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إلغاء حكم سجن عمران خان في قضية تلقي الهدايا.. والمحكمة تحسم مصير عمله السياسي

الحكم صدر بعد يوم واحد من حصول عمران خان على حكم أسقط عنه تهمة التحريض على العصيان المدني

كتب خالد السعدي
إلغاء حكم سجن عمران خان في قضية تلقي الهدايا.. والمحكمة تحسم مصير عمله السياسي
عمران خان
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وطن- أصدرت محكمة إسلام أباد في باكستان، حكما بإلغاء حكم السجن الصادر ضد عمران خان، في قضية تلقيه هدايا بشكل غير قانوني، فيما أبقت على قرار منعه من العمل السياسي.

وقررت المحكمة العليا، تعليق الحكم ضد عمران خان في قضية “هدايا الدولة”، مع الإفراج عنه بكفالة.

وقال نعيم حيدر بانجوتا المتحدث باسم الشؤون القانونية لعمران خان، في تغريدة على موقع “إكس” (تويتر سابقا)، إن لجنة قضاة المحكمة العليا في إسلام أباد قبلت استئناف خان ضد حكم سجنه لمدة ثلاث سنوات.

حكم سجن عمران خان

وسُجن عمران خان في 5 أغسطس/آب الجاري، بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بتهمة بيع هدايا الدولة بشكل غير قانوني خلال فترة رئاسته للوزراء من 2018 إلى 2022.

سجن عمران خان
سجن عمران خان

وعلى إثر ذلك، قررت لجنة الانتخابات الباكستانية منع خان من خوض الانتخابات لمدة خمس سنوات، وذلك في ظل توقع إجراء انتخابات وطنية في الأشهر المقبلة.

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إسقاط تهمة التحريض على العصيان المدني عن عمران خان

وأمس الاثنين، أسقطت محكمة باكستانية، عن عمران خان، تهمة التحريض على العصيان المدني التي وُجّهت له في وقت سابق.

إسقاط تهمة التحريض على العصيان المدني عن عمران خان
إسقاط تهمة التحريض على العصيان المدني عن عمران خان

وقضت المحكمة بأن الاتهامات الموجهة إلى عمران خان ليس لها سند ولا أثر قانوني، وأمرت السلطات بإلغاء القضية.

وكان عمران خان قد اتُهم في مارس / آذار الماضي، بالتحريض على العصيان في دعوى كانت مرفوعة في مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد.

جاء ذلك بناء على شكوى زعمت أن إحدى خطبه تصل إلى حد التحريض على العصيان.

يُشار إلى أن قضية التحريض من بين قضايا عديدة مرفوعة ضد خان، منذ أن فقد السلطة بعد هزيمته في تصويت بالثقة في البرلمان في أبريل/نيسان 2022.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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