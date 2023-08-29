ابنة هيفاء وهبي على الحصان.. تحدي وإثارة وأشياء تهتز (فيديو)

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وطن– كشفت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن هواية جديدة لها عدا الأزياء والتجميل، وهي ركوب الخيل.

ونشرت ابنة هيفاء وهبي، فيديو عبر انستجرام، وهي تركب الحصان بطريقة مثيرة، مرتدية بدلة خاصة باللون الأسود تلتصق بجسدها.

فرس

ضيق ملابس زينب فياض، أضاف لمسة إثارة حين نشرت المقطع بالحركة البطيئة وظهرت مفاتنها تهتز أثناء ركوب الحصان.

واستخدمت ابنة هيفاء الوحيدة أغنية “فرس” للفنان الإماراتي حسين الجسمي، كخلفية موسيقية للمقطع.

كما نشرت زينب صورتها بجانب الفرس مع تعليق: “ولا كل خيل تعجبك هي أصيلة”.

صلحة قريبة

في سياق متصل، ادعى حساب “شربليتا” الذي ينشر فضائح الفنانين، أن هناك صلحة قريبة بين هيفاء وهبي وابنتها.

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وكانت المحامية اللبنانية بشرى الخليل، قد كشفت مفاجأة تتعلق بهيفاء وهبي وابنتها الوحيدة زينب التي أنجبتها من زوجها السابق نصر فياض.

وقالت بشرى خليل التي كانت محامية هيفاء أثناء طلاقها، إن الفنانة لم تتخل مطلقاً عن ابنتها، كما هو متداول.

وأضافت بشرى في لقاء معها: “هيفا أنا يلي طلقتها من زوجها وهو منعها تشوف بنتها.. زوجها السابق عملي وكالة وقلي ما بمضي على وكالة الطلاق حتى تتنازل هيفا عن رؤية ابنتها”.

وأردفت: “رحت أنا و دقيت لهيفا وخبرتها ورفضت.. وقالتلي مش ممكن بنتي تكبر وتقول هي أمي يلي تنازلت عن شوفتي”.