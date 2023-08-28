الإعدام لقاتلة طفل العراق مطلب شعبي.. عذبته بوحشية حتى الموت

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وطن- فجّر الحكم الذي أصدرته إحدى المحاكم العراقية بحق قاتلة الطفل العراقي موسى ولاء، الموقوفة “عذراء الجنابي” بالسجن 15 عاما، موجة من الغضب والاستياء في أوساط العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهو الحكم الذي رأوا أنه “مخفف وغير عادل” بحق زوجة الأب القاتلة، التي عذبت وضربت ابن السبع سنوات حتى قضى نحبه.

وكانت محكمة جنايات الكرخ بالعاصمة بغداد قد قضت بحبس المتهمة “عذراء ميثم عبد الزهرة جياد الجنابي”، قاتلة الطفل “موسى ولاء“، لمدة 15 عاماً. مع احتساب مدة موقوفيتها من 20/7/2023 ولغاية 26-8-2023 من ضمن مدة الحكم.

السجن 15 عاما لقاتلة الطفل موسى ولاء

وذلك عن جريمة قيامها بتنعنيف ابن زوجها الطفل المجنى عليه “موسى ولاء” عن طريق ضربه بالأيدي وأدوات المطبخ ورطم رأسه بالجدار، مما أدى إلى إصابته بندبات وكدمات وسحجات وجروح وأنزفة دموية في المخ. وأفضى كل ذلك إلى موته نتيجة إصابته بمتلازمة الطفل المعذب وكان ذلك في منطقة الخطيب ببغداد بتاريخ 20/7/2023.

ونص القرار على الاحتفاظ للمدعين بالحق العام الشخصي وهم “ولاء عبد الحسين” و”سارة قيس حميد” بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

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مما أثار موجة من الغضب في أوساط العراقيين متسائلين عن سبب عدم صدور حكم الإعدام بحقها ، بينما قال قانونيّون إن الحكم ينسجم مع نصوص قانون العقوبات العراقي.

مجلس القضاء الأعلى يرد

وبدوره أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق أن الحكم على قاتلة الطفل «موسى ولاء» بالحبس لمدة 15 سنة ليس نهائياً.

وذكر إعلام القضاء في بيان تداولته وسائل إعلام عراقية أن «ما يتداوله البعض على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص جريمة قتل الطفل غير دقيق، بسبب عدم معرفة أحكام القانون ذلك».

وأضاف، أن “المحكمة المختصة أوضحت أن ما ثبت لديها من خلال التحقيق الابتدائي والمحاكمة والاستماع إلى أقوال المدعين بالحق الشخصي والشاهد ومن خلال ما ورد بأقوال المتهمة عذراء الجنابي، والاطلاع على التقرير الطبي التشريحي الذي بين أن سبب وفاة الطفل هو متلازمة الطفل المعذب.. والمقصود بها بالأذيات العمدية التي يتعرض لها الطفل سواء كانت طفيفة أو خطيرة أو قاتلة من قبل المعنيين بتربية الطفل مثل أحد الأبوين أو أحد إفراد العائلة.”

“إضافة إلى أن المتهمة اعترفت بقيامها بضرب الطفل في فترات متفاوتة من باب التأديب، وأن هذا الضرب أفضى إلى وفاة المجني عليه”.

وأوضح البيان، أن «المحكمة وجدت أن جريمة المتهمة تنطبق وإحكام المادة 410 من قانون العقوبات والتي تعالج حالات الضرب المفضي إلى الموت.

وبموجب هذه المادة، فإن الحد الأقصى للعقوبة هو السجن (15) سنة ولا يمكن فرض عقوبة أكثر من العقوبة المحددة بنص القانون. علماً بأن قرار المحكمة هذا ليس نهائياً، وإنما سوف يخضع لتدقيق محكمة التمييز».

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن” الجانية وهي تمشي بين عنصري شرطة داخل المحكمة.

الظهور الأول للمدانة بقتـ.ـل الطفل #موسى عذراء الجنابي بعد الحكم عليها بالسجن 15 عاما في محكمة جنايات الكرخ بالعاصمة #بغداد.#الساعة pic.twitter.com/2qLb72sGyl — الساعة (@alssaanetwork) August 27, 2023

جريمة مقتل الطفل موسى ولاء

يُذكر أن جريمة مقتل الطفل موسى ولاء على يد زوجة أبيه، لا تزال حديث مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في العراق.

وكانت مديرية مكافحة إجرام محافظة بغداد، التابعة لوزارة الداخلية العراقية، قد نشرت مقطع فيديو تَضَمّن اعترافات المتهمة بتعذيب الطفل موسى ولاء حتى الموت.

تعذيب بالكهرباء والملح

وفي 20 يوليو الماضي، عُثِر على الطفل ملقى على الأرض في منزله بمنطقة الخطيب المحاذية لمدينة الشعلة في بغداد، وقد مات بعد تعذيبه على يد زوجة والده الذي يعمل منتسبًا في جهاز أمني.

وبحسب وسائل إعلام عراقية آنذاك فإن الطفل موسى ولاء، تعرض للتعذيب بالكهرباء ومن ثم بالسكين والملح والخنق إلى أن فارق الحياة.

وأردف المصدر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على زوجة والد الطفل، لافتاً إلى أنها لم تعان من أي أمراض نفسية أو عقلية، وجرى استكمال الإجراءات التحقيقية وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة إلى أن صدر الحكم المخفف وغير المفهوم بحقها -وفق نشطاء-.