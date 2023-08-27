مريم حسين تشوه صورة المغربيات بعد ظهورها شبه عارية في تركيا (شاهد)

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وطن- رفعت الفنانة المغربية مريم حسين، مستوى الإثارة إلى أضعاف ما اعتاد عليه متابعيها، وظهرت شبه عارية بملابس البحر.

ونشرت مريم حسين صوراً ومقاطع عبر انستجرام، ظهرت فيها شبه عارية على البحر في بودروم التركيّة.

وركزت مريم حسين في الصور على مفاتنها، فقربت اللقطة على صدرها في صورة، وفي أخرى جلست بطريقة تكشف أردافها.

استرخاء وسباحة

وكتبت الفنانة المغربية على الصور: “لا شيء يضاهي قضاء يوم صيفي على الشاطئ في بودروم، تركيا. المياه الفيروزية والرمال البيضاء تخطف الأنفاس، وليس هناك طريقة أفضل للاسترخاء من الاستمتاع بأشعة الشمس والسباحة في البحر”.

وتابعت: ” أنا أحظى بأفضل ما لدي قضيت وقتًا هنا، ولا أستطيع الانتظار لاستكشاف المزيد عن هذا البلد الجميل.”

واختارت مريم ملابس بحر باللون البرتقالي، عبارة عن حمالة صدر وملابس داخلية.

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واستكملت إطلالتها بقبعة وردية ونظارات شمسية، وصندل بحر برتقالي، وحقيبة بحر، وبعض المجوهرات.

مغاربة غاضبون

هذا وقد عبر متابعو مريم عن صدمتهم من وصولها إلى هذا المستوى من الجرأة، وشبهوها بالممثلات الإباحيات.

وجاء في التعليقات: ” هذي حقيقة المغربيات اذا تزوجت خليجي تشوفونها متستره و لما تتطلق تطلع حقيقتها”.

وكتب آخر: ” مغربية مصيرها تطلع على حقيقتها”.

وفسرت متابعة الأمر على طريقتها قائلة: ” من يقل تفاعل الفنانات او الطلب للأعمال الفنية ، تحاول تسوي ضجة حتى يزيد الطلب عليها.. ناهيك عن الاستعراض لجلب الزبائن من التجار والسياسيين والامراء”.

وتبرأت منها متابعة مغربية قائلة: ” لا تمثلين المغرب عيب عليك”.