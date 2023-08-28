الإثنين, أغسطس 28, 2023
الرئيسيةحياتناغيرة حسام حبيب على شيرين تثير الجدل.. هذا ما فعله حين أمسكت...
حياتنا

غيرة حسام حبيب على شيرين تثير الجدل.. هذا ما فعله حين أمسكت يد رجل آخر (فيديو)

تزامن الفيديو مع الشائعات حول توتر علاقة حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب ونشوب شجار بينهما قبل الحفلة مباشرة

كتب رفيف عبدالله
غيرة حسام حبيب على شيرين تثير الجدل.. هذا ما فعله حين أمسكت يد رجل آخر (شاهد)
الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب
- Advertisement -

وطن- ظهر الفنان المصري حسام حبيب، برفقة زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب، بفيديو أثار الجدل، أثناء تواجدهما بالسعودية.

حيث ظهرت شيرين عبد الوهاب،  وهي تمسك يد أحد منظمي حفلتها في موسم “الجيمرز” في الرياض، الذي أقيم على مسرح محمد عبده أرينا.

غيرة وانزعاج

ويبدو أن الغيرة سيطرت على حسام حبيب الذي كان يسير خلف شيرين، فنظر إليها وأشار إلى يدها، في محاولة لإخبارها بأنه منزعج.

وأثار الفيديو الجدل، كونه تزامن مع الشائعات حول توتر علاقة حسام وشيرين ومحاولة انتحارها، ونشوب شجار بينهما قبل الحفلة مباشرة.

ملابس رياضية

وارتدت شيرين في الحفل، ملابس رياضية عبارة عن جاكيت أسود من أديداس، وبنطال أسود من نفس الماركة، وحذاء رياضي أبيض.

غيرة حسام حبيب
ظهرت الفنانة بملابس رياضية في السعودية

وأدت شيرين مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة، وأمتعت الحضور بوصلة رقص على أغنية “مش بتاعة الكلام ده”.

- Advertisement -

ووجهت الفنانة المصرية رسالة لجمهورها السعودي قائلة: “الجمهور جميل.. جمهور السعودية عظيم وانا ببقي سعيدة وانا موجودة معاهم.. وانا مشتاقه للجمهور، وعايشه بيكم وليكم”.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

تقارير

“وفاة” وزير خارجية السعودية عمر السقاف في نيويورك عام ١٩٧٤ لم تكن بجلطة دماغية بل قتل مسموما!

حياتنا

حركة ميريام فارس على المسرح بالسعودية تثير الجدل.. هل تعمدت إثارة الرجال جنسيا؟

رياضة

هل يُغادر صلاح ليفربول إلى جدّة السعودية.. كل ماتريد معرفته وآخر التطورات

حياتنا

زوجة محرز صاحبة الإطلالات المثيرة تلحق بصديقة نيمار وجورجينا في السعودية

رياضة

“الهدف المعجزة” للعراقية شوخان نور الدين أشعل المدرجات في الأردن (فيديو)

حياتنا

بنطالها الفاضح تمزق وكشف منطقة حساسة.. حفل إيجي أزاليا في السعودية تحوّل لفضيحة (فيديو)

الهدهد

تركي آل الشيخ ثقيل اللسان ويتنفس بصعوبة كبيرة في أحدث ظهور (فيديو)

حياتنا

حارس نيمار المرعب في السعودية.. طفل يبكي بسببه ونجم الهلال يمسح دموعه

الهدهد

طلب أمريكي عاجل من إسرائيل لإتمام صفقة التطبيع مع السعودية.. هل يفعلها نتنياهو؟

الهدهد

أول ظهور لصاحب واقعة مسح العرق في مدرجات الأهلي.. علاقته بالفتاة أغضبت السعوديين

الهدهد

أخت زوجة الوليد بن طلال السابقة نموذجا.. “الإذلال” ضريبة عودة المعارضين لأحضان السلطة

تقارير

هكذا يسعى ابن زايد لإسقاط ابن سلمان عبر بوابة اليمن بعدما خرج عن سيطرته

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

المونيتور: نساء وفتيات إدلب ضحايا للجنس والاتجار بالبشر على يد أبو عبدالله الكويتي وفهد السعودي!

صدمة جديدة في ريال مدريد بشأن إصابة فينيسيوس

هبة عبوك تكشف كيف ستحل خلافها مع أشرف حكيمي وعن رأيها في هجوم حماتها عليها لأول مرة!

زينب العسكري ترد على فضيحة صور زفافها بالدليل (فيديو)

“وفاة” وزير خارجية السعودية عمر السقاف في نيويورك عام ١٩٧٤ لم تكن بجلطة دماغية بل قتل مسموما!

بعد العرض السعودي.. كلوب يحسم أمر مستقبل صلاح مع ليفربول بشكل نهائي

محمد السادس في ورطة.. أخته الإسرائيلية تتخذ خطوة غير متوقعة لإجباره على الاعتراف بها!

السلطان هيثم بن طارق يروي قصة شجاره مع مدرسه وطرده من الصف.. من عاقبه؟! (شاهد)

“خليك ريلاكس”.. أبو تريكة يُوجه رسالة إلى جماهير تشيلسي (شاهد)

سيدة كويتية حديث الشرطة البريطانية ومكافأة للكشف عن مصيرها بسبب علاقة سرية مع رجل!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

المونيتور: نساء وفتيات إدلب ضحايا للجنس والاتجار بالبشر على يد أبو عبدالله الكويتي وفهد السعودي!

“وفاة” وزير خارجية السعودية عمر السقاف في نيويورك عام ١٩٧٤ لم تكن بجلطة دماغية بل قتل مسموما!

محمد السادس في ورطة.. أخته الإسرائيلية تتخذ خطوة غير متوقعة لإجباره على الاعتراف بها!

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC