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محمد السادس في ورطة.. أخته الإسرائيلية تتخذ خطوة غير متوقعة لإجباره على الاعتراف بها!

الإسرائيلية جين بنزاكوين تزعم أن الملك محمد السادس أنجبها من والدتها اليهودية فريحة بنزاكوين خلال علاقة غرامية جمعت بينهما بين عامي 1951 و1953

كتب سالم حنفي
محمد السادس في ورطة.. أخته الإسرائيلية تتخذ خطوة غير متوقعة لإجباره على الاعتراف بها!
محمد السادس
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وطن- فيما يمثل تحديا جديدا للملك محمد السادس، بدأت موظفة استقبال فندقية إسرائيلية سابقة إجراءات قانونية في بلجيكا لإثبات أنها ابنة العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني.

ودعت جين بنزاكوين، 70 عاما، أفراد العائلة المالكة في المغرب إلى الخضوع لاختبارات الحمض النووي، في معركتها من أجل الاعتراف بأنها ابنة الملك الراحل، بحسب ما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

رفعت جين بنزاكوين، 70 عاما، (في الصورة) دعوى قضائية بسبب مزاعم بأن الملك الحسن الثاني ملك المغرب هو والدها
رفعت جين بنزاكوين، 70 عاما، (في الصورة) دعوى قضائية بسبب مزاعم بأن الملك الحسن الثاني ملك المغرب هو والدها

وتزعم المواطنة البلجيكية الإسرائيلية أن والدتها اليهودية كانت على علاقة غرامية مع الملك الحسن الثاني بعد أن التقت به عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها أثناء عملها كمساعدة في متجر في الدار البيضاء.

ووفقا للصحيفة، فإنه عندما كانت طفلة صغيرة، تم نقل “بنزاكوين” من المغرب وترعرعت في بلجيكا لدى عائلة حاضنة.

جين بنزاكوين انضمت للجيش الإسرائيلي

وأكدت الصحيفة على أن “بنزاكوين” التي انتقلت إلى إسرائيل في سن 18 عامًا للانضمام إلى الجيش الإسرائيلي، تكافح الآن لإثبات أنها أميرة مغربية.

ونقلت “ديلي ميل” عن “بنزاكوين” قولها لصحيفة “التايمز” حول سبب عدم كشفها للأمرفي حياة الملك الحسن الثاني: “لقد كنت مليئة بالغضب، الماضي كان بمثابة صندوق باندورا ولم أرغب في فتحه”.

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لكن الجدة تزعم أن أنباء وفاة الملك الحسن الثاني في يوليو/تموز 1999، أثارت دافعاً بداخلها لاكتشاف الحقيقة.

تزعم الجدة البالغة من العمر 70 عاما أن الملك الحسن الثاني (في الصورة) كان على علاقة غرامية مع والدتها فريحة بنزاكن بين عامي 1951 و1953
تزعم الجدة البالغة من العمر 70 عاما أن الملك الحسن الثاني (في الصورة) كان على علاقة غرامية مع والدتها فريحة بنزاكن بين عامي 1951 و1953

وقالت:”حتى ذلك الحين لم أكن أبدو مثل أي شخص في عائلتي، والآن أصبحت كذلك، وكنت سعيدة..لقد كان اكتشافًا بالنسبة لي”.

وكانت اختبارات الحمض النووي قد أثبتت في السابق أن راؤول جوسارت، المواطن البلجيكي الذي ورد اسمه على شهادة ميلادها على أنه والدها، لم يكن في الواقع والدها البيولوجي.

كما أثبتت ثلاثة اختبارات منفصلة للحمض النووي أن السيدة “بنزاكوين” ليس لها أصول أوروبية غربية، وأن جيناتها متجذرة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

سيارات ملكية كانت تزور منزل والدتها

وتزعم “بنزاكوين” أن جدتها، التي انتقلت لاحقًا إلى بلجيكا قادمة من المغرب، كانت تحكي لها قصصًا عن ولي العهد آنذاك الأمير الحسن الثاني الذي كان يزور منزل عائلتها في الدار البيضاء في سيارة مرسيدس ملكية لتوصيل المال والطعام.

وزعمت أن السيارات الملكية كانت تأخذ والدتها للقاء الأمير، لتصبح علاقة حب تجمع بين فتاة يهودية شابة ورئيس المسلمين في المغرب.

تعيين خبير دستوري للمضي قدما في القضية

ونوهت الصحيفة البريطانية إلى أنه في معركتها من أجل الاعتراف بها، قامت “بنزاكوين” الآن بتعيين الخبير الدستوري البلجيكي مارك أويتينديل، للمضي قدمًا في الإجراءات القانونية.

وكان الخبير الدستوري البلجيكي مارك أويتينديل قد فاز سابقًا في قضية شهدت حصول الأميرة دلفين البلجيكية على الاعتراف بها كعضو في العائلة المالكة البلجيكية.

وشهدت القضية قيام المحاكم البلجيكية بإجبار الملك ألبرت الثاني على الخضوع لاختبارات الحمض النووي التي أثبتت فيما بعد أن العاهل البلجيكي هو والدها.

جين بنزاكوين تدعو أفراد عائلة الملك الحسن الثاني (في الصورة) إلى الخضوع لاختبارات الحمض النووي
جين بنزاكوين تدعو أفراد عائلة الملك الحسن الثاني (في الصورة) إلى الخضوع لاختبارات الحمض النووي

وفي حالة “بنزاكوين”، يُزعم أن الملك الحسن الثاني كان على علاقة مع والدة المواطنة البلجيكية الإسرائيلية، فريحة بنزاكوين، بين عامي 1951 و1953.

وورد في وقت لاحق أن الملك الحسن الثاني وقع في حب الممثلة السينمائية الفرنسية إيتشيكا شورو بين عامي 1956 و1961، قبل أن يضطر إلى الزواج من امرأة مغربية، للا لطيفة، من أجل تولي العرش.

راؤول جوسارت ليس والد بنزاكوين

ويدعي الخبير الدستوري البلجيكي مارك أويتينديل أن راؤول جوسارت المسجل على أنه والد السيدة بنزاكوين في شهادة ميلادها، ربما يكون قد تم تعيينه من قبل الملك حسن للوقوف كغطاء.

وزعم أن حفل زفاف المواطن البلجيكي على فريحة بنزاكوين كان زائفًا، حيث كان جوسارت، الذي توفي عام 2001، في السويد وقت الحفل.

خلال فترة حكمه،حكم الملك الحسن الثاني المغرب بقبضة من حديد (الصورة في واشنطن مع جون كينيدي)
خلال فترة حكمه،حكم الملك الحسن الثاني المغرب بقبضة من حديد (الصورة في واشنطن مع جون كينيدي)

من جانبه، دافع إلداد، نجل السيدة بنزاكوين، البالغ من العمر 48 عاماً، والذي يعيش بالقرب من تل أبيب، عن جهود والدته للحصول على اعتراف العائلة المالكة المغربية.

محمد السادس يرفض إجراء فحص الحمض النووي

ومع ذلك، رفض العاهل المغربي الحالي، الملك محمد السادس، تقديم اختبارات الحمض النووي – على الرغم من ادعاءات السيدة بنزاكوين بأنها أخته غير الشقيقة.

وبدلاً من ذلك، رفع ستانيسلاس إسكينازي، المحامي الذي يمثل العائلة المالكة المغربية، دعوى قضائية مضادة ضد السيدة بنزاكوين، متهماً إياها بالابتزاز.

المصدرديلي ميل ، ترجمة وتحرير وطن

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