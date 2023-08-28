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فنان مصري يعرض نفسه على نادي الاتحاد السعودي بدلا من محمد صلاح (شاهد)

الخطوة تزامنت مع عرض خرافي قدمه نادي الاتحاد السعودي لضم نجم ليفريول محمد صلاح

كتب خالد السعدي
فنان مصري يعرض نفسه على نادي الاتحاد السعودي بدلا من محمد صلاح (شاهد)
الفنان المصري محمود البزاوي
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وطن- نشر الفنان المصري الشهير محمود البزاوي، صورة ساخرة لنفسه تعليقا على العرض الخرافي المقدم من نادي الاتحاد السعودي لضم اللاعب المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

وعبر حسابه على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، ظهر البزاوي في الصورة ممسكا بالكرة في منطقة صحراوية، خلال ما يبدو أنه تصوير أحد أعماله الفنية.

وقال محمود البزاوي معلقا على الصورة: “لو صلاح مش موافق على العرض فأنا موجود”، في إشارة إلى أن العرض السعودي لا يمكن رفضه نظرا لقيمته المالية الضخمة.

ويسعى نادي الاتحاد السعودي، للتعاقد مع محمد صلاح، وقدّم أكثر من عرض سيضع “الملك المصري”، في خانة أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وكشفت شبكة سي بي إس الأمريكية، أن الاتحاد السعودي قدّم عرضا بقيمة 150 مليون يورو (162 مليون دولار أمريكي) للفوز بخدمات النجم المصري محمد صلاح، محطماً بذلك الرقم القياسي في السعودية، الذي حققه الهلال مؤخرًا بشراء نيمار بـ97 مليون دولار.

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عرض الاتحاد السعودي لمحمد صلاح
قدّم الاتحاد السعودي عرضا بقيمة 150 مليون يورو للمصري محمد صلاح

ويتضمن هذا العرض، 108 ملايين دولار كدفعة مضمونة، بالإضافة إلى 54 مليون دولار كمكافآت مرتبطة بالأداء، بالإضافة إلى بنود أخرى هتجعل صلاح أعلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي.

رسالة من محمد صلاح

بالتزامن مع هذا، نشر محمد صلاح، صورا من احتفال فريقه بالفوز على نيوكاسل بهدفين لهدف في الدوري الإنجليزي.

احتفال فريق محمد صلاح لفيربول بالفوز على نيوكاسل بهدفين لهدف في الدوري الإنجليزي
احتفال فريق محمد صلاح لفيربول بالفوز على نيوكاسل بهدفين لهدف في الدوري الإنجليزي

وظهرت تفسيرات لهذه الصور، بأنها تأكيد من محمد صلاح على استمراره في قلعة الريدز ورفض العروض المقدمة من الاتحاد لضمه.

وكيل صلاح يؤكد بقاءه

وكان رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح، قد صرح في وقت سابق، بأن اللاعب المصري ملتزم بالبقاء في ليفربول، ولن يغادر النادي الإنجليزي.

محمد صلاح
محمد صلاح

كلوب لن يفرط في الفرعون

كما صرح الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، في أكثر من مناسبة، بأنه لا مجال للتفريط فى صلاح الذي يرتبط بعقد مع ليفربول لمدة موسمين مقبلين.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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