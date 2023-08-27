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مات معتكفا ومحتضنا مصحفه.. شاب كويتي توفي في الحرم بعد أدائه العمرة

الشاب الكويتي مشعل العنزي أدى مناسك العمرة الأسبوع الماضي برفقة والديه، ثم عاد إلى مكة المكرمة لتوافيه المنية في بيت الله الحرام معتكفا ومحتضناً مصحفه ليصلى عليه ويدفن في مكة

كتب سالم حنفي
مات معتكفا ومحتضنا مصحفه.. شاب كويتي توفي في الحرم بعد أدائه العمرة
مشعل عادل العنزي
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وطن- في حادثة أثارت أشجان الكويتيين خلال الساعات الماضية، توفي الشاب “مشعل عادل العنزي” إثر أزمة قلبية وبعد أدائه العمرة وأثناء الاعتكاف في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

وروى قريب الشاب المتوفى د. ممدوح العنزي أن مشعل عادل الفحيل العنزي، أدى مناسك العمرة الأسبوع الماضي برفقة والديه، ثم عاد إلى مكة المكرمة لتوافيه المنية بالأمس، في بيت الله الحرام معتكفا ومحتضناً مصحفه ليصلى عليه ويدفن في مكة”.

ونعت جمعية الإصلاح الاجتماعي الشاب مشعل، وقالت على حسابها في “فيسبوك”: “تتقدم الجمعية بخالص العزاء وصادق المواساة لوفاة ابنها من القطاع التربوي الصحب الصالحة الشاب الخلوق ” مشعل عادل العنزي ” –رحمه الله سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.”

ووفق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تم نقل الشاب مشعل إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة قلبية وأوصى الأطباء ببقائه في المستشفى ولكن سرعان ما فارق الحياة.

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مشعل عادل العنزي
مشعل عادل العنزي

وفاة سابقة مماثلة لشاب كويتي.. توفي وهو ساجد

يذكر أن الشاب الكويتي ناصر المويزري توفي منذ سنوات بذات الطريقة وذلك أثناء ذهابه إلى مكة المكرمة وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ” موقع إكس”-تويتر سابقاً تغريدة مؤثرة، تظهر وكأنه كان يتنبأ بنهاية حياته.

حيث احتوت تغريدة الشاب ناصر على “أمنيته” بسجدة طويلة على أرض الحرم وينتهي بعدها عمره، فكان له ما أراد. وفقا لوسائل إعلام سعودية آنذاك .

وقال الشاب ناصر رحمه الله في التغريدة التي تناقلتها وسائل إعلام كويتية حينذاك “أمنيتي: سجدة طويلة على أرض الحرم، فينتهي عمري بها” ‫وكأنه يعلم أنه سيغادر الدنيا إلى الأبد‬، حيث ودع أصدقاءه ومن عنده في القائمة بكلمات “أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه لديرة اللي لها القلب يشتاق إلى مكة المكرمة”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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