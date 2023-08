رونالدو في موقف محرج.. وُضع على جهاز كشف الكذب ليعترف بالحقيقة (فيديو)

- Advertisement -

وطن- أظهر مقطع ترويجي لشركة عالمية، الرغبة الكبيرة للدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، في دخول التحدّيات. لكنه هذه المرّة سيتحدّى مصداقيته في حدّ ذاتها بعدما وجد نفسه في اختبار “الحقيقة” مُحاطاً بأجهزة دقيقة لكشف الكذب.

وفي التفاصيل شارك مهاجم النصر السعودي، على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، مقطعاً ترويجياً من الحلقة المُنتظرة مع شركة “Binance، وفيها خضع لـ “اختبار كشف الكذب”.

وأثناء الاختبار، سُئل رونالدو عما إذا كان سيستبدل جميع ميدالياته الخمس في دوري أبطال أوروبا، مقابل الفوز بلقب واحد في كأس عالم.

.@Binance gave me one of my hardest challenges yet – facing the lie detector.

Full video coming soon, stay tuned. pic.twitter.com/wnh0OMwYN2

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 27, 2023