الأحد, أغسطس 27, 2023
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رياضة

من هو الملاكم اليمني آدم نسيم حميد الفائز بأول نزال عالمي؟!

أدم نجل الأسطورة البريطاني ذو الأصول اليمنية نسيم حميد صاحب 37 فوزاً وخسارة وحيدة بالنقاط في عالم الملاكمة

كتب فارس أبو شيحة
آدم نسيم حميد
آدم نجل أسطورة الملاكمة اليمني نسيم حميد
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وطن- تصدر الملاكم اليمني آدم نسيم حميد، نجل الأسطورة العالمي التريند بعد فوزه الساحق على منافسه التشيكي فوتك هردي، في أول نزال عالمي بمسيرته الرياضية في عالم الملاكمة.

واستطاع نجل الأسطورة البريطاني ذو الأصول اليمنية نسيم حميد، من تحقيق أول لقب له في رياضة الملاكمة العالمية، من أجل السير على نهج والده محقق الألقاب العالمية في تلك الرياضة.

وتغلب نجل الأسطورة نسيم حميد، على منافسه التشيكي هردي بعد دقيقتين وتسع ثوانٍ فقط في الجولة الأولى من طرف واحد.

وعلق أدم حميد على فوزه في أول نزال بوزن فوق المتوسط بعالم رياضة الملاكمة، “هذا أول نزال على الإطلاق، ليست بدايتي الاحترافية وحسب..”.

كما وأضاف، الوجود هنا أمامكم جميعاً نعمة، شعرت بأنني نلت دفعة لأدائي وسأزداد تحسناً وتطوراً بدءاً من هنا”.

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نزال الملاكم آدم نسيم حميد

ونال الملاكم حميد الدعم والمساندة من قبل الجماهير العربية واليمينة على وجه الخصوص، في النزال العالمي الأول له في مسيرته أمام التشيكي هردي، داخل حلبة الأرينا بدولة بولندا.

كما وتداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع الفيديو لنجل الأسطورة العالمي نسيم حميد (آدم)، صاحب ال22 عاماً. وهو يحتفل بأول ألقابه في عالم رياضة الملاكمة، بعد 4 سنوات قضاها اللاعب في التدريب تحت إشراف والده الأسطورة.

ويعد البريطاني ذو الأصول اليمنية نسيم حميد، أحد الأساطير السابقين في عالم رياضة الملاكمة خلال مسيرته التي امتدت من 1992 وحتى اعتزاله عام 2002.

من هو الملاكم آدم نسيم حميد؟!

وخاض والد آدم نسيم حميد الأسطورة في عالم الملاكمة، نحو 37 نزال حقق الفوز في 36 منها، كان أغلب تلك النزلات بالضربة القاضية، فيما تلقى الخسارة الوحيدة في مشواره كانت بالنقاط.

الملاكم اليمني أدم نسيم حميد
نزال الملاكم آدم نسيم حميد

كما ويطلق عليه عشاق وجماهير الملاكمة في كل مكان، على الأسطورة نسيم حميد. والد آدم، لقب (البرنس نسيم)، ويعد أحد اللاعبين السابقين في رياضة الملاكمة في المملكة المتحدة البريطانية.

وكان أخر نزال للأسطورة نسيم حميد في شهر إبريل عام 2001. أمام المكسيكي ماركو باريرا، حيث تعرض للخسارة في ذلك النزال بالنقاط.

كما وكانت أشهر المقولات التي يرددها الأسطورة نسيم حميد. ذو الأصول اليمنية خلال مشواره في عالم رياضة الملاكمة، ” لن أهزم أبداً .. خلقت لأفوز”.

أدم ووالده نسيم حميد
الملاكم اليمني آدم ووالده الأسطورة نسيم حميد
المصدروطن + مصادر بحثية متعددة

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