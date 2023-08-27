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فيديو من كاميرا مراقبة يُظهر مدى احترافية رونالدو مع النصر السعودي

الدون حظي بإشادة واسعة أيضا بعد موقفه الإنساني الأخير مع طفلة كفيفة

كتب سالم حنفي
فيديو من كاميرا مراقبة يُظهر مدى احترافية رونالدو مع النصر السعودي
احترافية رونالدو في الجيم
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وطن- تداول نشطاء على موقع “تويتر”، يُظهر الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو، يتدرب وحيدا في داخل الصالة الرياضية بنادي النصر السعودي.

وشوهد رونالدو، داخل صالة الألعاب الرياضية “الجيم”، وهو يتدرب وحيدا بعدما انصرف جميع زملائه، عبما بأنه من المعروف عن اللاعب البرتغالي أنه دائمًا أول من يأتي إلى التمرين وآخر من يرحل.

والفيديو الذي تم التقاطه من كاميرا مراقبة، حظي بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادة كبيرة بالاحترافية والالتزام لدى اللاعب البرتغالي.

إشادة واسعة بلفتة رونالدو الإنسانية

يُشار إلى أن الساعات الماضية، شهدت إشادة واسعة أيضا بالدون البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد موقفه الإنساني مع طفلة كفيفة.

وفي تفاصيل هذه اللفتة الإنسانية، كان رونالدو قد سجّل ثلاثة أهداف خلال المباراة التي جمعت بين ناديي النصر والفتح في دوري روشن للمحترفين، والتي حسمها العالمي بخماسية.

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وحصل رونالدو، على كرة الهاتريك بعد المباراة، واصطحبها معه خارج أرضية الملعب وهي عادة دأب عليها رونالدو في السنوات الماضية.

وأظهر مقطع فيديو متداول، رونالدو أثناء سيره في الممر المؤدي إلى خارج الاستاد، وقد وجد طفلة كفيفة، وقام بالتحدث معها قبل أن يوقع لها على كرة الهاتريك كهدية تذكارية.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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