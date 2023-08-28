غيرة حسام حبيب على شيرين تثير الجدل.. هذا ما فعله حين أمسكت يد رجل آخر (فيديو)

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وطن- ظهر الفنان المصري حسام حبيب، برفقة زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب، بفيديو أثار الجدل، أثناء تواجدهما بالسعودية.

حيث ظهرت شيرين عبد الوهاب، وهي تمسك يد أحد منظمي حفلتها في موسم “الجيمرز” في الرياض، الذي أقيم على مسرح محمد عبده أرينا.

غيرة وانزعاج

ويبدو أن الغيرة سيطرت على حسام حبيب الذي كان يسير خلف شيرين، فنظر إليها وأشار إلى يدها، في محاولة لإخبارها بأنه منزعج.

وأثار الفيديو الجدل، كونه تزامن مع الشائعات حول توتر علاقة حسام وشيرين ومحاولة انتحارها، ونشوب شجار بينهما قبل الحفلة مباشرة.

ملابس رياضية

وارتدت شيرين في الحفل، ملابس رياضية عبارة عن جاكيت أسود من أديداس، وبنطال أسود من نفس الماركة، وحذاء رياضي أبيض.

وأدت شيرين مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة، وأمتعت الحضور بوصلة رقص على أغنية “مش بتاعة الكلام ده”.

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ووجهت الفنانة المصرية رسالة لجمهورها السعودي قائلة: “الجمهور جميل.. جمهور السعودية عظيم وانا ببقي سعيدة وانا موجودة معاهم.. وانا مشتاقه للجمهور، وعايشه بيكم وليكم”.