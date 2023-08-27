وفاة سارة الساعدي تفجع العمانيين.. كتابها “غيمة ممطرة” وثق معاناتها مع السرطان

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وطن- نعى ناشطون عمانيون مُواطنتهم “سارة هلال الساعدي” التي قضت اليوم، الأحد، مُتأثرة بمرض السرطان، داعين الله بالرحمة والمغفرة وهي التي اشتهرت بكتاباتها الراقية وقلمها المُبدع.

عُرفت الراحلة سارة الساعدي، بكتابها ذائع الصيت “غيمة مُمطرة”، وفيه استعرضت معاناتها مع مرض السرطان والعلاج منه، حيث اختارت أن تعبر عن آلامها باستخدام الكتابة.

“غيمة ممطرة” ورسائل الأمل والتفاؤل

وفي أغسطس من العام الماضي، خلال حضورها حفل توقع للكتاب بمركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان، قالت سارة الساعدي: “يتضمن كتابي رحلة علاجي من السرطان بدءا من أعراض المرض إلى حين اكتشاف الاصابة وبدء العلاج”.

ولفتت الراحلة إلى أنها بدأت رحلة العلاج في خارج السلطنة، وخلال فترة العلاج في الغربة كانت دائما تبحث عن أشخاص مصابين حيث تستمد منهم الأمل لإكمال رحلة العلاج.

ومنها بدأت في كتابة قصتها لكي تمد المرضى بالأمل والإرادة، حسب ما نقلت عنها وسائل إعلام محلية.

وتابعت “سارة” أن كتاب “غيمة ممطرة” جاء كرسالة تحمل في طياتها الأمل والتفاؤل لكل شخص مريض يحتاج إلى مصدر يبعث فيه الحب للحياة والإيجابية.

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وأكدت الساعدي على أن هذا المرض جاء كغيمة مُمطرة، حيث أنه سقى قلبها بنعم وعطايا كثيرة.

عُمانيون ينعون فقيدة السلطنة

كتب “سليم السنادي” في نعي الراحلة ما نصّه “الكاتبه سارة هلال الساعدي صاحبة كتاب غيمة ممطرة في ذمة الله. نسأل الله ان يتغمدها بواسع رحمته”.

ودعا لها “ماجد الجابري” بالرحمة والمغفرة قائلاً “لا حول ولا قوة إلا بالله.. الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان”.

لا حول ولا قوة إلا بالله الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان — ماجد الجابري 🇴🇲 (@MAXz939) August 27, 2023

“يوسف الهوتي” كتب هو الآخر: “تغمدك الله أيتها الكاتبة المتألقة سارة هلال الساعدي بواسع رحمته وأسكنك فسيح جناته مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا ، وجعل صبرك على المرض في ميزان حسناتك عُمان تفتقدك وشعبها يدعو لك بجنات الخلد ، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وأضاف حساب باسم “نُقاوم” في السياق “اللهم ارحم سارة هلال الساعدي وأسكنها فسيح جناتك واجعل ما أصابها تكفيراً لها ورفعة في درجاتها ، فاللهم جازها بالحسنات إحساناً وبالسيئات عفواً وغفراناً”.