هل يُغادر صلاح ليفربول إلى جدّة السعودية.. كل ماتريد معرفته وآخر التطورات

- Advertisement -

وطن- بدأ العدّ التنازلي لغلق باب الانتقالات الصيفية للعام 2023، في الأول من سبتمبر/أيلول القادم، وتستعد الأندية حول العالم لإتمام ماتبقّى من صفقات غير مُنهاة أو مُعلّقة لأسباب مالية أو إدارية. لكن ماذا عن صفقة المصري محمد صلاح؟

انتقل صلاح (31 عاما) إلى ليفربول الإنجليزي عام 2017، وهو اليوم أمام مرحلة حاسمة في تاريخه حيث يجد نفسه أمام عرض من العيار الثقيل من اتحاد جدّة السعودي. لكن يبدو أن تضارب التقارير حول حقيقة انتقاله أصبحت أكثر حدّة في الأيام القليلة الماضية.

أحدث الإجابات على هذا السؤال المُبهم (حالياً) نجده في تقرير لصحفية “ميرور” البريطانية، التي ذكرت أن نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي الموسم الماضي 2022-2023، بات أكثر ثقة في الحصول على خدمات صلاح قبل نهاية “الميركاتو” الصيفي.

وذهبت الصحيفة الرائدة إلى حدّ التأكيد على إمكانية خضوع اللاعب للفحص الطبي بعد نهاية مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وأوضحت ميرور إنه في حال انتقل صلاح (31 عاما) إلى الدوري السعودي، فإنه سيصبح أحد اللاعبين الأعلى أجرا في العالم، مؤكدة أن القرار النهائي بخصوص بقاء اللاعب أو رحيله عن ليفربول سيتحدد غدا الاثنين.

وبعيداً عن ميرور وأجواء السبق في الصحافة البريطانية، دخل الإعلام السعودي على الخطّ بـ “تأكيدات” متوالية من منافذ مختلفة. حيث نشرت جريدة “المدينة” السعودية، اليوم الأحد، عبر حسابها على موقع “أكس” مانصّه “حسمها العميد.. الدولي المصري محمد صلاح اتحادي وتسوية مالية تتيح لليفربول التعاقد مع البديل”.

وبينما لم تكشف “المدينة” عن مصادر التأكيد المدوي، مضت قناة الرياضية السعودية خطوة أبعد، مؤكدة أن صلاح سيخوض آخر مباراة له مع ليفربول (أمام نيوكاسل)، وبعدها سيتوجه إلى دبي لإجراء الكشف الطبي تمهيدًا لانضمامه للاتحاد.

ووصفت القناة الانتقال المفترض بـ”صفقة كبيرة ومنتظرة للعميد لتقوية صفوفه وأيضا لمشاركة فعالة في كأس العالم للأندية”.

بالنسبة للألماني يورغن كلوب، مدرّب ليفربول منذ 2015، فإن الأمر لا يتعلّق بمجرّد صفقة يمضيها الريدز مع فريق سعودي يريد أن يكون شأن في المملكة وآسيا.

Sky Sports: “The Mo Salah to Al-Ittihad story hasn’t quite gone away.”

Jurgen Klopp: “For me it has!” pic.twitter.com/8961t0DHkw

— LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) August 27, 2023