مع الطباخ والحارس .. خيانة زوجة ستيف هارفي تثير ضجة فما القصة!؟

وطن – يتصدر اسم المذيع والممثل الكوميدي الأمريكي ستيف هارفي البالغ من العمر 66 عامًا، الأخبار، وشبكات التواصل الاجتماعيّ، بسبب حادثتين أولاهما، أنّ زوجته مارجوري بريدجز خانته مع حارسه الشخصي والطباخ.

وانتشرت تقارير “زائفة” حول أنّ زوجة ستيف هارفي تسعى للطلاق بعد أن تم ضبطها وهي تخون زوجها الكوميدي الأمريكي الشهير مع الطباخ والحارس الشخصي لهارفي.وفق ما ترجمت وطن نقلا عن صحيفة ماركا الإسبانية

ووفق الصحيفة، فإنّ رجل أعمال نيجيري يدعى “نيد نوكو”، وصف نفسه بأنه صديق لـ”ستيف هارفي”، نفى تلك الشائعات، قائلاً إن المذيع أخبره أنها اخبار غير صحيحة.

وقال نوكو: “تم نشر الأخبار الزائفة في جميع أنحاء العالم وهذا أمر مؤسف جدًا”.

واضاف: “نواجه هذا يوميًا تقريبًا، وعندما قرأنا عن صديقنا ستيف هارفي وزوجته الرائعة وهما يواجهان مشكلات، اتصلنا به وأكد لنا أنه وزوجته بخير تمامًا. وأن كل هذه الأخبار الزائفة ويجب تجاهلها. العائلة سعيدة معًا ونتمنى لهم كل التوفيق.”حسبما قال

وتزوج ستيف ومارجوري في عام 2007. ولم يتحدث أي من الطرفين بعد عن هذه الاتهامات الأساسية.

وكان آخر ما نشره ستيف هارفي على حسابه في منصة X “تويتر سابقا” مقولة: “مهما حدث، الحياة لم تنتهي. طالما أن الله يوقظك، فهذا يعني أنه لم ينتهِ منك بعد. عندما يوقظك الله، لديه شيء لك لم تحصل عليه. كل يوم لديك الفرصة لتحقيق شيء ما”.

