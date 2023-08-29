الثلاثاء, أغسطس 29, 2023
الرئيسيةحياتناإيلون ماسك يتوعد: هذه عقوبة شراء المتابعين وزيادة التفاعل على منصة X...
حياتنا

إيلون ماسك يتوعد: هذه عقوبة شراء المتابعين وزيادة التفاعل على منصة X “تويتر سابقاً”

شرع الملياردير خلال الفترة الأخيرة بسلسلة تغييرات في منصة X "تويتر سابقاً" الذي استحوذ عليه مقابل 44 مليار دولار

كتب أنس السالم
عقوبة إيلون ماسك للحسابات التي تقوم بشراء المتابعين وزيادة التفاعل
إيلون ماسك لوّح بمعاقبة الحسابات التي تقوم بشراء المتابعين وزيادة التفاعل
- Advertisement -

وطن – توعّد الملياردير إيلون ماسك، بعقوبة قاسية لمن يقوم بشراء المتابعين والتفاعل، عبر منصة X “تويتر سابقاً”.

ونشر إيلون ماسك تغريدة عبر حسابه الرسمي في X وقال متوعداً، إنّ أي حساب يقوم بشراء المتابعين والتفاعل عبر المنصة، سيتم تعليقه .

تغريدة إيلون ماسك
ماسك يتوعد بتعليق أي حساب يقوم بشراء المتابعين والتفاعل عبر المنصة

تغييرات في منصة X “تويتر سابقاً” 

وسبق تهديد إيلون ماسك بعقوبة لشراء المتابعين وزيادة التفاعل، أن شرع الملياردير خلال الفترة الأخيرة بسلسلة إجراءات وتغييرات في “تويتر” الذي استحوذ عليه مقابل 44 مليار دولار، كان من بينها على سبيل المثال، تغيير الشعار الذي اعتاد عليه المغردون وهو العصفور الأزرق، إلى X.

لكنّه عاد على ما يبدو ليقترح تصميماً جديداً للشعار، ونشر صورتين؛ لأخذ رأي المغردين أيّهما يختار.

إيلون ماسك يتجه لتغيير شعار منصة X وإعادة العصور الأزرق
إيلون ماسك يتجه لتغيير شعار منصة X وإعادة العصور الأزرق

إضافة إلى ذلك، كان من بين تغييرات ماسك على المنصة، فرض قيود على عدد التغريدات المسموح بقراءتها، عبر حصرها بـ10 آلاف يومياً لأصحاب الحسابات الموثقة، وألف تغريدة لسائر الحسابات. وحتى 500 تغريدة فقط يومياً لأصحاب الحسابات الجديدة. وهي سقوف تم رفعها مرتين في بضعة أيام.

ناهيك عن إعلانه عن فرض قيود يومية على عدد الرسائل في الخاص التي يمكن للحسابات غير المشتركة في الخدمة المدفوعة تبادلها.

- Advertisement -
إيلون ماسك أجرى تغييرات عدة في تويتر watanserb.com
إيلون ماسك يبحث عن أرباح عبر التغييرات التي أجراها في تويتر

كما حوّل ماسك تطبيق “تويت ديك” (TweetDeck)، إلى خدمة مدفوعة. وهو برنامج شهير يسمح للمستخدمين بمراقبة حسابات عدة في وقت واحد.

ويبحث إيلون ماسك عبر هذه الإجراءات في المنصة، عن طرق لتحقيق أرباح. بعدما لجأ إلى خفض عدد موظفيه وزيادة اشتراكات المنصة المدفوعة.

المصدررصد وطن (X) - مواقع الكترونية

اقرأ أيضاً

الهدهد

ظهور لافت لابن إيلون ماسك صاحب أغرب اسم في العالم داخل مقر “X”

حياتنا

“مهمة انتحارية” .. عالمة في ناسا لـ”إيلون ماسك”: هكذا ستموت قبل أن تصل المريخ!

الهدهد

صادم.. مسؤولون سابقون بالمخابرات الإسرائيلية يتولون التحقق من حسابات تويتر

حياتنا

مفاجأة إيلون ماسك .. هكذا سيعيد “العصفور الأزرق” إلى شعار منصة X

الهدهد

هكذا يتدرب إيلون ماسك مع ابنه لنزال مارك زوكربيرغ! (شاهد)

الهدهد

شبيه إيلون ماسك يطرح مارك زوكربيرغ أرضاً ويتصدّر التريند (شاهد)

الهدهد

“نزال ماسك ومارك” .. مفاجأة طبية قد تكون سبباً في إلغاء المواجهة!

الهدهد

نزال إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ .. لمن ستذهب العائدات!؟

حياتنا

في بثّ مباشر.. إيلون ماسك يقبل تحدٍ شاهده 47 مليون شخص في ساعات

حياتنا

سيرين عبدالنور ترقص تحت أشعة الشمس وتدعو جمهورها لهذا الأمر (فيديو)

حياتنا

تزوجها مرتان.. كيف علّق إيلون ماسك على صورة زوجته السابقة مع خطيبها الجديد؟ (صور)

الهدهد

بعد شعار “x”.. إيلون ماسك ينشر عنوان تويتر الإلكتروني الجديد

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

التدخين غير المباشر: ماذا لو كان سجادك يحتوي على مواد سامة؟

تغريدات سعودية تلمح لتخلي المملكة عن أهم أهدافها في حرب اليمن.. هل تنتهي الأزمة؟

حقيقة مشاركة أندية سعودية في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

جزائري أصبح حديث الصحافة البلجيكية بسبب عمله البطولي وإشادة سياسية بما فعله! (شاهد)

حسن شاكوش وسارة زكريا معاً في الساحل.. إيحاءات جنسية وإهانات صادمة للجمهور (فيديو)

وزير إسرائيلي يحسم أمر تقديم تنازلات للفلسطينيين مقابل التطبيع مع السعودية

مرض السكري: نوع من الموسيقى يساعد في تنظيم الأنسولين بشكل أفضل؟

غضب عارم من إقرار الحكومة اليمنية “اتفاقية مشبوهة” مع الإمارات رغم تحذير البرلمان

موعد مباراة الأهلي ضد الطائي والتشكيلة في الدوري السعودي روشن

ديما بياعة بدون مكياج وبدون ملابس أيضاً.. والجمهور مصدوم من الترهلات (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC