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تحدي وهم بصري صعب .. سيارة واحدة فقط أضواؤها مضاءة هل يمكنك اكتشافها؟!

الشخص العادي يحتاج إلى 45 ثانية لرؤية إضاءة السيارة من بين عدد كبير من السيارات الأخرى

كتب أنس السالم
وهم بصري يطلب منك البحث عن سيارة أضواؤها مضاءة
وهم بصري يطلب منك البحث عن سيارة أضواؤها مضاءة
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وطن – لا شكّ أنّ هناك ألغاز تحير العقل في مجال الأوهام البصرية التي قد تجعلنا نشك في إدراكنا. هناك تحدي جديد وهو وهم بصري يتم تداوله عبر الإنترنت يطلب منك البحث عن سيارة أضواؤها مضاءة.

هذا الوهم البصري اجتاح وسائل التواصل الاجتماعي، جذب انتباه العقول الفضولية، واختبر قدرتنا على التمييز بين الواقع والخيال.

الشخص العادي يحتاج إلى 45 ثانية لرؤية إضاءة السيارة من بين عدد كبير من السيارات الأخرى، حيث إنّ هناك العديد من السيارات الملونة في أحد عشر صفًا في الصورة.كما أورد موقع “indiatimes

وهم بصري لسيارة إضاءتها مضاءة
عليك التركيز جيداً في الوهم البصري هذا حتى تتمكن من وضع عينك على السيارة المضاءة!

وهم بصري سيارة أضواؤها مضاءة 

بينما تختلف الطرازات والألوان، فهي تشترك جميعًا في شيء واحد: أضواء المصابيح الأمامية مطفأة. لكن إحدى السيارات بقيت إضاءتها مضاءة، وإذا نظرت بعناية، ستلاحظ أن أشعتها تتوهج مباشرة في عينيك.

إذاً، هل يمكنك رؤية السيارة المضاءة فورًا؟.

إذا كنت تبحث عن تلميح دعنا نساعدك.. حاول التركيز على الزاوية العلوية اليمنى من المشهد.

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وإذا كان الوقت ينفد وما زلت بحاجة لمعرفة الإجابة، فقد يكون الصف الثالث من الأسفل هو المفتاح.

هذا صحيح؛ السيارة الصفراء المحددة أدناه، هل حل الوهم البصري الذي كان التحدي أمامك، لاحظ أن أضواء السيارة مضاءة.

حل وهم بصري لسيارة إضاءتها مضاءة
السيارة الصفراء المشار إليها بدائرة سوداء اللون هي الحل لهذا الوهم البصري

إنّ هذا الوهم البصري للسيارة التي بها الأضواء مضاءة، يختبر قدرة دماغنا البصرية المذهلة ويظهر كيف يمكن أن يتأثر إدراكنا بسهولة.

المصدرindiatimes - ترجمة وتحرير وطن

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