في 3 أسابيع فقط.. مبلغ ضخم جمعه ترامب منذ احتجازه في سجن أتلانتا

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وطن- جمع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ما يقرب من 20 مليون دولار في الأسابيع الثلاثة الماضية، وهي الفترة التي تتزامن تقريبًا مع توجيه الاتهام إليه في قضايا اتحادية وقضايا على مستوى الولايات مرتبطة بادعاءاته الكاذبة بأن انتخابات 2020 سُرقت منه.

ونقلت وكالة رويترز، عن ستيفن تشيونغ المتحدث باسم حملة ترامب قوله، إنه منذ ظهور ترامب يوم الخميس في قضية ابتزاز واحتيال في أتلانتا، حصل الرئيس السابق على 7.1 مليون دولار.

وصرح تشيونغ بأن ترامب جمع يوم الجمعة وحده، 4.18 مليون دولار، مما يجعله اليوم الأعلى ربحًا في حملته حتى الآن.

وظهر ترامب، بربطة عنق حمراء وشعر لامع أثناء اعتقال المرشح الجمهوري للرئاسة بأكثر من 12 تهمة جنائية، وهي جزء من قضية جنائية تنبع من محاولاته إلغاء انتخابات 2020.

ترامب يسعى للعودة رئيسا

ويسعى ترامب، الذي انتخب رئيسا في عام 2016 لكنه هزم أمام الديمقراطي جو بايدن في عام 2020، مرة أخرى إلى الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لمنصب الرئيس.

ويواجه ترامب حاليًا أربع لوائح اتهام، بما في ذلك اثنتان تتعلقان بادعاءاته الكاذبة بأن الانتخابات سُرقت وهجوم 6 يناير 2021 الذي شنه أتباعه على مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن العاصمة، وقد نفى جميع التهم.

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وفي 15 أغسطس، وجهت هيئة محلفين كبرى في جورجيا لائحة اتهام إلى ترامب، بعد تحقيق أجراه المدعي العام لمقاطعة فولتون فاني ويليس في جهوده لإلغاء خسارته في انتخابات 2020 أمام بايدن في الولاية.

وفي 3 أغسطس، دفع ببراءته من التهم التي وجهها المستشار الخاص جاك سميث إلى المحكمة الفيدرالية في واشنطن، والتي مفادها أنه تآمر للاحتيال على الولايات المتحدة من خلال منع الكونجرس من التصديق على فوز بايدن في انتخابات 2020 عليه وحرمان الناخبين من حقهم في التصويت. انتخابات نزيهة.

كما دفع بأنه غير مذنب في تهم الاحتفاظ بوثائق سرية بشكل غير قانوني بعد ترك منصبه، وتزوير سجلات تجارية في قضية في نيويورك تتعلق بدفع ما يسمى بأموال الصمت للنجمة الإباحية ستورمي دانيلز قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016.