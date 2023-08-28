الإثنين, أغسطس 28, 2023
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حياتنا

إليسا بعد أزمة المثليين جنسياً في مار مخايل: “ما بدافع عن القرف” (شاهد)

جاءت تصريحات إليسا على خلفية هجوم مجموعة تنظيم الرب على ملهى ليلي يروج للمثلية الجنسية

كتب رفيف عبدالله
إليسا بعد أزمة المثليين جنسياً في مار مخايل:
الفنانة اللبنانية إليسا
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وطن- جددت الفنانة اللبنانية إليسا، دفاعها عن المثليين جنسياً، بعد الأزمة التي حدثت في أحد الملاهي في بلدة مار مخايل في لبنان.

وجاء دفاع إليسا رداً على الناشط اللبناني ميشال شمعون، الذي برر الاعتداء على الملهى كونه يستضيف مثليين جنسياً.

حق طبيعي

وكتب شمعون عبر تطبيق إكس “تويتر سابقاً” : “هول المناظر يلي الشباب نزلوا ومنعوهم بمار مخايل! هول المناظر يلي في كم جاهل عم بدافع عنن وبيعتبرن منفتحين! هول المناظر يلي بعض النواب دافعوا عنهم البارحة وبدهم يفلتوهم بين اولادنا!”.

لترد إليسا بالدفاع قائلة: “أكيد أكيد بدافع عن المثليين لانو كل انسان حقو الطبيعي يعيش متل ما بدو”.

لكنها استنكرت الاعتداء قائلة: “بس ما بدافع عن القرف اللي بيعملوا أي انسان مين ماكان يكون”.

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إليسا تدافع عن المثليين
رد إليسا على الناشط اللبناني

تنظيم الرب

وكانت مجموعة تسمى “تنظيم الرب” قد هاجمت الملهى بحجة الترويج للمثلية الجنسية.

وتداول ناشطون فيديوهات توثق الأضرار التي خلفها الاعتداء على الملهى، بينما يصرخ شاب: ” هذا المكان يروّج للمثليين… هذا الأمر ممنوع في أرض الرب”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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