بينهم أمير قطر وسلطان عمان.. صور لزعماء الخليج تلفت الأنظار في إيران

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وطن- فوجىء زوّار المعرض الدولي للسجاد اليدوي المقام حالياً في طهران، بصور لأمراء وحكام خليجيين حاضرة في جنبات المعرض تشير إلى تحسن ملحوظ في العلاقات بين إيران ودول الخليج العربي، الذي تصر إيران على تسميته بالخليج الفارسي.

وقال “التلفزيون العربي” عبر مراسله من طهران “حازم كلاس”، إن معرض السجاد اليدوي يقام في طهران كل عام بمثل هذا الوقت من السنة، لكن هذه العام بدا مختلفاً بما عرضته بعض أجنحته بصور حكام خليجيين.

وأشار المراسل إلى صورة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واثنين من أبنائه.

ودارت الكاميرا لتظهر صورة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وصور لسلطان عمان هيثم بن طارق، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

صور زعماء الخليج في معرض السجاد اليدوي بإيران

وتزامن عرض هذه الصور مع السياسة الخارجية الإيرانية التي أطلق عليه الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، اسم الانفتاح على دول الجوار والدول الخارجية.

صور أمراء وحكام خليجيين حاضرة في معرض للسجاد اليدوي في العاصمة الإيرانية #طهران#إيران@Hazem_Kallass pic.twitter.com/6HTmTgytZR — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 28, 2023

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ووفق وسائل إعلام إيرانية أعلن الرئيس التنفيذي للاتحاد الوطني لتعاونيات السجاد المنسوج يدويًا في إيران، عن إقامة المعرض التاسع والعشرين للسجاد المنسوج يدويًا في الفترة، من 31 أغسطس إلى 6 سبتمبر، بحضور مشاركين ومنتجين من جميع أنحاء البلاد.

400 مصنع وتعاونية لإنتاج السجاد

ويضم المعرض المقام في مركز طهران الدولي للمعارض، أنواعا متعددة من السجاد المنسوج يدويا، من مناطق مختلفة في إيران بأحجام وألوان مختلفة، إلى جانب الأعمال المنسوجة يدويًا للفنانين الإيرانيين.

وقال عبد الله بهرامي في مقابلة مع مجلة إيران إيكونوميست: إن هذا المعرض يقام بحضور 400 مصنع وتعاونية لإنتاج السجاد المنسوج يدوياً.

وأضاف: موعد زيارة هذا المعرض من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 19:00 مساءً يوميًا من 31 أغسطس لمدة 7 أيام حتى 6 سبتمبر.

ويمكن للمهتمين بالفنون الجميلة للسجاد الإيراني زيارة هذا المعرض وشراء أرقى أنواع السجاد الإيراني.