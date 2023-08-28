الإثنين, أغسطس 28, 2023
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كندة علوش في ظهور صادم مع عبد الباسط حمودة.. ماذا حدث لجسدها ووجهها؟ (شاهد)

كندة علوش ابتعدت مؤقتاً عن الأعمال الفنية رغبةً بالتفرغ لأبنائها

كتب رفيف عبدالله
كندا علوش في ظهور صادم مع عبد الباسط حمودة.. ماذا حدث لجسدها ووجهها؟ (شاهد)
الفنانة السورية كندة علوش
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وطن– أثارت الفنانة السورية كندة علوش، جدلاً واسعاً في أحدث ظهور لها، مع الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة.

ونشرت الفنان عبد الباسط حمودة صورة كندة علوش عبر حسابه على “فيسبوك“، حيث كان يتوسطها هي وزوجها الممثل المصري عمرو يوسف.

أحلى سيلفي

وعلق عبد الباسط على الصورة: “أحلى سيلفي ده ولا إيه؟”.

لكن مظهر كندة علوش، لفت أنظار المتابعين أكثر من الحدث، حيث بدت بوزن زائد، وبدون مكياج، ورفعت شعرها إلى الأعلى بطريقة تقليدية بسيطة.

كندة علوش
توسط المطرب الشعبي كندة وزوجها

وتساءل البعض ما إذا كانت تعاني من مرض تسبب لها بزيادة وزنها، بينما شكك آخرون بحملها بطفلهما الثالث.

اعتزال مؤقت

الجدير بالذكر أن كندة علوش ابتعدت مؤقتاً عن الأعمال الفنية، رغبةً بالتفرغ لأبنائها.

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كندة علوش
عرفت كندة بجمالها المميز

وسبق أن كشفت الفنانة السورية أنها لا تحبذ أن يعتني أحد غيرها بأبنائها، وليس لديها خادمة أو مدبرة منزل.

المصدررصد ومتابعة وطن

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