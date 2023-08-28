بعد العرض السعودي.. كلوب يحسم أمر مستقبل صلاح مع ليفربول بشكل نهائي

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وطن- حسم المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أمر مستقبل النجم المصري الدولي محمد صلاح مع نادي ليفربول، بعد الأنباء التي تحدثت عن رحيل اللاعب عن صفوف الريدز إلى صفوف نادي الاتحاد السعودي هذا الصيف.

وقال مدرب نادي ليفربول كلوب، بشأن التكهنات حول مستقبل صلاح مع ليفربول، في المؤتمر الصحفي عقب مباراة ليفربول ونيوكاسل، الأحد، ” ليس لديّ أي مخاوف بشأن فقدان صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية”.

حديث كلوب عن مستقبل صلاح مع ليفرلول

وأضاف المدرب كلوب، “صلاح لاعب ذو خبرة كبيرة وملتزم معنا. بنسبة 100%، أنا لا أقلق بشأن إمكانية رحيله لأكون صادقاً..”.

كما وختم، ” لم يتحدث أحد معيّ عن محمد صلاح. لم يحدث شيء بخصوصه، لا تقولوا لي الكل يتحدث عنه، ولا تكتبوا بصيغة الجمع. لم يحدث شيء”.

وجاءت تصريحات الألماني كلوب، مدرب نادي ليفربول. (الريدز)، التي تداولتها وسائل الإعلام الرياضية السعودية في وقت سابق، بأن مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، ستكون أخر مباراة للنجم المصري محمد صلاح مع الفريق الإنجليزي.

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مترجم: كلوب يُجيب عن موضوع خروج صلاح كلوب: إن كان هناك عرضًا فالإجابة ستكون لا، صلاح ملتزم مع نادي ليفربول بنسبة 100% 🔴🔴🔴🔴🔴🔴

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كما وبينت تلك الوسائل، بأن الفرعون المصري صلاح سيسافر إلى مدينة دبي من أجل إجراء الفحوصات الطبية تمهيداً لانضمامه إلى صفوف نادي الاتحاد السعودي بطل الدوري السعودي روشن للموسم الماضي.

محمد صلاح وعرض الاتحاد السعودي

كما وأشارت تقارير صحيفة أخرى، بأن نادي الاتحاد السعودي تقدم بعرض. بلغت قيمته 300 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات اللاعب، سيحصل نادي ليفربول على 100 مليون يورو.

وأوضحت التقارير، بأن المصري الدولي صلاح سيحصل على راتب 200 مليون يورو، مع نادي اتحاد جدة السعودي في الموسم الواحد فقط.

ومن الجدير بالذكر، بأن عقد المصري محمد صلاح ساري المفعول مع نادي ليفربول الإنجليزي، حتى ال30 من شهر يونيو/ حزيران عام 2025. بعد تجديد عقده مع إدارة الفريق الصيف الماضي.