زينب العسكري ترد على فضيحة صور زفافها بالدليل (فيديو)

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وطن- خرجت الفنانة البحرينية زينب العسكري عن صمتها، وقررت الرد على اتهامها بتعديل صور زفافها باستخدام برامج الفوتوشوب.

وفي بث مباشر عبر “تيك توك“، عرضت زينب العسكري صور زفافها قبل 14عاماً، لتثبت أن جمالها كان طبيعياً.

تقنيات جديدة

وكشفت زينب العسكري، مجموعة من الصور التي لم تنتشر من قبل من حفل الزواج بسبب قرارها الاعتزال في حينها.

وشددت الفنانة البحرينية على أنها لم تستخدم أي تعديلات أو فلاتر، مؤكدة أن هذه التقنيات لم تكن متاحة حين تزوجت عام 2019.

واستعرضت زينب العسكري التاج الذي كانت ترتديه بتصميم ملكي مميز، موضحةً أنها أقامت حفلي زفاف، في البحرين والإمارات.

شهر عسل في أوروبا

كما ارتدت فساتين زفاف مختلفة في كليهما، أحدهما باللون الأبيض، وفي البحرين ارتدت فستان زفاف أحمر.

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وكشفت زينب أيضاً أنها قضت شهر العسل في الشارقة بالإمارات، لأنها كانت تخاف السفر إلى دول أوروبا بسبب انتشار انفلونزا الخنازير آنذاك.

لكنها أخيراً قررت السفر مع زوجها إلى ألمانيا والنمسا وإسبانيا التي كانت تحلم بزيارتها، وحقق زوجها حلمها دون أن يخبرها من قبل بالخطة.

واعتزلت زينب العسكري عام 2009 وتزوجت من الاماراتي عبدالله بن سالم القاسمي وأنجبت منه 3 فتيات.