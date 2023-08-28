الإثنين, أغسطس 28, 2023
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رياضة

موعد مباراة النصر ضد الشباب والتشكيلة المتوقعة في الدوري السعودي

منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي روشن الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
مباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعودي
فريق النصر السعودي
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وطن- يلتقي فريق النصر ضد الشباب، في مواجهة قوية وصعبة، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي روشن الممتاز لكرة القدم.

وستنطلق مباراة النصر والشباب، بصافرة حكم المباراة على أرض ملعب (جامعة الملك سعود)، في العاصمة السعودية الرياض، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين.

موعد مباراة النصر ضد الشباب

كما وستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت مصر، بينما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة عند الساعة العاشرة مساءً.

ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً.

معلق مباراة النصر ضد الشباب

وكالعادة ستبث وقائع اللقاء بين النصر والشباب، عبر شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية، الناقلة الحصرية لمنافسات الدوري السعودي الممتاز روشن.

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كما وستنقل المباراة على قناة (SSC SPORT 1 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات)، 12562. ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

ومن المتوقع أن يعلق على مباراة النصر السعودي والشباب، المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف أو السعودي فهد العتيبي.

تشكيلة النصر ضد الشباب

وسيلعب المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المباراة أمام منافسه الشباب، في منافسات الدوري السعودي روشن الممتاز، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

دفاع تشكيلة النصر: سلطان الغنام، إيميرك لابورتي، غيسلان كونان، آل فتيل.

النصر السعودي
تدريبات النصر استعدادا لمواجهة الشباب السعودي

مركز الوسط: بروزوفيتش، أوتافيو، عبد الرحمن غريب (تاليسكا)، عبد الله الخيبري.

خط هجوم الفريق: كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي روشن

ويحتل فريق النصر المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري السعودي روشن برصيد 3 نقاط، كما وآتى الشباب السعودي في المركز ال14 من الترتيب برصيد نقطتين حتى يومنا هذا.

الشباب السعودي
تدريبات الشباب استعدادا لمواجهة مباراة القمة أمام النصر السعودي
المصدروطن + النصر السعودي تويتر + الشباب السعودي تويتر

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