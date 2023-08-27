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صور مُخلة وتقنية مرعبة.. إعلامي عماني يحذر نساء وبنات السلطنة من أمر خطير (فيديو)

نصر البوسعيدي حذر من تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة حيث يمكن التلاعب بالصور بسهولة وتعريتها بشكل مريب وخطير

كتب خالد الأحمد
صور مُخلة وتقنية مرعبة.. إعلامي عماني يحذر نساء وبنات السلطنة من أمر خطير
نصر البوسعيدي
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وطن- حذر الإعلامي العماني البارز نصر البوسعيدي، نساء وبنات السلطنة من تقنية الذكاء الاصطناعي التي تعمل عليها العديد من البرامج لتعرية الصور وفبركتها بشكل متقن، ما قد يستغله البعض في ابتزاز الفتيات اللاتي ينشرن صورهم العادية عبر مواقع التواصل.

وطالب “البوسعيدي” في تغريدة له على موقع “إكس” –تويتر سابقاً- بضرورة الانتباه، وتحذير الأهالي من وضع الصور الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع أن “الصورة يمكن بسهولة التلاعب بها وتعريتها بشكل مريب وخطير وسيتسبب ذلك بدمار وهلاك سمعة الكثير من الأبرياء”.

واستدرك البوسعيدي أن على العائلات التنبه وعدم الرضوخ لأي ابتزاز وكذلك الصبر والاتزان بعدم القيام بأي عمل عدائي تجاه الضحية “والتبليغ مباشرة لدى الجهات المختصة بالتواصل مباشرة مع وحدة الجرائم الاقتصادية بشرطة عمان السلطانية”.

مطالبة بتغليظ العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم

وطالب الإعلامي العماني الجهات المختصة تغليظ العقوبات “على من يحاول هدم البيوت وقذف البريئات وابتزازهن بصور مخلة لا ذنب لهن فيها إلا صورة لقطها وضيع من العالم الرقمي أو أي مكان آخر وتلاعب بها” حسب قوله.

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وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تحذير الإعلامي نصر البوسعيدي وتنبيهه بخصوص هذا الأمر الذي يهدد المجتمع بالدمار.

وفي هذا السياق علق “جاسم المشايخي”: “تعديل الصور بذكاء الصناعي الفوتوشوب الذكي هي خطر ولكن هذا واقع يجب نعترف فيه.”

وأضاف :”لا يمكن محاربة هذا التقنية واستنساخ نبرة الصوت بذكاء الصناعي هذا واقع لا يجب الهروب منه”.

ورأى المشايخي “أن تعريف الناس عن هذه التقنية أفضل بكثير من التخويف من أمر لا يمكن الهروب منه.”

وعلق “بن شميس” ساخرا:” أن النساء اليوم ينشرن صورهن ويغطين صور أزواجهن لأنهن يخفن-كما قال- على أزواجهن من الذكاء الاصطناعي”.

وتساءل “راشد المعمري” لو تم استغلال الذكاء الاصطناعي في الطب وعلاج الأمراض الخبيثة بدل هذا التفكير القذر”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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