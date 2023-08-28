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أحدث ظهور لنيمار يثير قلق السعوديين بعد المبلغ الضخم الذي دُفع فيه

صور نيمار تحت قناع الأكسجين حبست أنفاس السعوديين، ليتبين لاحقا أن ‏ما يقوم به نجم سان جيرمان الفرنسي السابق هو عملية استشفاء، داخل ‏حجرة معالجة بالأكسجين عالي الضغط HBO

كتب خالد الأحمد
أحدث ظهور لنيمار يثير قلق السعوديين بعد المبلغ الضخم الذي دُفع فيه
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا
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وطن- في أحدث ظهور ، نشر النجم البرازيلي واللاعب المنضم حديثا إلى صفوف نادي الهلال “نيمار دا سيلفا”، صورة له على صفحته في “انستغرام” تحت جهاز الأوكسجين، مما أثار حالة من الشكوك والتساؤلات بخصوص حالته الصحية.

وبعد الضجة الواسعة التي أحدثتها هذه الصور بين السعوديين، تبين أن ‏ما يقوم به نجم سان جيرمان الفرنسي السابق هو عملية استشفاء، داخل ‏حجرة معالجة بالأكسجين عالي الضغط HBO، وذلك ‏بهدف زيادة القدرة على التحمل وتعزيز الآداء وقدرة الجسم على التعافي الطبيعي.

وذلك عن طريق زيادة كمية الأكسجين التي يحملها الدم لتحسين عملية إنتاج الطاقة وتساعد الجسم على التعافي بشكل أفضل.

نيمار دا سيلفا
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا

أحدث ظهور لنيمار يثير جدلا

وكان نادي الهلال قد جلب واحدا من أجهزة الإستشفاء المتقدمة لنيمار، ويستخدم من قبل اللاعبين المحترفين وهو جهاز “Hyperbaric oxygen therapy”.

وبحسب المغرد “ثامر الشهراني” فالجهاز الجديد عبارة عن “كبسولة يدخل فيها اللاعب لمدة محددة، ويُعطى فيها أوكسجين بضغط عالي ومركز.”

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وعلقت صفحة “الهلال سكاي” أن الحجرة التي يظهر فيها نيمار هي حجرة أوكسجين عالية الضغط وليس المستشفى، وهي تستخدم لتسريع التعافي والاستشفاء.

وانتقل نيمار إلى الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد ست سنوات مع باريس سان جيرمان، وذلك مقابل 90 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ الدوري السعودي حتى الآن.

ونشر نادي الهلال السعودي صورًا للاعب عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس“، تويتر سابقا، من داخل صالة الوصول بمطار الملك خالد الدولي في الرياض، وهو يرتدي وشاح نادي الهلال، معلقا عليها بالقول: “التاريخي نيمار في الرياض“.

لم يخض أي مباراة

وانتقل نيمار إلى صفوف “الأزرق الهلالي” قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة بلغت قيمتها أكثر من 98 مليون دولار، وفقا لموقع “ترانسفير ماركت”.

ولم يخض نيمار، حتى الآن أي مباراة مع الهلال، بعد انضمامه له، كونه يعاني من إصابة طفيفة، ويتوقع التعافي منها خلال أيام قليلة.

ويحتل فريق الهلال، المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط؛ حصدها من انتصارين على أبها والرائد، وتعادل مع الفيحاء.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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