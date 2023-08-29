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“أموت مليون مرة في اليوم”.. ليان عبدالله شقيقة مودل روز تنهار وتهدد بالانتحار

ظهرت ليان عبدالله وهي تبكي منهارة وتطلب من متابعيها عدم الضغط عليها بتعليقات سخيفة لأنها تمر بحالة نفسية صعبة

كتب سالم حنفي
الفاشينيستا السعودية ليان عبدالله
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وطن- ظهرت الفاشينيستا السعودية “ليان عبدالله”، شقيقة مودل روز في بث مباشر وهي في انفعال كبير، وتبدو في حالة انهيار بسبب تعليقات بعض متابعيها.

وقالت ليان عبدالله في مقطع فيديو متداول رصدته “وطن” : “أنا كل يوم أموت مليون ألف تريليون موتة.”

وأضافت شقيقة مودل روز بنبرة انفعال: “أنا طالعة من بيت أهلي وجالسة في بيت غادة لأنها طلبت من أهلها منحها مساحة لترتاح وحتى السفر لم تعد تهواه”.

واستدركت ليان: “عندي مليون هم وليس بالضرورة أن تعرفوا ما بي.”

ليان عبدالله تنهار على المباشر

وأعادت قولها “أنها تموت كل يوم مليون موتة”، وكشفت أنها تتصل بالدكتور النفسي كل يوم لدرجة أنها فكرت بالانتحار “ولكنها تفكر بأن الأمر حرام وتستغفر الله” حسب قولها.

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وتوجهت ليان عبدالله لمتابعيها:”الكومنتات التي تكتبونها لا تهمني لأن لدي هم لا تعلمون به ولو علمتم به لبكيتم من القهر”.

وتابعت وهي تمسح دموعها:” أنا مضغوطة ونفسيتي منهارة وأموت وأعيش ويأتي شخص يستظرفني بالكومنت -كما قالت- وأضافت أن “الأمر بحاجة لقليل من الإنسانية”.

وتابعت ليان بأن “المشاهير لدى البعض لا يعنون شيئاً، ويجب أن يدوسوهم بالجزمة-حسب تعبيرها- ”

ليان عبدالله تنهار على المباشر
الفاشينيستا السعودية ليان عبدالله تنهار على المباشر

من هي ليان عبد الله؟

و”ليان عبد الله” فاشينستا سعودية مشهورة في السعودية والعالم العربي ولدت عام 1995، في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وهي إحدى الناشطات عبر مواقع التواصل الاجتماعية من سنوات طويلة جراء عملها في عالم الأزياء والموضة بالسعودية.

وضجت منصات التواصل الاجتماعي باسمها بعد تعرضها في أكتوبر الماضي للتحرش في موسم الرياض بحفل الهالوين، من قبل مجموعة من الشباب السعوديين قاموا بتصويرها أثناء التحرش.

وأظهر فيديو تم تداوله آنذاك ليان عبد الله وهي تحاول التهرب من الشباب، إلى أن استطاعت التهرب منهم بسرعة كبيرة وتوجهت نحو منزلها وقامت بالتبليغ عنهم في قسم الشرطة بالسعودية.

وتقوم ليان عبد الله في تقديم عدد من الأعمال الخاص بها عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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