل ارتكبها مسلح موال للإمارات من المسافة صفر

سيارة إمام الحرم المكي ياسر الدوسري تثير جدلاً كبيراً وتساؤلات عن الزهد والتواضع! (شاهد)

مريم الدباغ ترتدي الثوب الفلسطيني والحجاب في المسجد الأقصى.. هذا ما طلبوه منها لتثبت أنها مسلمة! (فيديو)

تعرف على العدو الصامت الذي يمكن أن يقتلك

“مجتهد” يفجر صدمة: صواريخ حوثية ضربت السعودية قبل أيام.. وابن سلمان فرض تكتما لهذا السبب

راتب مانشيني مع المنتخب السعودي “خيالي” .. كم المبلغ السنوي!؟

رسالة حسن نصر الله لـ”الدول الغازية” بسبب معاناة سجناء البحرين (شاهد)

إصابة بنزيما قبيل مواجهة قمة الكلاسيكو أمام الهلال السعودي (فيديو)

رسمياً.. الإمارات تعلن وقوفها بكل ما تملك بجانب المغرب ضد الجزائر في حال اندلاع الحرب

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC