الأحد, أغسطس 27, 2023
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رياضة

هل يُغادر صلاح ليفربول إلى جدّة السعودية.. كل ماتريد معرفته وآخر التطورات

تأكيدات وسائل الإعلام السعودية بوصول اتحاد جدة لاتفاق مع صلاح قوبلت بتردّد وعدم تأكيد صحف بريطانية عريقة ليبقى مستقبل صلاح مرهونا بالأيام الأربعة المتبقية من الميركاتو الصيفي

كتب فهمي الورغمي
هل يُغادر صلاح ليفربول إلى جدّة السعودية.. كل ماتريد معرفته وآخر التطورات
محمد صلاح
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وطن- بدأ العدّ التنازلي لغلق باب الانتقالات الصيفية للعام 2023، في الأول من سبتمبر/أيلول القادم، وتستعد الأندية حول العالم لإتمام ماتبقّى من صفقات غير مُنهاة أو مُعلّقة لأسباب مالية أو إدارية. لكن ماذا عن صفقة المصري محمد صلاح؟

انتقل صلاح (31 عاما) إلى ليفربول الإنجليزي عام 2017، وهو اليوم أمام مرحلة حاسمة في تاريخه حيث يجد نفسه أمام عرض من العيار الثقيل من اتحاد جدّة السعودي. لكن يبدو أن تضارب التقارير حول حقيقة انتقاله أصبحت أكثر حدّة في الأيام القليلة الماضية.

هل ينتقل صلاح إلى ليفربول؟

أحدث الإجابات على هذا السؤال المُبهم (حالياً) نجده في تقرير لصحفية “ميرور” البريطانية، التي ذكرت أن نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي الموسم الماضي 2022-2023، بات أكثر ثقة في الحصول على خدمات صلاح قبل نهاية “الميركاتو” الصيفي.

وذهبت الصحيفة الرائدة إلى حدّ التأكيد على إمكانية خضوع اللاعب للفحص الطبي بعد نهاية مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وأوضحت ميرور إنه في حال انتقل صلاح (31 عاما) إلى الدوري السعودي، فإنه سيصبح أحد اللاعبين الأعلى أجرا في العالم، مؤكدة أن القرار النهائي بخصوص بقاء اللاعب أو رحيله عن ليفربول سيتحدد غدا الاثنين.

وبعيداً عن ميرور وأجواء السبق في الصحافة البريطانية، دخل الإعلام السعودي على الخطّ بـ “تأكيدات” متوالية من منافذ مختلفة. حيث نشرت جريدة “المدينة” السعودية، اليوم الأحد، عبر حسابها على موقع “أكس” مانصّه “حسمها العميد.. الدولي المصري محمد صلاح اتحادي وتسوية مالية تتيح لليفربول التعاقد مع البديل”.

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وبينما لم تكشف “المدينة” عن مصادر التأكيد المدوي، مضت قناة الرياضية السعودية خطوة أبعد، مؤكدة أن صلاح سيخوض آخر مباراة له مع ليفربول (أمام نيوكاسل)، وبعدها سيتوجه إلى دبي لإجراء الكشف الطبي تمهيدًا لانضمامه للاتحاد.

ووصفت القناة الانتقال المفترض بـ”صفقة كبيرة ومنتظرة للعميد لتقوية صفوفه وأيضا لمشاركة فعالة في كأس العالم للأندية”.

محمد صلاح
مغادرة محمد صلاح ليفربول

يورغن كلوب له رأي آخر

بالنسبة للألماني يورغن كلوب، مدرّب ليفربول منذ 2015، فإن الأمر لا يتعلّق بمجرّد صفقة يمضيها الريدز مع فريق سعودي يريد أن يكون شأن في المملكة وآسيا.

صلاح الذي سجّل 187 هدفًا في 307 مباراة بكل البطولات، كما صنع 80 آخرين مع عريق الدوري الإنجليزي، لن تكون مغادرته بالأمر الهيّن بالنسبة لكلوب الذي يُراهن في دوري أبطال الأوروبية في الموسم القادم.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: “من الصعب التعليق على التقارير الإعلامية، لم نحصل على عرض رسمي، وإذا كان هناك عرض، ستكون الإجابة (لا)”.

وأضاف المدرب الألماني البالغ 56 عاما: “صلاح ليس للبيع، فهو لاعب ليفربول، وملتزم معنا بنسبة 100%”.

وانتقد كلوب ظاهرة الصفقات السعودية المدوية، هذا الصيف، قائلا: “الأمر لا يبدو رائعا، فإذا أردنا التعاقد مع لاعب من ويجان أو الدوري الألماني، سنتفاوض مع ناديه وندفع الثمن”.

اتحاد جدّة عقد العزم على جلب صلاح

ذكرت شبكة “سكاي” البريطانية أن الاتحاد دخل بكل ثقله من أجل التوقيع مع صلاح هذا الصيف، وسط تقارير تتحدث عن استعداده لتقديم عرض يصل لنحو 100 مليون دولار، بينما تحدثت تقارير سعودية عن تقديم الفريق المتوج بطلا للدوري الموسم الماضي، عرضا لليفربول قدره 52 مليون جنيه إسترليني (60 مليون يورو) بالإضافة إلى عقد لمدة عامين لصلاح مقابل 155 مليون جنيه (180 مليون يورو)، وكلها أرقام “تدير الرأس” وتصعب مقاومتها.

أمّا شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، فقد أكدت نقلا عن تقارير إيطالية، أن اتحاد جدة رصد 300 مليون يورو لضم صلاح، منها 100 مليون يورو لنادي ليفربول للموافقة على رحيل نجمه المصري.

المصدرتويتر، صحفية "ميرور" البريطانية، شبكة "سكاي" البريطانية، شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، رصد وتحرير وطن

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