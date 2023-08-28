زوجة ياسين بونو على خطى “جورجينا”.. جلسة تصوير مثيرة وعارية وهبة عبوك تعلق! (شاهد)

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وطن- بعد أيام قليلة من انضمام زوجها إلى نادي الهلال السعودي قادما من نادي إشبيلية الإسباني، وعلى غرار جورجينا رودريغيز شريكة لاعب نادي النصر السعودية كريستيانو رونالدو، خضعت إيمان خالد زوجة الحرس المغربي ياسين بونو لجلسة تصوير مثيرة.

وظهرت زوجة ياسين بونو في الصورة الأولى مرتدية فستانا عاري الظهر بشكل كبير مع شعر مسدول على ظهرها بشكل جانبي.

وتعمدت زوجة ياسين بونو إظهار صورتها باللون الأبيض والأسود فقط، معلقة على هذا الامر بالقول:” يخلق الأسود والأبيض مشهدًا غريبًا للأحلام لا يمكن للألوان أن تفعله أبدًا”.

وفي الصورة الثانية، أطلت زوجة ياسين بونو بشكل أكثر إثارة عبر عرض منتصف جسدها المكشوف من الظهر مع وضع شعرهه على صدرها بوضع جانبي.

ولاقت إطلالة زوجة ياسين بونبو حارس نادي الهلال إعجاب الكثير من المشاهير والمتابعين، كان أولهم الممثلة الإسبانية التونسية الاصل هبة عبوك، طليقة لاعب المنتخب المغربي ونجم باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، والتي علقت بالقول: “محبوبة” مع إيموجي القلب.

ياسين بونو ينضم للهلال السعودي

وكان نادي الهلال السعودي قد أعلن مساء الخميس الموافق 18أغسطس/آب الجاري عن تعاقده رسميًا مع ياسين بونو من صفوف إشبيلية، ليواصل سلسلة صفقاته القوية في الموسم الحالي 2023-2024.

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قيمة الصفقة

وعن قيمة الصفقة، تحدثت تقارير بأن انضمام ياسين بونو لنادي الهلال تم مقابل عقد بقيمة 21 مليون يورو.

من جهة أخرى، تقدر تقارير صحافية قيمة الصفقة بمبلغ 22 مليون يورو شاملة الإضافات، على أن يحصل بونو على راتب سنوي يقدر بـ15 مليون يورو.

ممول صفقة انضمام ياسين بونو لنادي الهلال

و تكفل رجل الأعمال، الأمير الوليد بن طلال، بصفقة انتقال الحارس المغربي، ياسين بونو، صوب الهلال السعودي.

ياسين بونو يكشف عن سبب انضمامه لنادي الهلال

وعن سبب انضمامه لـ”الزعيم” قال ياسين بونو: “سعيد بالانضمام لنادٍ مثل الهلال، فهو فريق كبير وتاريخي، ويلعب في الأدوار المتقدمة من البطولات دائما، هو أكبر نادٍ في آسيا”.

وأضاف في مقابلة مع المركز الإعلامي للهلال: “الانضمام إلى الهلال يعتبر تحديا جديدا في مسيرتي الكروية، جئت هنا لكتابة التاريخ”.

وتابع: “الصفقات التي يبرمها الدوري السعودي شيء جيد بالنسبة للكرة السعودية والعربية بشكل عام، هناك مواهب كبرى في الدول العربية، والآن السعودية تمنحنا الفرصة لإثبات ذلك”.

وأكمل: “جماهير الهلال تنتظر مني الكثير، وهذا أمر إيجابي بالنسبة لي لأني أحب التحديات، وأتمنى الظهور بأفضل مستوى”.