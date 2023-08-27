طلب أمريكي عاجل من إسرائيل لإتمام صفقة التطبيع مع السعودية.. هل يفعلها نتنياهو؟

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وطن- أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الحكومة الإسرائيلية أنه سيتعين عليها تقديم تنازلات كبيرة للفلسطينيين كجزء من أي صفقة ضخمة محتملة مع المملكة العربية السعودية، تتضمن التطبيع بين المملكة وإسرائيل، حسبما كشف أربعة مسؤولين أمريكيين ومصدر مطلع على القضية لموقع “أكيوس”.

وسيكون التوصل إلى اتفاق يتضمن اتفاق سلام سعودي إسرائيلي بمثابة إنجاز تاريخي في السياسة الخارجية للرئيس بايدن، وفق الموقع.

وتضغط الإدارة الأمريكية، من أجل التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل، حيث من المتوقع أن تستهلك الحملة الرئاسية أجندة بايدن.

لكن إدارة بايدن تواجه معركة شاقة، كما أن لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحفظات قوية بشأن اتخاذ أي خطوات مهمة تجاه الفلسطينيين.

ومن المرجح أن يؤدي القيام بذلك إلى إثارة غضب الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تشكل جزءًا من ائتلافه ويخاطر بإسقاط حكومته.

وكان رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، قد زار واشنطن قبل أيام؛ لإجراء محادثات في البيت الأبيض ووزارة الخارجية حول الصفقة الضخمة مع المملكة العربية السعودية.

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وقال أربعة مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، إن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان ووزير الخارجية توني بلينكن أثارا مع ديرمر الحاجة إلى تنازلات إسرائيلية للفلسطينيين كجزء من أي صفقة سعودية.

قراءة خاطئة للوضع

وأكّد مسؤولان أميركيان، أن بلينكن أبلغ ديرمر أن الحكومة الإسرائيلية “تخطئ في قراءة الوضع”، إذا كانت تعتقد أنها لن تضطر إلى تقديم مثل هذه التنازلات.

وقال المسؤولون، إن بلينكن قال أيضًا إن السعودية ستحتاج إلى أن تثبت للعالم العربي والإسلامي أنها حصلت على إنجازات مهمة من إسرائيل فيما يتعلق بالفلسطينيين مقابل اتفاق التطبيع.

من جانبه، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إنهم لا يعلقون على المحادثات الدبلوماسية الخاصة. وأحالت وزارة الخارجية الأمر إلى البيت الأبيض.

وأخبر سوليفان، ديرمر أيضًا بأن بايدن يريد الحصول على دعم واسع من الديمقراطيين في الكونجرس لإبرام صفقة ضخمة مع المملكة العربية السعودية، حسبما قال مصدر مطلع على القضية.

وللقيام بذلك، قال سوليفان، إنه ستكون هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات إسرائيلية جادة تجاه الفلسطينيين.

وينتقد العديد من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، الذين سيتعين عليهم التصويت على أجزاء من أي صفقة ضخمة، بشدة الحكومة السعودية أو الإسرائيلية أو كليهما.

ولم يكن ديرمر في محادثاته مع بلينكن وسوليفان صريحًا جدًا بشأن التنازلات الإسرائيلية المحتملة للفلسطينيين، وفقًا لمسؤولين أمريكيين ومصدر مطلع على هذه القضية.

وقال المصدر، إن ديرمر أبلغ سوليفان أن تنازل إسرائيل هو أنها مستعدة لقبول برنامج نووي مدني في المملكة العربية السعودية.

وصرح سوليفان في مؤتمر صحفي مع الصحفيين يوم الثلاثاء، بأنه لا تزال هناك طرق للسفر للحصول على صفقة ضخمة.

ولا تزال هناك العديد من القضايا العالقة، بما في ذلك معاهدة دفاع محتملة بين واشنطن والرياض، والدعم الأمريكي المحتمل لبرنامج نووي مدني يشمل تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية.

وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين إنه من الممكن دعوة نتنياهو إلى البيت الأبيض للقاء بايدن في الأسبوع الثالث من سبتمبر. ولم تؤكد إدارة بايدن ما إذا كان سيتم عقد اجتماع في البيت الأبيض بين بايدن ونتنياهو أم لا.

وقال مصدر مطلع على القضية، إن مثل هذا الاجتماع سيركز على الأرجح على التأكيد على ضرورة تقديم إسرائيل تنازلات للفلسطينيين في أي اتفاق تطبيع مستقبلي مع السعودية.