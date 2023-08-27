الأحد, أغسطس 27, 2023
الرئيسيةحياتنامع الطباخ والحارس .. خيانة زوجة ستيف هارفي تثير ضجة فما القصة!؟
حياتنا

مع الطباخ والحارس .. خيانة زوجة ستيف هارفي تثير ضجة فما القصة!؟

مع انتشار شائعات خيانة زوجته له قام ستيف هارفي بفصل مدير وسائل التواصل الاجتماعي الخاصه به!

كتب أنس السالم
خيانة زوجة ستيف هارفي
مع انتشار انباء خيانتها له أكد ستيف هارفي أنه وزوجته بخير وتلك الأخبار غير صحيحة
- Advertisement -

وطن – يتصدر اسم المذيع والممثل الكوميدي الأمريكي ستيف هارفي البالغ من العمر 66 عامًا، الأخبار، وشبكات التواصل الاجتماعيّ، بسبب حادثتين أولاهما، أنّ زوجته مارجوري بريدجز خانته مع حارسه الشخصي والطباخ.

وانتشرت تقارير “زائفة” حول أنّ زوجة ستيف هارفي تسعى للطلاق بعد أن تم ضبطها وهي تخون زوجها الكوميدي الأمريكي الشهير مع الطباخ والحارس الشخصي لهارفي.وفق ما ترجمت وطن نقلا عن صحيفة ماركا الإسبانية

خيانة زوجة ستيف هارفي
مزاعم بأن زوجة ستيف هارفي خانته مع الطباخ والحارس الشخصي

ووفق الصحيفة، فإنّ رجل أعمال نيجيري يدعى “نيد نوكو”، وصف نفسه بأنه صديق لـ”ستيف هارفي”، نفى تلك الشائعات، قائلاً إن المذيع أخبره أنها اخبار غير صحيحة.

خيانة زوجة ستيف هارفي .. أخبار زائفة!

وقال نوكو: “تم نشر الأخبار الزائفة في جميع أنحاء العالم وهذا أمر مؤسف جدًا”.

تقارير عن خيانة زوجة ستيف هارفي له مع الطباخ والحارس الشخصي
صديق لـ”ستيف هارفي” نفى شائعات الخيانة

واضاف: “نواجه هذا يوميًا تقريبًا، وعندما قرأنا عن صديقنا ستيف هارفي وزوجته الرائعة وهما يواجهان مشكلات، اتصلنا به وأكد لنا أنه وزوجته بخير تمامًا. وأن كل هذه الأخبار الزائفة ويجب تجاهلها. العائلة سعيدة معًا ونتمنى لهم كل التوفيق.”حسبما قال

- Advertisement -

وتزوج ستيف ومارجوري في عام 2007. ولم يتحدث أي من الطرفين بعد عن هذه الاتهامات الأساسية.

ستيف هارفي وزوجته
ستيف هارفي وزوجته

وكان آخر ما نشره ستيف هارفي على حسابه في منصة X “تويتر سابقا” مقولة: “مهما حدث، الحياة لم تنتهي. طالما أن الله يوقظك، فهذا يعني أنه لم ينتهِ منك بعد. عندما يوقظك الله، لديه شيء لك لم تحصل عليه. كل يوم لديك الفرصة لتحقيق شيء ما”.

ستيف هارفي يفصل مدير وسائل التواصل الخاص به! 

أما الحادثة الثانية، فهي تتعلق بقيام ستيف هارفي فصل مدير وسائل التواصل الاجتماعي الخاصه به، مع انتشار شائعات خيانة زوجته له.

ويبدو أن ستيف قام بفصل مدير وسائل التواصل الاجتماعي الخاص به بسبب تغريدة سلبية بشأن الممثلين الكوميديين.

تغريدة نشرها مدير حساب تويتر اغضبت ستيف هارفي
تغريدة نشرها مدير حساب تويتر ستيف هارفي اغضبت الممثل الكوميدي

وقام هارفي، بمشاركة فيديو يوحي بأنه قام بفصل مدير وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشر تغريدة تحث المتابعين على ذكر اسم ممثل كوميدي لا يضحكهم.

وقال هارفي: “شخص يعمل لدي في تويتر نشر بيانًا كان سلبيًا تمامًا. يجب أن أتحمل المسؤولية لأنه يعمل لدي، ولكن النقاش كان حول ‘ذِكر ممثل كوميدي لا تعتقد أنه مضحك’. لماذا أفعل شيئًا كهذا؟. هذا لا يكون له أي معنى”.

وأضاف الكوميدي: “علامتي التجارية هي أن أكون محفزًا، وسأقوم بقول شيء كهذا؟ لا تعرف أين هؤلاء الشبان في مسيرتهم المهنية. قد يكونون في بداية مشوارهم أو أي شيء. أنا كلي إيجابية؛ لم أكن سأفعل شيئًا كهذا.”

وواجه هارفي الموظف، الذي قال له إنه بحاجة إلى المزيد من التفاعل، ومازح الممثل الكوميدي قائلاً أن هناك الآن شخصًا بحاجة إلى “وظيفة”.

ثروة ستيف هارفي
يحظى ستيف هارفي بشهرة واسعة من عمله الكوميدي

يذكر أن صافي ثروة ستيف هارفي تبلغ 200 مليون دولار بفضل حياته المهنية الطويلة في مجال الترفيه.

المصدرماركا - منصة X - ترجمة وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

لن تتوقع كم تبلغ ثروة ستيف هارفي .. من مشرّد ينام في سيارة إلى مليونير!

حياتنا

فعل شيطاني .. زوجة تقتل زوجها وتستكمل الجنس مع عشيقها بجانب الجثة!

الهدهد

اعتقال مدير برنامج الصواريخ فرط الصوتية الروسية بتهمة الخيانة!

حياتنا

ماذا فعل خليجي اكتشف صور زوجته على هاتف صديقه!؟

حياتنا

استطلاع للرأي:ما يقارب من نصف الفرنسيين غير مخلصين مع نسائهم

حياتنا

كيف تكتشف خيانة شريك حياتك؟ 8 مفاتيح لمعرفة ما إذا كان مخلصًا لك

حياتنا

إيراني قتل زوجته وترك ابنه ليجدها في “بركة دماء” بسبب خيانتها له! (صور)

الهدهد

بوتين يعتقل أحد كبار جنرالاته ويكشف عن خيانة تعرض لها (شاهد)

حياتنا

(شاهد) ماذا فعل ستيف هارفي حين رأى صورة ابنته الجريئة جدا مع حبيبها مايكل بي جوردان؟

حياتنا

“شاهد” رانيا يوسف انبسطت بعد التحرش بها وهذا ما قالته عن “جنس الرجال” كله!

حياتنا

“شاهد” ماذا حصل حينما عاد هذا الزوج الى منزله فوجد زوجته عارية تخونه مع عشيقها!!

حياتنا

“شاهد” عاد الزوج للبيت فوجد زوجته في أحضان عشيقها .. ما حدث في هذا الفيديو لا يُصدّق!!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

إنيستا يُهاجم لويس روبياليس بعد قبلته المثيرة للجدل مع اللاعبة هيرموسو (فيديو)

فرضية العبوة الناسفة.. الكشف عن المشتبه به الأول في تحطم طائرة يفغيني بريغوجين

رانيا يوسف ترقص الفلامنكو الإسبانية بفستان أحمر مثير (فيديو)

سلطان النيادي يجهز ويتناول وجبة الفطور على متن محطة الفضاء الدولية (فيديو)

موعد مباراة الهلال ضد الاتفاق والتشكيلة في الدوري السعودي روشن

“طائرة تتحطم في السماء”.. فيديو قديم لـ يفغيني بريغوجين يتهكن بطريقة وفاته

طلب أمريكي عاجل من إسرائيل لإتمام صفقة التطبيع مع السعودية.. هل يفعلها نتنياهو؟

حادث فاطمة المؤمن.. وزارة الداخلية الكويتية تكشف تفاصيل مروعة في أول رد رسمي

أول ظهور لصاحب واقعة مسح العرق في مدرجات الأهلي.. علاقته بالفتاة أغضبت السعوديين

مريم حسين تشوه صورة المغربيات بعد ظهورها شبه عارية في تركيا (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC