إيلون ماسك يتوعد: هذه عقوبة شراء المتابعين وزيادة التفاعل على منصة X “تويتر سابقاً”

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وطن – توعّد الملياردير إيلون ماسك، بعقوبة قاسية لمن يقوم بشراء المتابعين والتفاعل، عبر منصة X “تويتر سابقاً”.

ونشر إيلون ماسك تغريدة عبر حسابه الرسمي في X وقال متوعداً، إنّ أي حساب يقوم بشراء المتابعين والتفاعل عبر المنصة، سيتم تعليقه .

تغييرات في منصة X “تويتر سابقاً”

وسبق تهديد إيلون ماسك بعقوبة لشراء المتابعين وزيادة التفاعل، أن شرع الملياردير خلال الفترة الأخيرة بسلسلة إجراءات وتغييرات في “تويتر” الذي استحوذ عليه مقابل 44 مليار دولار، كان من بينها على سبيل المثال، تغيير الشعار الذي اعتاد عليه المغردون وهو العصفور الأزرق، إلى X.

لكنّه عاد على ما يبدو ليقترح تصميماً جديداً للشعار، ونشر صورتين؛ لأخذ رأي المغردين أيّهما يختار.

إضافة إلى ذلك، كان من بين تغييرات ماسك على المنصة، فرض قيود على عدد التغريدات المسموح بقراءتها، عبر حصرها بـ10 آلاف يومياً لأصحاب الحسابات الموثقة، وألف تغريدة لسائر الحسابات. وحتى 500 تغريدة فقط يومياً لأصحاب الحسابات الجديدة. وهي سقوف تم رفعها مرتين في بضعة أيام.

ناهيك عن إعلانه عن فرض قيود يومية على عدد الرسائل في الخاص التي يمكن للحسابات غير المشتركة في الخدمة المدفوعة تبادلها.

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كما حوّل ماسك تطبيق “تويت ديك” (TweetDeck)، إلى خدمة مدفوعة. وهو برنامج شهير يسمح للمستخدمين بمراقبة حسابات عدة في وقت واحد.

ويبحث إيلون ماسك عبر هذه الإجراءات في المنصة، عن طرق لتحقيق أرباح. بعدما لجأ إلى خفض عدد موظفيه وزيادة اشتراكات المنصة المدفوعة.