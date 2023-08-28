الإثنين, أغسطس 28, 2023
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بينهم أمير قطر وسلطان عمان.. صور لزعماء الخليج تلفت الأنظار في إيران

تزامن عرض هذه الصور في معرض السجاد اليدوي بطهران، مع السياسة الخارجية الإيرانية الجديدة مع دول الخليج والانفتاح على دول الجوار والدول الخارجية

كتب خالد الأحمد
بينهم أمير قطر وسلطان عمان.. صور لزعماء الخليج تلفت الأنظار في إيران
صور زعماء الخليج في معرض السجاد اليدوي بإيران
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وطن- فوجىء زوّار المعرض الدولي للسجاد اليدوي المقام حالياً في طهران، بصور لأمراء وحكام خليجيين حاضرة في جنبات المعرض تشير إلى تحسن ملحوظ في العلاقات بين إيران ودول الخليج العربي، الذي تصر إيران على تسميته بالخليج الفارسي.

وقال “التلفزيون العربي” عبر مراسله من طهران “حازم كلاس”، إن معرض السجاد اليدوي يقام في طهران كل عام بمثل هذا الوقت من السنة، لكن هذه العام بدا مختلفاً بما عرضته بعض أجنحته بصور حكام خليجيين.

وأشار المراسل إلى صورة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واثنين من أبنائه.

ودارت الكاميرا لتظهر صورة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وصور لسلطان عمان هيثم بن طارق، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

صور زعماء الخليج في معرض السجاد اليدوي بإيران

وتزامن عرض هذه الصور مع السياسة الخارجية الإيرانية التي أطلق عليه الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، اسم الانفتاح على دول الجوار والدول الخارجية.

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ووفق وسائل إعلام إيرانية أعلن الرئيس التنفيذي للاتحاد الوطني لتعاونيات السجاد المنسوج يدويًا في إيران، عن إقامة المعرض التاسع والعشرين للسجاد المنسوج يدويًا في الفترة، من 31 أغسطس إلى 6 سبتمبر، بحضور مشاركين ومنتجين من جميع أنحاء البلاد.

صور زعماء الخليج في معرض السجاد اليدوي بإيران
صور زعماء الخليج في معرض السجاد اليدوي بإيران

400 مصنع وتعاونية لإنتاج السجاد

ويضم المعرض المقام في مركز طهران الدولي للمعارض، أنواعا متعددة من السجاد المنسوج يدويا، من مناطق مختلفة في إيران بأحجام وألوان مختلفة، إلى جانب الأعمال المنسوجة يدويًا للفنانين الإيرانيين.

وقال عبد الله بهرامي في مقابلة مع مجلة إيران إيكونوميست: إن هذا المعرض يقام بحضور 400 مصنع وتعاونية لإنتاج السجاد المنسوج يدوياً.

وأضاف: موعد زيارة هذا المعرض من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 19:00 مساءً يوميًا من 31 أغسطس لمدة 7 أيام حتى 6 سبتمبر.

ويمكن للمهتمين بالفنون الجميلة للسجاد الإيراني زيارة هذا المعرض وشراء أرقى أنواع السجاد الإيراني.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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