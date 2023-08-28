هل الأحذية الخفيفة “ballerines” جيّدة للقدمين؟

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وطن-إن ارتداء الأحذية الخفيفة أو ما يسمى الـ”ballerines”، لن تكون ضارة بصحة القدمين أو الظهر أو المفاصل، ولكن يجب أن يتم اختيارها وفقاً لظروف معينة.

وبحسب موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي، يمكنك العثور على هذا النوع من الأحذية بجميع الأسعار ويمكن ارتداؤها مع كل شيء، كما أنها مسطحة الشكل وخفيفة. لكن لسائل أن يسأل، إذا كانت هذه الأحذية خفيفة الوزن جزءًا من خزانة ملابس العديد من النساء، فهل ارتداء هذه الأحذية فكرة جيدة حقًا؟

الأحذية الخفيفة “ballerines”: ينبغي اختيار مقاس الحذاء المناسب

في الحقيقة، لا يوجد دليل قاطع على أن الأحذية الخفيفة والمسطحة تضر بصحة القدم على المدى الطويل. ولكن يمكن أن تكون هذه الأحذية غير مناسبة حسب الباحثين الذين قاموا بإجراء دراسة حول هذا النوع من الأحذية.

وبالتالي، كما هو الحال مع الأحذية الأخرى، عليك أن تختار مقاسك بعناية. فوفقًا لـ L’Assurance Maladie، فإنه تعرف أن الحذاء المناسب، عندما تكون واقفًا، توجد فجوة بعرض إصبع السبابة بين أطول إصبع قدمك ونهاية الحذاء. وينبغي ألا تكون المساحة صغيرة جدًا حتى لا تضغط على أصابع القدم، وفق ما ترجمته “وطن“.

تتميز العديد من الأحذية المسطحة بمقدمة حذاء ضسقة تضغط على أصابع القدم. ويمكن أيضًا أن تزيد الضغط على الجزء العلوي وتحت القدم وتقييد حركة القدم.

من جهة أخرى، يجب أن تحذر من الأحذية ذات المقاس الكبير جدًا؛ فهي من الممكن أن تسبب مشكلتين؛ الأولى وهو أن القدم تتحرك داخل الحذاء وبالتالي لا يتم دعم القدم بشكل جيد، ما يزيد من خطر السقوط أو الالتواء. والثانية هو الاحتكاك بالجلد، والذي عادة ما يسبب ظهور بثور و/أو مسامير القدم.

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هل الأحذية الرفيعة أو ذات الكعب المنخفض مفيدة لصحة القدمين

بخصوص الأحذية الخفيفة، توصي L’Assurance Maladie بأن تكون سميكة بدرجة كافية وغير قابلة للانزلاق، لدعم قوس القدم بشكل صحيح ومنع السقوط عن طريق الانزلاق. كما تنصح أيضًا باختيار أحذية ذات كعب منخفض أو ارتفاع متوسط ​​(3 إلى 4 سم) وبطانة حذاء واسعة لضمان الثبات الجيد.

في أغلب الأحيان، تتميّز الأحذية الخفيفة بقدم رفيع؛ لكن هذه ليست مشكلة حقًا وفقًا لهذه الدراسة. حتى أن هناك دراسات تدعي أن الأحذية المسطحة تقلل من آلام الظهر المزمنة أكثر من الأحذية الخاصة. لكن، لا شكّ أن هذا النوع من الأحذية لا يعتبر داعمًا للكاحل. ووفقا للباحثين، فإن هذه الاحذية تقلل من الحمل على الركبة عند المشي. ومع ذلك، فإن كل هذه النتائج لا تؤدي إلى توافق في الآراء.

إذًا، هل من الجيد ارتداء أحذية خفيفة؟ لا يوجد دليل على أنها تسبب مشاكل صحية. ولكن، كما هو الحال مع جميع الأحذية، عليك أن تختارها بعناية بحيث تكون بالحجم المناسب وتتكيف مع قدميك. وأخيرا، إذا كنت تخطط للمشي لمسافات طويلة، فافضل الأحذية المتوفرة لهذا الغرض.