صور مُخلة وتقنية مرعبة.. إعلامي عماني يحذر نساء وبنات السلطنة من أمر خطير (فيديو)

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وطن- حذر الإعلامي العماني البارز نصر البوسعيدي، نساء وبنات السلطنة من تقنية الذكاء الاصطناعي التي تعمل عليها العديد من البرامج لتعرية الصور وفبركتها بشكل متقن، ما قد يستغله البعض في ابتزاز الفتيات اللاتي ينشرن صورهم العادية عبر مواقع التواصل.

وطالب “البوسعيدي” في تغريدة له على موقع “إكس” –تويتر سابقاً- بضرورة الانتباه، وتحذير الأهالي من وضع الصور الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع أن “الصورة يمكن بسهولة التلاعب بها وتعريتها بشكل مريب وخطير وسيتسبب ذلك بدمار وهلاك سمعة الكثير من الأبرياء”.

الذكاء الاصطناعي والإباحية الخطيرة التي تعمل عليها العديد من البرامج لتعرية الصور!!

أرجو الانتباه وتحذير أهلكم من وضع الصور الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي!!

لأن الصورة بكل سهولة يمكن التلاعب الآن بها وتعريتها بشكل مريب وخطير سيتسبب بدمار وهلاك سمعة الكثير من الأبرياء..

ليستر… pic.twitter.com/HIcPFshsbu — نصر البوسعيدي (@BusaidiNaser) August 26, 2023

واستدرك البوسعيدي أن على العائلات التنبه وعدم الرضوخ لأي ابتزاز وكذلك الصبر والاتزان بعدم القيام بأي عمل عدائي تجاه الضحية “والتبليغ مباشرة لدى الجهات المختصة بالتواصل مباشرة مع وحدة الجرائم الاقتصادية بشرطة عمان السلطانية”.

مطالبة بتغليظ العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم

وطالب الإعلامي العماني الجهات المختصة تغليظ العقوبات “على من يحاول هدم البيوت وقذف البريئات وابتزازهن بصور مخلة لا ذنب لهن فيها إلا صورة لقطها وضيع من العالم الرقمي أو أي مكان آخر وتلاعب بها” حسب قوله.

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وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تحذير الإعلامي نصر البوسعيدي وتنبيهه بخصوص هذا الأمر الذي يهدد المجتمع بالدمار.

وفي هذا السياق علق “جاسم المشايخي”: “تعديل الصور بذكاء الصناعي الفوتوشوب الذكي هي خطر ولكن هذا واقع يجب نعترف فيه.”

وأضاف :”لا يمكن محاربة هذا التقنية واستنساخ نبرة الصوت بذكاء الصناعي هذا واقع لا يجب الهروب منه”.

ورأى المشايخي “أن تعريف الناس عن هذه التقنية أفضل بكثير من التخويف من أمر لا يمكن الهروب منه.”

استاذ نصر

نعم تعديل الصور بذكاء الصناعي الفيتوشوب الذكي هي خطر ولكن هذا واقع يجب نعترف فيه لا يمكن محاربة هذا التقنيه

واستنساخ نبرة الصوت بذكاء الصناعي هذا واقع لا يجب الهروب منه اتوقع تعريف الناس عن هذه التقنيه افضل بكثير من التخويف

لانه لا يمكن الهروب منه — جاسم المشايخي (@Jasim60986688) August 26, 2023

وعلق “بن شميس” ساخرا:” أن النساء اليوم ينشرن صورهن ويغطين صور أزواجهن لأنهن يخفن-كما قال- على أزواجهن من الذكاء الاصطناعي”.

وتساءل “راشد المعمري” لو تم استغلال الذكاء الاصطناعي في الطب وعلاج الأمراض الخبيثة بدل هذا التفكير القذر”.