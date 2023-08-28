رونالدو في موقف محرج.. وُضع على جهاز كشف الكذب ليعترف بالحقيقة (فيديو)

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وطن- أظهر مقطع ترويجي لشركة عالمية، الرغبة الكبيرة للدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، في دخول التحدّيات. لكنه هذه المرّة سيتحدّى مصداقيته في حدّ ذاتها بعدما وجد نفسه في اختبار “الحقيقة” مُحاطاً بأجهزة دقيقة لكشف الكذب.

وفي التفاصيل شارك مهاجم النصر السعودي، على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، مقطعاً ترويجياً من الحلقة المُنتظرة مع شركة “Binance، وفيها خضع لـ “اختبار كشف الكذب”.

وأثناء الاختبار، سُئل رونالدو عما إذا كان سيستبدل جميع ميدالياته الخمس في دوري أبطال أوروبا، مقابل الفوز بلقب واحد في كأس عالم.

.@Binance gave me one of my hardest challenges yet – facing the lie detector. Full video coming soon, stay tuned. pic.twitter.com/wnh0OMwYN2 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 27, 2023

وفي مقطع الفيديو الذي نشره رونالدو، يظهر اللاعب وهو يفكر قبل الإجابة، قبل أن ينقطع العرض الترويجي. وسيكون الفيديو الكامل متاحًا قريبًا، حيث سيعرف المشجعون إجابة رونالدو.

رونالدو وبايننس: من يستغلّ الآخر؟

أثار قرار Binance بإخضاع كريستيانو رونالدو لاختبار كشف الكذب مناقشات حول دور التقنيات الناشئة في تشكيل التصور العام والتأييد.

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بينما ينظر البعض إلى هذه الخطوة على أنها حيلة دعائية ذكية، مصممة لجذب الانتباه والاستفادة من القاعدة الجماهيرية العالمية الهائلة لرونالدو للترويج لخدمات Binance.

يرى آخرون أنها محاولة لدمج التكنولوجيا وتأييد المشاهير بطريقة مبتكرة، وتسليط الضوء على التقاطعات المستقبلية المحتملة بين التمويل والتكنولوجيا والترفيه.

وفي حين أن النية ربما كانت إضافة مصداقية إلى دعم رونالدو للمنصة، إلا أنه لا يمكن التغاضي عن المشاكل الأخلاقية والحدود العلمية لاختبارات كشف الكذب.

“الدون” ملك الأرقام

يُعدّ “الدون”، أحد أعظم لاعبي كرة القدم في تاريخ الساحرة المستديرة. حيث فاز بـ 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، لقب مع مانشستر يونايتد و4 مع ريال مدريد.

وأصبح كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لكرة القدم بعد أن تجاوز سجل “جوزيف بيكان” وكسر حاجز الـ800 هدف، كما استغل بطولة يورو الأخيرة لينفرد بلقب الأكثر تسجيلًا على الصعيد الدولي.

وبينما انطلقت مسيرة كريستيانو رونالدو مع ماديرا، لكن انطلاقته الحقيقة ظهرت رفقة مانشستر يونايتد بعد الرحيل إلى بطل الدوري الإنجليزي في 2003.