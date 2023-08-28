حينما رسم رونالدو شريكته جورجينا.. ماذا فعل بمؤخرتها وصدرها؟! (شاهد)

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وطن- على سبيل الطرفة والفكاهة، أعاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو وشريكته جورجينا رودريغيز تظهر كيف رسم كلا منهما الآخر.

وفي الصورة التي نشرها كلاهما عبر حسابتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر “رنالدو” و”جوجينا” وهما يمسكان بأيديهم ألواحا صغيرة مخصصة للرسم وعرض كلا منهما كيف رسم شريكه.

وبحسب الصورة المعاد تداولها، فقد أبرز اللاعب البرتغالي في صورته التي رسمها مفاتن شريكته الجسدية وما تتميز به من مؤخرة برازيلية وصدر منفوخ وشفاه عريضة.

من جانبها، اكتفت “جورجينا” برسم وجه كريستيانو رونالدو مع وضع قلب حب بجانبها تعبيرا عن حبه له.

وحظيت الصورة المتداولة بمئات التعليقات الساخرة من رسم كريستيانو رونالدو لشريكته “جورجينا”، حيث وصفه البعض بالمبدع كونه أظهر ما يراه منها أو أنه رسم ما يهمه فقط.

وفي هذا السياق وتعليقا على الرسمة، قالت متابعة تدعى منة محمد: “رسمها صح”.

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أما المتابعة رشا سعد فقالت أنه “رسمها كما يراها هو والبقية”.

وسخر المتابع إسلام حمدي من الرسمة بالقول:” هي بالنسبة للعالم كله كدا”.

وقالت متابعة أخرى تعليقا على الرسمة الساخرة:”العقل الباطن للدون”.

تعارف رونالدو وجورجينا

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو البالغ من العمر38 عاما تعرّف إلى جورجينا البالغة من العمر 29 عاما عام 2017، ولديهما طفلان إضافة إلى 3 أبناء لرونالدو قبلها.

ونظرًا لطول مدة علاقتهما وحقيقة أن جورجينا رودريغز هي أيضا أم لطفلي رونالدو، فإنها ستحصل على تعويض كبير في حال الانفصال.

نصيب ضخم ستحصل عليه جورجينا من ثروة رونالدو حال الانفصال

ووفقًا لوسائل الإعلام البرتغالية، فإن جورجينا ستحصل على أكثر من 35% من ثروة رونالدو إذا انفصلا.

وتقدر ثروة رونالدو بأكثر من مليار دولار وهذا يعني أن رودريغز ستحصل على مبلغ يقارب 350 مليون إذا انتهى بها الأمر بالانفصال عن “الدون”، خاصة بعد التقارير الإعلامية التي تحدثت عن أن رونالدو سئم من تصرفات رودريغز “التافهة” و”المنفصلة عن الواقع”.

ولم يتزوج رونالدو وجورجينا بعد على الرغم من علاقتهما الطويلة، وادعت جورجينا ذات مرة أنها تشعر بأنها متزوجة من رونالدو بالفعل.