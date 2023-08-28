فيما تختلف العلامات التحذيرية للسكتة القلبية بين النساء والرجال؟

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وطن-قبل 24 ساعة من حدوث السكتة القلبية، من المرجّح أن يعاني معظم الضحايا من أعراض تحذيرية، ولكنها تختلف بين الرجال والنساء

لا ريب أن السكتة القلبية؛ حالة طارئة للغاية، تهدد حياة المرء، وإذا لم يتم إجراء أي علاج في الدقائق التالية للسكتة القلب، فإن فرص البقاء على قيد الحياة تكاد تكون معدومة، بحسب الاتحاد الفرنسي لأمراض القلب. لتولي زمام الأمور في الوقت المناسب، من الضروري معرفة تطبيقالإسعافات الأولية، والأهم معرفة كيفية اكتشاف العلامات التحذيرية.

إن الكشف بشكل أفضل عن الأعراض التي تسبق السكتة القلبية هو هدف فريق من العلماء من معهد سميدت لصحة القلب في مركز سيدارز سيناي الطبي في كاليفورنيا. وفي مجلة The Lancet Digital Health، أوضحوا أنهم اكتشفوا أن 50٪ من الأشخاص الذين عانوا من السكتة القلبية كانت لديهم أعراض تحذيرية خلال الـ 24 ساعة السابقة للسكتة القلبية، بحسب ما أفاد به موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي.

السكتة القلبية: تختلف الأعراض بين الرجال والنساء

استخدم الباحث وفريقه قواعد البيانات لتقييم تكرار أعراض معينة قبل السكتة القلبية. وبالإضافة إلى تواتر هذه العلامات، فقد وجدوا اختلافات بين الرجال والنساء. وأشاروا إلى أنه “بالنسبة للنساء، كان أبرز أعراض السكتة القلبية المفاجئة والوشيكة هو ضيق التنفس، بينما يعاني الرجال من آلام في الصدر، ويمكن أن تمتد إلى الذراعين، حسبما يشير الاتحاد الفرنسي لأمراض القلب، ويصاحبها شعور بالضيق. كما لاحظ العلماء الأمريكيون علامات أخرى للسكتة القلبية مثل الخفقان والصرع والأعراض الشبيهة بالأنفلونزا. ووفقا للاتحاد الفرنسي لأمراض القلب، من بين أعراض السكتة القلبية لدى النساء، هناك أيضا الغثيان وآلام في المعدة، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

التنبؤ بالسكتة القلبية قبل حدوثها

ووفقا لإدواردو ماربان، مدير معهد سميت لصحة القلب، فإن هذه الدراسة تمهد الطريق لمزيد من الأبحاث المستقبلية التي ستجمع بين جميع الأعراض مع خصائص أخرى لتحسين التنبؤ بالسكتة القلبية.

كل هذا قد يجعل من الممكن اكتشاف احتشاء عضلة القلب قبل حدوثه. وقال المؤلف الرئيسي للدراسة تشوغ: “النتائج التي توصلنا إليها يمكن أن تؤدي إلى نموذج جديد للوقاية من الموت المفاجئ بسبب السكتة القلبية. وعلى سبيل لمثال لا الحصر، يبلغ معدل البقاء على قيد الحياة بعد السكتة القلبية في فرنسا، 8% على الأكثر. ويموت منها حوالي 40 ألف شخص كل عام.