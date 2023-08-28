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وكالة أمريكية تُحرج الدبيبة .. هكذا جعل المنقوش “كبش فداء” للتغطية على فضيحته

وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية كشفت تورّط عبد الحميد الدبيبة في محادثات مع الجانب الأمريكي بهدف الانضمام لاتفاقات التطبيع العربي مع إسرائيل

كتب فهمي الورغمي
وكالة أمريكية تُحرج الدبيبة.. هكذا جعل المنقوش
عبد الحميد الدبيبة ونجلاء المنقوش
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وطن- بعد ساعات من إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، إقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش من منصبها خلال مشاركته في وقفة أمام مقر السفارة الفلسطينية بالعاصمة طرابلس، كشفت مصادر لـ وكالة “أسوشيتد برس Associated Press” عن معطيات حسّاسة.

وأفادت المصادر- وهما حسب الوكالة اثنان من كبار المسؤولين في الحكومة الليبية- أن “الدبيبة ناقش مع مدير الاستخبارات الأمريكية إقامة علاقات مع إسرائيل، في شهر يناير الماضي، وأعطى موافقة مبدئية على الانضمام لاتفاقيات السلام مع إسرائيل“.

المنقوش أطلعت الدبيبة على اللقاء

وأضاف المسؤولان، اللذان اشترطا عدم الكشف عن هويتهما حفاظا على سلامتهما، أنّ “نجلاء المنقوش أطلعت الدبيبة على مباحثاتها مع نظيرها الإسرائيلي فور وصولها طرابلس”.

وقال أحد المسؤولين إن “الدبيبة” أعطى الضوء الأخضر للاجتماع الشهر الماضي، عندما كان في زيارة لروما. وأضاف أن مكتب رئيس الوزراء رتب اللقاء بالتنسيق مع المنقوش.

وقال المسؤول الثاني إن الاجتماع استمر نحو ساعتين وقامت المنقوش خلاله، بإطلاع الدبيبة على الأمر مباشرة بعد عودتها إلى طرابلس.

وقال المسؤول إن الاجتماع توج الجهود التي توسطت فيها الولايات المتحدة، لجعل ليبيا تنضم إلى سلسلة من الدول العربية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

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نجلاء المنقوش
إقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش

الدبيبة ناقش سابقاً التطبيع مع إسرائيل

وقال المسؤول إن تطبيع العلاقات بين ليبيا وإسرائيل تمت مناقشته لأول مرة في اجتماع بين الدبيبة، ومدير وكالة المخابرات المركزية “ويليام بيرنز” الذي زار العاصمة الليبية في يناير.

وقال المسؤول إنّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية أعطى موافقة مبدئية على الانضمام إلى “اتفاقات أبراهام” التي توسطت فيها الولايات المتحدة، لكنه أعرب عن قلقه بشأن رد الفعل الشعبي العنيف في دولة معروفة بدعمها السابق للقضية الفلسطينية.

وأضاف ذات المسؤول إلى أن المنقوش، التي فوجئت بالإعلان الإسرائيلي أمس، الأحد، عن الاجتماع، فرّت بسرعة من العاصمة الليبية على متن رحلة خاصة إلى إسطنبول.

الدبيبة يُوقف المنشوق ويفتح تحقيق

أوقف رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة، وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل، وأحالها للتحقيق بعد أن قالت إسرائيل إن وزير خارجيتها إيلي كوهين التقى بها الأسبوع الماضي رغم عدم وجود علاقات رسمية بين البلدين.

كما قرر “الدبيبة” تشكيل لجنة تحقيق برئاسة وزيرة العدل وعضوية وزير الحكم المحلي، ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوي بمجلس الوزراء.

وكلف “الدبيبة” اللجنة بالتحقيق إداريا مع وزيرة الخارجية وإحالة نتائج التحقيق له في مدة لا تتجاوز الثلاثة أيام.

المصدرتويتر، وكالة أسوشيتد برس، رصد وتحرير وطن

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