مصرية تقطع عضو زوجها الذكري قبل سفره إلى الخليج!

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وطن– أقدمت سيدة مصرية على قطع العضو الذكري لزوجها، قبل سفره بيوم إلى إحدى دول الخليج التي يعمل بها مدرسا.

حدث ذلك في مصر بمدينة ببا التابعة لمحافظة بني سويف، حين راودت الزوجة حالة نفسية، جعلتها تتصور أن زوجها سيتزوج عليها.

الزواج بأخرى السبب

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوصول الضحية، وهو في بداية العقد الخامس من العمر، إلى المستشفى مصاباً بقطع في العضو الذكري.

وتم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للضحية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها.

وألقت المباحث القبض على زوجة المجني عليه، وهي في العقد الرابع من العمر، بحسب ما ذكرت صحيفة القاهرة 24.

واعترفت الجانية بقيامها بقطع العضو الذكري لزوجها، مبررةً ذلك بشكها أن زوجها يفكر في الزواج بأخرى.تم تحرير محضر بالواقعة وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهمة على جهات التحقيق.