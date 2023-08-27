الأحد, أغسطس 27, 2023
الرئيسيةحياتنامريم حسين تشوه صورة المغربيات بعد ظهورها شبه عارية في تركيا (شاهد)
حياتنا

مريم حسين تشوه صورة المغربيات بعد ظهورها شبه عارية في تركيا (شاهد)

كتب رفيف عبدالله
مريم حسين تشوه صورة المغربيات بعد ظهورها شبه عارية في تركيا (شاهد)
الفنانة المغربية مريم حسين
- Advertisement -

وطن- رفعت الفنانة المغربية مريم حسين، مستوى الإثارة إلى أضعاف ما اعتاد عليه متابعيها، وظهرت شبه عارية بملابس البحر.

ونشرت مريم حسين صوراً ومقاطع عبر انستجرام، ظهرت فيها شبه عارية على البحر في بودروم التركيّة.

وركزت مريم حسين في الصور على مفاتنها، فقربت اللقطة على صدرها في صورة، وفي أخرى جلست بطريقة تكشف أردافها.

مريم حسين بالمايوه في تركيا
ركزت مريم على إظهار مفاتنها

استرخاء وسباحة

وكتبت الفنانة المغربية على الصور: “لا شيء يضاهي قضاء يوم صيفي على الشاطئ في بودروم، تركيا. المياه الفيروزية والرمال البيضاء تخطف الأنفاس، وليس هناك طريقة أفضل للاسترخاء من الاستمتاع بأشعة الشمس والسباحة في البحر”.

مريم حسين في تركيا
جلست مريم بطريقة فاضحة

وتابعت: ” أنا أحظى بأفضل ما لدي قضيت وقتًا هنا، ولا أستطيع الانتظار لاستكشاف المزيد عن هذا البلد الجميل.”

واختارت مريم ملابس بحر باللون البرتقالي، عبارة عن حمالة صدر وملابس داخلية.

- Advertisement -
مريم حسين
كانت اللقطة بالمايوه أوضح من كل مرة

واستكملت إطلالتها بقبعة وردية ونظارات شمسية، وصندل بحر برتقالي، وحقيبة بحر، وبعض المجوهرات.

مريم حسين
كشفت مريم صدرها في الصورة
مريم حسين
مريم في لحظة تأمل

مغاربة غاضبون

هذا وقد عبر متابعو مريم عن صدمتهم من وصولها إلى هذا المستوى من الجرأة، وشبهوها بالممثلات الإباحيات.

وجاء في التعليقات: ” هذي حقيقة المغربيات اذا تزوجت خليجي تشوفونها متستره و لما تتطلق تطلع حقيقتها”.

وكتب آخر: ” مغربية مصيرها تطلع على حقيقتها”.

وفسرت متابعة الأمر على طريقتها قائلة: ” من يقل تفاعل الفنانات او الطلب للأعمال الفنية ، تحاول تسوي ضجة حتى يزيد الطلب عليها.. ناهيك عن الاستعراض لجلب الزبائن من التجار والسياسيين والامراء”.

وتبرأت منها متابعة مغربية قائلة: ” لا تمثلين المغرب عيب عليك”.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

حرائق الغابات في اليونان.. لماذا فتحت باب الاعتداء على اللاجئين والمهاجرين؟

الهدهد

صهر أردوغان.. شاهد ما فعله سلجوق بيرقدار فوق أكبر حاملة طائرات أمريكية (فيديو)

اقتصاد

المركزي التركي يغير سياساته لمواجهة التضخم العنيف.. هل تتعافى الليرة؟

الهدهد

حاكم واحد واقتصاد مكتفٍ ذاتياً.. تفاصيل خطة تركية للتعامل مع مناطق الشمال السوري

حياتنا

مريم حسين مع حبيبتها الحسناء في تركيا.. تعري وخمور وسهرة صاخبة (شاهد)

الهدهد

السوريون الأكثر استهدافا.. “أسلحة” تستخدمها تركيا لتقليص أعداد المهاجرين

الهدهد

فشل العراق وتركيا في استئناف تدفق النفط.. من يدفع الثمن؟

الهدهد

مواجهة حادة بين أتراك وسيدة أهانت مسلمة بسبب ردائها (شاهد)

الهدهد

ضربات متبادلة من الظهر.. تجاذبات تركية روسية قد تقلب الموازين (تقرير)

حياتنا

مريم حسين تهين علم المغرب بإطلالة عارية بجانبه (فيديو)

الهدهد

مقتل مغربي في تركيا على يد سائق تاكسي.. مشاهد قاسية وثّقتها كاميرات المراقبة

الهدهد

رقص وحركات فاضحة داخل مسجد.. فيديو لفتاة تركية يفجر موجة غضب

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

من هو الملاكم اليمني أدم نسيم حميد الفائز بأول نزال عالمي؟!

تقرير صادم يكشف حالات زواج الأشقاء بين الملوك المصريين القدماء.. ظاهرة لها ما يفسرها

في 3 أسابيع فقط.. مبلغ ضخم جمعه ترامب منذ احتجازه في سجن أتلانتا

راموس سيزامل بنزيما في الاتحاد السعودي.. وهذه قيمة راتبه

4 علامات تدل على أنك تتخذ من العمل ملجأ لتجنب مواجهة الواقع

زوجة ميسي في أكثر المواقف إحراجاً.. كادت تقبل زميل زوجها معتقدة أنه هو! (فيديو)

جورجينا في وضع حميمي مع رونالدو بعد استعراض مؤخرتها الخوخية (فيديو)

ترتيب الدوري الفرنسي 2023 بعد فوز باريس سان جيرمان على لانس

حرّض على تجويع المعتصمين.. وزير مصري كاد يلقَى القبض عليه في بريطانيا بسبب اعتصام رابعة

بتأشيرة إماراتية.. ضابط بالموساد يستفز اليمنيين بجولة في جزيرة سقطرى (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC