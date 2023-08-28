الإثنين, أغسطس 28, 2023
الرئيسيةالهدهدالسلطان هيثم بن طارق يروي قصة شجاره مع مدرسه وطرده من الصف.....
الهدهد

السلطان هيثم بن طارق يروي قصة شجاره مع مدرسه وطرده من الصف.. من عاقبه؟! (شاهد)

السلطان هيثم بن طارق أشاد بمواقف مدير المدرسة علي القاوي معه ومع الطلاب والتي امتازت بالرفق والشدة في بعض الأحيان

كتب خالد الأحمد
السلطان هيثم بن طارق يروي قصة شجاره مع مدرسه وطرده من الصف.. من عاقبه؟! (شاهد)
السلطان هيثم بن طارق
- Advertisement -

وطن- أعاد ناشطون عمانيون وحسابات إخبارية مقطع فيديو قديم للسلطان هيثم بن طارق يروي فيه موقفا طريفا حدث معه في المدرسة أيام طفولته.

وخلال حديثه عن مدير مدرسته في الطفولة، المرحوم ” علي القاوي” روى السلطان هيثم بن طارق أنه كان يعامل طلابه معاملة خاصة، كاشفا عن موقف شخصي تعرض له معه.

وقال سلطان عمان أنه أيام طفولته حدث بينه وبين أحد المدرسين خلافا وتشاجر معه فقام المدرس بطرده من الفصل الدراسي فذهب للمدير لتلقي العقاب.

وأوضح سلطان عمان هيثم بن طارق أنه وجد المدير حينها ذو صدر واسع ومتفهما، وأبلغه قائلا: “لن أعاقبك الآن واذهب للبيت”.

الذهاب للبيت هو العقاب

وكشف هيثم بن طارق أن ذهابه للبيت كان بالنسبة له هو العقاب، موضحا انه تمت معاقبته بسبب عودته من المدرسة وعدم إكمال اليوم الدراسي، مؤكدا على أنه لم يعاقب في المدرسة وإنما عوقب في البيت من قبل الأسرة.

الرقة والشدة

وأشاد هيثم بن طارق في حديثه بمدير مدرسته حينها علي القاوي، موضحا انه كان يتعامل معهم كطلبة برقة وشدة في بعض الأحيان.

- Advertisement -

وأكد سلطان عمان على أن الشدة ربما كانت مطلوبة لأن المدير كان يتعامل مع جيل “خام لا يعرف ما هو العلم والتعليم” في ظل وجود مشاغبين كثر أيضا، موضحا أن مدرسته كانت مدرسة طبيعية كأي مدرسة في السلطنة، على حد وصفه.

تعليقات المتابعين على عفوية السلطان هيثم بن طارق

وأشاد المتابعون بعفوية السلطان هيثم بن طارق وحديثه وكشفه عما كان يفعهل في صغره كباقي أبناء السلطنة، معبرين عن فرحتهم مشيرين إلى أن هذا الحديث العفوي رسم على شفافههم الابتسامة.

عفوية السلطان هيثم بن طارق
عفوية السلطان هيثم بن طارق

وفي هذا السياق، قال أحد المتابعين معلقا على حديث السلطان هيثم بن طارق:” ماشاءالله تبارك الرحمن عليك مولاي على تواضعك.. هههه”.

وقالت متابعة أخرى:” اها حتى ومولانا مسوي مواقف فى المدرسه ما لا احنا”.

وقال كتابع آخر:” موقف مخيف . لو العقاب في المدرسة اهون”.

المصدرانستغرام ،رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

وفاة سارة الساعدي تفجع العمانيين.. كتابها “غيمة ممطرة” وثق معاناتها مع السرطان

الهدهد

صور مُخلة وتقنية مرعبة.. إعلامي عماني يحذر نساء وبنات السلطنة من أمر خطير (فيديو)

حياتنا

هكذا قهرت فخرية خميس السرطان ونصيحة هامة لمن يعيش نفس تجربتها

الهدهد

طالبات عمانيات بشعر مكشوف يصافحن السلطان في مصر.. فيديو نادر قبل 40 عاما

الهدهد

“باركولي تطلقت”.. كاريكاتير صحيفة عمانية عن “حفلات الطلاق” يثير تفاعلا

الهدهد

تفاصيل إطلاق سراح الشيخ مسعود المقبالي.. هل توسط له مفتي السلطنة؟

حياتنا

جمال ساحر.. صور لافتة لسارة أمبوسعيدية وتفاعل واسع مع ملكة جمال الخليج

الهدهد

لينا خالد تواصل إثارة الجدل بإطلالاتها المثيرة من صلالة (فيديو)

حياتنا

العمانية سارة أمبوسعيدية ملكة جمال الخليج وتنافس 11 امرأة من جميلات العالم بمسابقة دولية

الهدهد

جمال لافت وإطلالة مثيرة لإعلامية سعودية من ظفار في سلطنة عُمان (شاهد)

الهدهد

عُمان.. هل تم اعتقال الشيخ مسعود المقبالي بسبب هذا الفيديو؟ (شاهد)

الهدهد

سبب توقيف الشيخ مسعود المقبالي في عُمان.. هل يتدخل الخليلي لإطلاق سراحه؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“وفاة” وزير خارجية السعودية عمر السقاف في نيويورك عام ١٩٧٤ لم تكن بجلطة دماغية بل قتل مسموما!

بعد العرض السعودي.. كلوب يحسم أمر مستقبل صلاح مع ليفربول بشكل نهائي

محمد السادس في ورطة.. أخته الإسرائيلية تتخذ خطوة غير متوقعة لإجباره على الاعتراف بها!

“خليك ريلاكس”.. أبو تريكة يُوجه رسالة إلى جماهير تشيلسي (شاهد)

سيدة كويتية حديث الشرطة البريطانية ومكافأة للكشف عن مصيرها بسبب علاقة سرية مع رجل!

هبة نور ترقص وسط أصدقائها الرجال بفستان مثير ثم تخلعه مع نادين نجيم (فيديو)

حركة ميريام فارس على المسرح بالسعودية تثير الجدل.. هل تعمدت إثارة الرجال جنسيا؟

هل يُغادر صلاح ليفربول إلى جدّة السعودية.. كل ماتريد معرفته وآخر التطورات

لامين يامال يكشف المستور بين الاتحاد المغربي والإسباني.. هل يعود الركراكي بـ كنز برشلونة؟

حميدتي يطرح رؤية قوات الدعم السريع للحل الشامل وتأسيس الدولة السودانية الجديدة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC