الإثنين, أغسطس 28, 2023
الرئيسيةحياتنارونالدو في موقف محرج.. وُضع على جهاز كشف الكذب ليعترف بالحقيقة (فيديو)
حياتنا

رونالدو في موقف محرج.. وُضع على جهاز كشف الكذب ليعترف بالحقيقة (فيديو)

شارك كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، مقطعاً ترويجياً من الحلقة المُنتظرة مع شركة "Binance، وفيها خضع لـ "اختبار كشف الكذب"

كتب فهمي الورغمي
رونالدو في موقف محرج.. وُضع على جهاز كشف الكذب ليعترف بالحقيقة
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
- Advertisement -

وطن- أظهر مقطع ترويجي لشركة عالمية، الرغبة الكبيرة للدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، في دخول التحدّيات. لكنه هذه المرّة سيتحدّى مصداقيته في حدّ ذاتها بعدما وجد نفسه في اختبار “الحقيقة” مُحاطاً بأجهزة دقيقة لكشف الكذب.

وفي التفاصيل شارك مهاجم النصر السعودي، على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، مقطعاً ترويجياً من الحلقة المُنتظرة مع شركة “Binance، وفيها خضع لـ “اختبار كشف الكذب”.

وأثناء الاختبار، سُئل رونالدو عما إذا كان سيستبدل جميع ميدالياته الخمس في دوري أبطال أوروبا، مقابل الفوز بلقب واحد في كأس عالم.

وفي مقطع الفيديو الذي نشره رونالدو، يظهر اللاعب وهو يفكر قبل الإجابة، قبل أن ينقطع العرض الترويجي. وسيكون الفيديو الكامل متاحًا قريبًا، حيث سيعرف المشجعون إجابة رونالدو.

رونالدو وبايننس: من يستغلّ الآخر؟

أثار قرار Binance بإخضاع كريستيانو رونالدو لاختبار كشف الكذب مناقشات حول دور التقنيات الناشئة في تشكيل التصور العام والتأييد.

- Advertisement -

بينما ينظر البعض إلى هذه الخطوة على أنها حيلة دعائية ذكية، مصممة لجذب الانتباه والاستفادة من القاعدة الجماهيرية العالمية الهائلة لرونالدو للترويج لخدمات Binance.

يرى آخرون أنها محاولة لدمج التكنولوجيا وتأييد المشاهير بطريقة مبتكرة، وتسليط الضوء على التقاطعات المستقبلية المحتملة بين التمويل والتكنولوجيا والترفيه.

وفي حين أن النية ربما كانت إضافة مصداقية إلى دعم رونالدو للمنصة، إلا أنه لا يمكن التغاضي عن المشاكل الأخلاقية والحدود العلمية لاختبارات كشف الكذب.

رونالدو وجهاز كشف الكذب
رونالدو يخضع لجهاز كشف الكذب

“الدون” ملك الأرقام

يُعدّ “الدون”، أحد أعظم لاعبي كرة القدم في تاريخ الساحرة المستديرة. حيث فاز بـ 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، لقب مع مانشستر يونايتد و4 مع ريال مدريد.

وأصبح كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لكرة القدم بعد أن تجاوز سجل “جوزيف بيكان” وكسر حاجز الـ800 هدف، كما استغل بطولة يورو الأخيرة لينفرد بلقب الأكثر تسجيلًا على الصعيد الدولي.

وبينما انطلقت مسيرة كريستيانو رونالدو مع ماديرا، لكن انطلاقته الحقيقة ظهرت رفقة مانشستر يونايتد بعد الرحيل إلى بطل الدوري الإنجليزي في 2003.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

حينما رسم رونالدو شريكته جورجينا.. ماذا فعل بمؤخرتها وصدرها؟! (شاهد)

رياضة

موعد مباراة النصر ضد الشباب والتشكيلة المتوقعة في الدوري السعودي

حياتنا

فيديو من كاميرا مراقبة يُظهر مدى احترافية رونالدو مع النصر السعودي

حياتنا

جورجينا في وضع حميمي مع رونالدو بعد استعراض مؤخرتها الخوخية (فيديو)

حياتنا

ما فعله رونالدو مع طفلة كفيفة من فلسطين يلقى تفاعلا كبيرا (شاهد)

رياضة

دهشة ساديو ماني بعد رؤية شقيق زميله لاجامي لاعب النصر (شاهد)

رياضة

شاهد هاتريك رونالدو في مباراة النصر والفتح بدوري روشن السعودي

رياضة

موعد مباراة النصر ضد الفتح والتشكيلة في الدوري السعودي روشن

رياضة

“لابورت نصراوي” وراتب خيالي.. أول صور له بزي نادي النصر في السعودية

رياضة

مواجهات قوية في الانتظار.. نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2023

رياضة

شاهد تصرفات رونالدو المتناقضة في مباراة النصر وشباب الأهلي بدوري أبطال آسيا

رياضة

“سبَّ الحكم أيضا”.. تصرف غير أخلاقي من رونالدو تجاه إداري شباب الأهلي دبي (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

نسرين طافش شبه عارية في أحدث ظهور .. ووشم على منطقة حساسة! (شاهد)

يبدو أن فاطمة المؤمن كانت مخمورة تماما.. أول فيديو للحادث المروع بالكويت

أول ظهور للضباط المصريين المتورطين في فضيحة “طائرة الكنز” بزامبيا

دون أن تلمسه.. فتاة مصرية تنهي حياة والدها بطريقة شيطانية بشعة في ثوان

تحدي وهم بصري صعب .. سيارة واحدة فقط أضواؤها مضاءة هل يمكنك اكتشافها؟!

وزير التربية الفرنسي الشاذ ذو الأصول التونسية يمنع ارتداء العباءة لطالبات المدارس

هذه الفاكهة المجففة مفيدة لإخراج البراز المتراكم ومحاربة الإمساك

بعد أيام من زفافها.. نهاية مأساوية لعروس عمانية تفجع مواطنيها (شاهد)

حبيبة نيمار تتعرى وإطلالة فاضحة من السعودية على غرار جورجينا (شاهد)

ملحن مصري يُغني القرآن وهو يضرب على العود يفجر موجة غضب (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

بعد فضحها ووقفها عن العمل.. نجلاء المنقوش ترفض العودة إلى ليبيا ومصدر يكشف تفاصيل صادمة

المونيتور: نساء وفتيات إدلب ضحايا للجنس والاتجار بالبشر على يد أبو عبدالله الكويتي وفهد السعودي!

“وفاة” وزير خارجية السعودية عمر السقاف في نيويورك عام ١٩٧٤ لم تكن بجلطة دماغية بل قتل مسموما!

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC