صدمة جديدة في ريال مدريد بشأن إصابة فينيسيوس

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وطن- تلقت إدارة ريال مدريد صدمة جديدة بعد أسابيع قليلة على بداية الموسم الجاري، بشأن إصابة فينيسيوس جونيور البرازيلي ومدة غيابه المتوقعة عن المباريات المقبلة للنادي الملكي.

وأفادت صحيفة الآس الإسبانية، بأن إصابة البرازيلي فينيسيوس جونيور، كانت أخطر من ما كان متوقع. كما وسيتم إجراء أشعة الرنين المغناطيسي للاعب خلال الساعات القادمة.

إصابة فينيسيوس جونيور

وبينت الصحيفة، بأن اللاعب فينيسيوس من المتوقع غيابه من 4-6 أسابيع قادمة عن فريق ريال مدريد، أي سيخصر مباراة خيتافي ولن يذهب مع المنتخب البرازيلي في المشاركات الدولية القادمة. كما وشكوك كبيرة حول لحاقه بمباراة الديربي أمام الجار أتلتيكو مدريد.

وكان البرازيلي فينيسيوس قد تعرض للإصابة خرج على إثرها من أرضية ملعب المباراة، خلال مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو الماضية في منافسات الدوري الإسباني الممتاز، التي انتهت بفوز الملكي الأبيض بهدف نظيف دون رد.

وكان البرازيلي فينيسيوس جونيور قد جدد عقده مع نادي ريال مدريد حتى صيف عام 2027، مع نهاية الموسم الماضي.

كما ويضم نجم ريال مدريد فينيسيوس إلى قائمة اللاعبين المصابين. بجانب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا ومواطنه إيدير ميليتاو و التركي أردا غولر.

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مباراة ريال مدريد القادمة

وفي سياق آخر، يستعد فريق ريال مدريد (الملكي)، للمباراة المقبلة. أمام خيتافي، في منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، السبت، داخل قلعة (سانتياغو برنابيو).

كما ولعب الفريق الملكي 3 مباريات في منافسات دوري الليغا الإسبانية، حقق الفوز فيهم جميعاً، فيما اهتزت شباكة بهدف وحيد حتى يومنا هذا.

ويعتلي فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني (الليغا). برصيد 9 نقاط، كما وبفارق نقطتين عن منافسه غيرونا وغريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب في المركزين الثاني والثالث برصيد 7 نقاط لهذا الموسم.