فرضية العبوة الناسفة.. الكشف عن المشتبه به الأول في تحطم طائرة يفغيني بريغوجين

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وطن- كشفت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، أن المشتبه به الأول في حادثة تحطم طائرة زعيم ومؤسس مجموعة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين، هو طياره الشخصي.

جاء ذلك حسبما نقلت الصحيفة عن حسابات روسية على تطبيق “تلغرام” معروفة بقربها من الأجهزة الأمنية، حيث قالت إن الطيار الشخصي لزعيم فاغنر أرتيم ستيبانوف لم يكن موجوداً في مركز التحكم بالطائرة يوم الحادث.

ووصفت الصحيفة، التحقيق الروسي في تحطم طائرة يفغيني بريغوجين بأنه “غريب”، وقالت إن محققين باشروا التحقيق في ظروف الحادث، لكن منذ ذلك الحين لم يكشف شيء عن الملابسات.

وأوضحت “لوباريزيان” أنه يتم التحقيق مع ستيبانوف، الذي سبق أن فُرضت عليه عقوبات أمريكية بسبب صلاته ببريغوزين، لتورطه المزعوم في تحطم الطائرة، بحسب قنوات تليغرام سيرينا، وبازا المرتبطة بأجهزة الأمن الروسية، وTelegram VChK-OGPU التي لها أيضًا علاقات وثيقة مع قوات الأمن.

وفقًا لمنفذ الأخبار الروسي MKRU، رفع ستيبانوف دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة ووزارة الخزانة عندما تمت معاقبته، مدعيًا في ذلك الوقت أنه لم ير بريغوجين لمدة 10 سنوات، وتم ذكر اسمه كمشتبه به في الغالب لأنه يمتلك الشركة التي تمتلك طائرة بريغوجين .

ويعتقد المحققون أن ستيبانوف ربما تمكن من الوصول إلى طائرة بريغوجين الخاصة عشية مغادرته موسكو، فيما نقلت الصحيفة عن قناة تليغرام روسية أخرى، قولها إن شريك ستيبانوف في ملكية المؤسسة، كيريل شيرباكوف، لا يمكن التواصل معه هو الآخر ولم يحضر للعمل في موسكو منذ عدة أيام.

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وضع عبوة ناسفة

وبحسب قناة شوت تليغرام نقلاً عن مصدر أمني، فإن التحقيق يفحص رواية وضع عبوة ناسفة في هيكل الطائرة.

وأكدت عدة مصادر على هذه القناة على “تيليغرام”، أن شقيق ستيبانوف ادعى أن الطيار الخاص كان في إجازة في شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا، المشهورة بلعبة “ريسك”.

ومع ذلك، يبدو أن الطيار على اتصال بالفعل بالمحققين الروس، حيث ورد أن شقيقه أعلن أن الأشخاص الذين يحتاجون إليه قد اتصلوا به بالفعل.

و لم يتم تأكيد أي من هذه الخيوط رسميًا من قبل السلطات الروسية التي تواصل التحقيق في القضية.